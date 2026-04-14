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Armar un hogar inteligente en México cuesta entre 3,695 y 5,330 pesos

Asistentes, focos, enchufes y streaming conforman el setup básico; la adopción crece con mayor conectividad en los hogares.
mar 14 abril 2026 05:00 AM
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Pensar en un hogar inteligente ya no remite a algo lejano o exclusivo de unos cuantos. En México, cada vez es más común poder encender las luces con la voz, programar aparatos o controlar la televisión desde el celular. (Foto: SiberianArt/Getty Images)

En México, cada vez es más común integrar dispositivos conectados en la vida diaria y, con ello, la oferta también crece. Hoy es posible empezar a armar este ecosistema con una inversión inicial de 1,000 pesos, a partir de dispositivos como asistentes de voz, que funcionan como punto de partida. Si estás considerando dar el salto a un hogar inteligente básico, estos son los elementos que vale la pena contemplar y cuánto tendrías que invertir.

El hogar inteligente básico

El avance de esta tendencia está relacionado con la también creciente conectividad en el país. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Dispositivos y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENUTIH) del Inegi, la proporción de hogares con acceso a internet pasó de 71.7% en 2023 a 75.3% en 2025. En paralelo, las viviendas con dispositivos IoT (objetos físicos que se conectan a internet mediante software, sensores y otras tecnologías) crecieron de 20% a casi 30% en el mismo periodo.

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El Inegi también expone que el uso de dispositivos conectados pasó de 27.6% en 2023 a 37.9% en 2025, lo que evidencia una integración cada vez más cotidiana a estas tecnologías.

El punto de entrada para la mayoría de las personas son los asistentes de voz, que funcionan a través de bocinas como centro de control de otros dispositivos. Según datos de la consultora The Competitive Intelligence Unit (The Ciu), esta categoría concentra el mayor nivel de adopción dentro del hogar inteligente, con 63.6%.

A partir de ahí, el usuario puede empezar con tareas simples y útiles como reproducir música, pedir que se agreguen productos a una lista de compras o establecer recordatorios. En el mercado mexicano, un dispositivo como el Echo Dot Pop (mejor conocido como Alexa), se puede encontrar desde 999 pesos, mientras que un Google Home Mini ronda los 1,000 pesos.

El siguiente escalón es la iluminación inteligente, que además de ser fácil de instalar, representa un cambio perceptible inmediato para el usuario, pues esta permite encender, apagar o regular la intensidad de las luces desde el celular o con la voz a través del asistente de voz antes mencionado, lo que transforma la dinámica del hogar sin requerir modificaciones complejas.

De acuerdo con el Inegi, un hogar mexicano tiene en promedio siete focos, lo que permite dimensionar el gasto requerido. En opciones accesibles, un paquete de tres focos inteligentes Wi-Fi de Steren cuesta 499 pesos, por lo que cubrir toda la casa implicaría comprar tres paquetes, es decir, una inversión aproximada de 1,497 pesos, con un costo cercano a 213 pesos por foco.

En una gama más alta, un kit de cuatro focos Philips Hue cuesta 1,304 pesos; para cubrir siete focos se necesitarían dos paquetes, con un total de 2,608 pesos, lo que eleva el costo unitario a unos 326 pesos por foco.

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Después están los enchufes inteligentes, o smart plugs, que pasan desapercibidos pero son de los dispositivos más prácticos. Su principal ventaja es que permiten automatizar aparatos que no son inteligentes por sí mismos. Desde encender una cafetera por la mañana hasta programar un ventilador o una lámpara, estos gadgets amplían las posibilidades sin necesidad de cambiar electrodomésticos.

Un paquete de tres contactos Wi-Fi de Steren cuesta 499 pesos, mientras que una opción de cuatro enchufes Tapo ronda los 522 pesos.

Y justo bajo esa misma lógica de adaptar o “volver inteligente” lo que ya hay en casa, en un país donde la televisión ocupa un lugar central en el hogar, los dispositivos de streaming también se vuelven parte importante de este ecosistema. Éstos permiten integrar la pantalla a los comandos de voz y al resto de los dispositivos conectados.

Equipos como el Fire TV Stick 4K o el Roku Streaming Stick 4K se encuentran en un rango aproximado de entre 700 y 1,200 pesos, dependiendo del modelo.

Considerando estos precios, la inversión para un setup básico se ubica entre los 3,695 pesos en su versión más accesible y hasta 5,330 pesos en una configuración más robusta.

No es necesario integrar todos estos dispositivos de inmediato para empezar a hablar de un hogar con atributos inteligentes, basta con incorporar uno, como un asistente de voz o un par de focos conectados, para comenzar a automatizar ciertas tareas y familiarizarse con este tipo de tecnología.

Sin embargo, es cuando se combinan estos cuatro elementos básicos (asistente, iluminación, enchufes y streaming) que la experiencia realmente se vuelve integral y se controla la casa a distancia, ya sea al programar el encendido de luces o al dar comandos en el día a día para distintos dispositivos.

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Este tipo de beneficios visibles son, de hecho, los que más impulsan la adopción, de acuerdo Claudio Ibarrola, country manager de Dreame en México, quien señala que el consumidor mexicano todavía cuestiona el valor de invertir en tecnología para el hogar, especialmente en productos cuyo beneficio no es inmediato o evidente.

“Estamos hablando del por qué voy a invertir en un producto para la casa, qué tecnología me está ofreciendo sobre todo para ahorrar tiempo, eficientar, cooperar y hacer mi estilo de vida más amigable, más sutil, más tecnológico”, asegura.

Por ello, explica, uno de los principales retos del mercado es consolidar la adopción de dispositivos que aún no son masivos y, al mismo tiempo, construir una percepción clara de valor en el día a día.

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