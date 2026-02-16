El creador de OpenClaw puso a competir a OpenAI y Anthropic: la diferencia que lo hizo elegir

OpenAI anuncia la llegada de Peter Steinberger, creador de OpenClaw

El domingo 15 de febrero de 2026, OpenAI informó que Peter Steinberger, creador de OpenClaw, se integrará a la compañía. Sam Altman lo comunicó en X y planteó que el servicio vivirá dentro de una fundación como un proyecto open source con soporte de OpenAI.

Bajo ese encuadre, el anuncio no se limitó a una contratación. También fijó una ruta para el futuro del software: continuidad bajo un esquema abierto, con una estructura que busca sostener el desarrollo más allá del ciclo típico de un producto comercial.

En el mismo mensaje, Altman adelantó la función que tendrá Steinberger en la empresa: impulsar la siguiente generación de agentes personales. Ese enfoque conecta con el atractivo que el proyecto ganó en semanas recientes, por la demanda de herramientas que ejecutan tareas con menos supervisión.

Sin embargo, el punto central para entender el “OpenAI vs Anthropic” no está en el comunicado, sino en lo que Steinberger ya había dicho antes: su comparación no era ideológica, sino práctica, separada por etapas del trabajo.

Peter Steinberger is joining OpenAI to drive the next generation of personal agents. He is a genius with a lot of amazing ideas about the future of very smart agents interacting with each other to do very useful things for people. We expect this will quickly become core to our… — Sam Altman (@sama) February 15, 2026

Cómo nació OpenClaw

Antes de que el proyecto tuviera nombre y tracción pública, Steinberger venía de otra etapa: 13 años en una empresa de software que vendió cuatro años atrás. Luego describió un periodo de agotamiento y retiro, hasta que en abril de 2024 retomó interés por crear y comenzó a explorar IA, según relató en el pódcast Technology Business Programming Network.

A partir de esa chispa, OpenClaw empezó en mayo como una idea de agentes personales. La decisión que cambió el rumbo llegó más tarde, en noviembre, cuando construyó una integración para “chatear” con su computadora por WhatsApp.