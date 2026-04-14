En México, cada vez es más común integrar dispositivos conectados en la vida diaria y, con ello, la oferta también crece. Hoy es posible empezar a armar este ecosistema con una inversión inicial de 1,000 pesos, a partir de dispositivos como asistentes de voz, que funcionan como punto de partida. Si estás considerando dar el salto a un hogar inteligente básico, estos son los elementos que vale la pena contemplar y cuánto tendrías que invertir.
El hogar inteligente básico
El avance de esta tendencia está relacionado con la también creciente conectividad en el país. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Dispositivos y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENUTIH) del Inegi, la proporción de hogares con acceso a internet pasó de 71.7% en 2023 a 75.3% en 2025. En paralelo, las viviendas con dispositivos IoT (objetos físicos que se conectan a internet mediante software, sensores y otras tecnologías) crecieron de 20% a casi 30% en el mismo periodo.