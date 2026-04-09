El auge de la Inteligencia Artificial en las pequeñas y medianas empresas de México avanza con constancia. Según datos de Microsoft, un 54% de las pymes integran esta tecnología en sus operaciones, pero detrás de las cifras de adopción, surge una premisa relevante para el éxito comercial y es que la tecnología debe potenciar el vínculo emocional entre el negocio y el cliente.

De acuerdo con datos de Amazon Ads, el 65% de las pymes en el país aprovecha esta tecnología de forma activa para fines publicitarios, lo que les ahorra alrededor de 5.6 horas cada semana, es decir, unos 35 días laborales al año, mismos que utilizan para enfocarse en actividades relacionadas a ventas, atención al cliente y exploración de nuevos mercados.

Ana María Correa, directora de la aceleradora de mipymes Bsale, enfatiza que si bien la digitalización es un elemento de supervivencia clave, la verdadera conexión se logra a través de la autenticidad, pues el mercado actual valora mucho más el contenido genuino y humano que la publicidad excesivamente producida, la cual a menudo no logra resonar con la audiencia de la misma manera.