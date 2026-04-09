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El 54% de las pymes usan IA, pero la clave del negocio es la conexión humana

Aunque la Inteligencia Artificial cada vez es más relevante en los procesos de las pequeñas y medianas empresas, el vínculo emocional sigue siendo el rey.
jue 09 abril 2026 03:00 PM
Las pymes usan IA para optimizar sus tiempos
De acuerdo con datos de Amazon Ads, el 65% de las pymes en el país aprovecha esta tecnología de forma activa para fines publicitarios. (chromadreamcoat/Getty Images)

El auge de la Inteligencia Artificial en las pequeñas y medianas empresas de México avanza con constancia. Según datos de Microsoft, un 54% de las pymes integran esta tecnología en sus operaciones, pero detrás de las cifras de adopción, surge una premisa relevante para el éxito comercial y es que la tecnología debe potenciar el vínculo emocional entre el negocio y el cliente.

De acuerdo con datos de Amazon Ads, el 65% de las pymes en el país aprovecha esta tecnología de forma activa para fines publicitarios, lo que les ahorra alrededor de 5.6 horas cada semana, es decir, unos 35 días laborales al año, mismos que utilizan para enfocarse en actividades relacionadas a ventas, atención al cliente y exploración de nuevos mercados.

Ana María Correa, directora de la aceleradora de mipymes Bsale, enfatiza que si bien la digitalización es un elemento de supervivencia clave, la verdadera conexión se logra a través de la autenticidad, pues el mercado actual valora mucho más el contenido genuino y humano que la publicidad excesivamente producida, la cual a menudo no logra resonar con la audiencia de la misma manera.

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“No se trata de crear avatares artificiales, sino de usar la tecnología para que la persona real pueda comunicar su mensaje de forma más sencilla”, comenta y agrega que en este sentido, herramientas cotidianas para un negocio, como WhatsApp, Facebook e Instagram ya incorporan IA para facilitar la edición de videos y fotos, permitiendo que un negocio pequeño se vea profesional sin necesidad de equipos costosos.

En el ecosistema de las pymes mexicanas, señala Correa, existe una distinción clara sobre dónde debe aplicarse la IA y sugiere que esta tecnología es ideal para labores operativas y de eficiencia, como la atención al cliente, el control de inventarios o la automatización de procesos administrativos que suelen consumir el tiempo de los dueños de negocios.

Al respecto, un estudio de Capterra sobre el uso de IA en el servicio de atención al cliente señala que el 55% de los profesionales de customer service en México ya usa software con funciones impulsadas por IA, los cuales aumentan los tiempos de respuesta y satisfacción del cliente, algo que se complementa con el hecho de que los humanos hacen mejor la tarea de facilitar ventas y/o hacer ventas de productos adicionales.

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El proceso es parte de la conexión

La clave de la conversión en ventas, cuando se trata de impulsar un negocio, es hacer partícipe al usuario final del flujo del producto. Correa pone como ejemplo un negocio de tortillas: lo que vende hoy no es solo el producto, sino mostrar el proceso artesanal, la cara del dueño y la historia detrás de la materia prima. Este tipo de contenido "humano" tiene una validación mucho mayor en redes sociales que cualquier anuncio genérico, sostiene.

Sin embargo, acepta que el temor a la tecnología sigue presente en muchos microempresarios que la ven como algo difícil, costoso o que roba “humanidad”. “La IA puede ayudar a ‘limpiar’ una foto o redactar un mensaje más efectivo, pero si se nota que todo lo escribió una máquina, se pierde la conexión. La IA ayuda a ser más eficiente en el proceso, pero no reemplaza el proceso en sí", sostiene la directora de Bsale, subrayando la importancia de mantener la voz del emprendedor.

Asimismo, puntualiza que en plataformas como TikTok o YouTube Shorts, lo que se viraliza es lo auténtico y específico. En ese contexto, detalla, un video corto donde se explique de forma honesta el valor de un producto puede generar mucho más tráfico y confianza que una campaña de marketing tradicional.

Pero la preparación digital también implica saber usar el lenguaje del momento y tener en cuenta que la meta es utilizar la IA para robustecer la operación interna, mientras se mantiene y potencia la calidez humana en el escaparate digital, asegurando que el negocio siga teniendo un rostro y una historia que contar.

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Inteligencia artificial

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