Claude presenta fallas en sus servicios

Downdetector, un sitio web que informa sobre interrupciones en los servicios, asegura que el servicio de Anthropic presenta problemas desde las 09:00 horas. Hasta el momento, ha recibido más 1,130 reportes de usuarios afectados.

Aunque las quejas provienen de distintos países, en México las localidades con más reportes son Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

(Downdetector)

Los servicio con fallas son Claude Chat (36%), Claude Code (31%) y App (20%).

Qué están reportando los usuarios en redes

Quienes han intentado usar el servicio en las últimas horas coinciden en un mismo patrón: las solicitudes parecen procesarse, pero simplemente no devuelven nada. No hay mensaje claro de rechazo ni confirmación de error; el sistema las acepta y no entrega resultado. A esto se suman los ya conocidos errores 500 —fallos internos del servidor— que apuntan a problemas en el backend.

En el caso de desarrolladores que trabajan con Claude Code o directamente con la API, el comportamiento es aún más evidente. Algunos señalan que las solicitudes se quedan a medias y caducan dentro de la sesión, mientras que otros reciben respuestas en blanco sin ninguna señal de qué salió mal.

Las fallas ya son recurrentes con la IA de Antropic

Lo que están viendo los usuarios ahora no es algo aislado ni inesperado. Si se revisan los reportes recientes de Anthropic , se repite un mismo patrón: interrupciones breves, errores que aparecen de forma intermitente y servicios que dejan de responder por lapsos cortos, pero constantes. Apenas el 10 de abril, la propia compañía reconoció fallas en solicitudes de algunos modelos, un problema que, aunque se resolvió en cuestión de minutos, confirma que las incidencias no son puntuales. Días antes, el 8 de abril, se registraron errores elevados en uno de sus modelos más utilizados, mientras que, en paralelo, hubo problemas de acceso que afectaron tanto a usuarios comunes como a desarrolladores.