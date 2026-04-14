Outlook Lite cerrará en mayo de 2026, esto pasará con tus correos

A partir de la fecha anunciada, la aplicación dejará de ofrecer acceso al correo electrónico. Aunque algunos usuarios podrán abrirla, ya no será funcional, pues no permitirá consultar mensajes, revisar el calendario ni navegar por la bandeja de entrada.

¿Qué pasará con tus correos?

El cierre de Outlook Lite no implica la pérdida de información. Microsoft ha señalado que los correos, contactos y calendarios seguirán almacenados en la nube, las cuentas no se eliminan y el acceso continuará desde otras plataformas. Ante este cambio, la compañía recomienda migrar a alternativas activas:

Descargar la app completa de Microsoft Outlook en Android Acceder al correo desde el navegador Configurar la cuenta en otras aplicaciones de correo

Para quienes utilizaban Outlook Lite por su bajo consumo de datos o almacenamiento, el cambio puede implicar usar una app más pesada, aunque Microsoft señala que h trabajado en optimizar su rendimiento en dispositivos de distintos niveles.

Un retiro progresivo

El cierre forma parte de una transición escalonada que comenzó en octubre de 2025, cuando la aplicación dejó de estar disponible para nuevas descargas, y será en mayo de 2026 cuando se complete su desactivación total.

El objetivo, de acuerdo con la compañía, es reducir la fragmentación de sus productos y concentrar el desarrollo en una experiencia unificada.

La desaparición de Outlook Lite se suma a otros ajustes dentro de la empresa, que en los últimos años ha optado por integrar servicios en plataformas más amplias. Uno de los casos más visibles es Skype , que perdió protagonismo frente a Microsoft Teams, donde la compañía concentró sus herramientas de comunicación.