La novedad se apoya en la conexión voluntaria con servicios como Gmail, Fotos, el Buscador y el historial de YouTube. Aunque la plataforma ya podía interactuar con estos datos, la actualizaciónintroduce la capacidad de “razonar” sobre ellos para ofrecer respuestas más contextuales y, en algunos casos, anticiparse a las necesidades del usuario. Esto se traduce en recomendaciones más precisas sin requerir que la persona proporcione todos los detalles de forma explícita.

El anuncio sigue un despliegue inicial en Estados Unidos y forma parte de una tendencia más amplia en la industria de la inteligencia artificial hacia sistemas altamente personalizados. Bajo este enfoque, los modelos no se limitan a responder a instrucciones directas, sino que incorporan patrones de comportamiento, historial de consultas y otros datos para ajustar sus resultados.

Este tipo de avances, sin embargo, también ha abierto discusiones sobre el uso de información personal y los límites de la automatización. En este sentido, la empresa señaló que la función estará desactivada por defecto y que cada usuario podrá decidir si conecta, y cuáles, aplicaciones a Gemini.

También aclaró que la personalización no se aplicará en todas las respuestas, sino únicamente cuando el sistema determine que puede aportar valor. Entre los controles disponibles, se incluye la posibilidad de desactivar el uso de conversaciones previas, gestionar o eliminar historiales, y dar retroalimentación sobre las respuestas personalizadas.

La herramienta estará disponible en web, Android y iOS, aunque en esta primera etapa solo para cuentas personales, excluyendo perfiles empresariales, educativos o de Workspace.