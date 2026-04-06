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Documentos de OpenAI y Antropic confirman que no son rentables

La información filtrada revela los altos costos que representa la IA en diferentes niveles, desde gasto por entrenamiento hasta infraestructura, lo cual no les permite alcanzar la rentabilidad.
lun 06 abril 2026 11:00 AM
OpenAI y Anthropic no son rentables
La realidad es que los gastos son cada vez más altos para las empresas en diferentes niveles, como lo son entrenamiento de modelos, inferencia e infraestructura. (SOPA Images/SOPA Images/LightRocket via Gett)

En el escenario ideal que las empresas de tecnología han moldeado, la Inteligencia Artificial será la revolución económica de esta era. Pero las cifras todavía no respaldan esta perspectiva, especialmente ahora que el Wall Street Journal publicó documentos financieros de OpenAI y Anthropic, los cuales revelan lo que muchos sospechaban: la IA todavía no es rentable.

Los documentos forman parte de presentaciones que ambas startups especializadas mostraron a inversores en camino a una potencial Oferta Pública Inicial, algo que se espera suceda a finales de este año.

De hecho, el Wall Street Journal menciona que ambas compañías experimentarán un importante consumo de efectivo en los próximos años y, en este sentido, cuentan con que sus inversores de la salida a Bolsa les ayuden a impulsar sus negocios.

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IA, entre las promesas de rentabilidad y los gastos excedidos

De acuerdo con los documentos tanto de OpenAI como de Anthropic, ambas empresas podrían llegar a ser rentables en este 2026, pero solo si se excluye el coste de entrenamiento de sus modelos, una cifra que no se reveló pero es sumamente elevada, pues al incluirla, de acuerdo con WSJ, el balance queda muy por debajo de la rentabilidad.

Un vocero anónimo de OpenAI señaló al medio de comunicación estadounidense que la compañía está dando prioridad al crecimiento sobre los beneficios en este momento y aunque podrían reducir el gasto en entrenamiento, también esperan un fuerte retorno de la inversión.

Por lo tanto, en ambos casos la expectativa apunta al futuro cercano. Anthropic ha dicho que será totalmente rentable en 2028, mientras que OpenAI alcanzará dicho hito en 2030, un periodo que el propio Sam Altman, CEO de OpenAI, ya había previsto en declaraciones previas.

A pesar de dichas expectativas, la realidad es que los gastos son cada vez más altos para las empresas en diferentes niveles, como lo son entrenamiento de modelos, inferencia e infraestructura, tanto en cuestión de chips para llevar a cabo estos procesos como en la construcción de centros de datos.

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Hacia 2028, el creador de ChatGPT prevé invertir 121,000 millones de dólares en capacidad de procesamiento para la investigación en torno a la IA, además de gastar 85,000 millones de dólares ese mismo año, un nivel de pérdida que superaría a cualquier otra empresa pública.

Por otra parte, los ingresos hasta el momento no son representativos. OpenAI, por ejemplo, cuenta con diversos niveles de suscripción para que los usuarios asuman los costos de inferencia (resultados que dan sus productos como chatbots), pero la adopción no ha sido masiva y la compañía lo ha padecido.

En este sentido, el vocero de la startup declaró que su enfoque se basa en ofrecer soporte a usuarios gratuitos porque esta estrategia contribuye a una mayor difusión de su tecnología, además de que a través de este modelo también pueden obtener ingresos de los usuarios mostrándoles publicidad.

Anthropic se posicionó como una opción viable para clientes empresariales y así obtiene ingresos. Sin embargo, ambas siguen apostando por rondas de financiación privadas para obtener recursos y mantener el desarrollo de sus productos.

Cabe resaltar que la salida a Bolsa de este tipo de empresas será un hecho histórico en los mercados, pues representaría un importante cambio en las normas que rigen la captación de fondos, ya que los banqueros buscan modificar dichas reglas para dar cabida a las grandes cantidades de efectivo que requieren.

De hecho, el Nasdaq anunció recientemente que permitirá a las empresa que cotizan por primera vez incorporarse a su índice con mayor velocidad, señala el WSJ, esto con el objetivo de tener acceso a un mayor volumen de capital.

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Inteligencia artificial OpenAI

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