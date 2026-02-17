La purga de la IA en 2026, hay 30,000 despidos en tecnológicas

La automatización y la IA están dejando de ser solo símbolos de crecimiento para convertirse en motores de reestructuración interna. "Lo que presenciamos es un cambio, de una expansión basada en el número de empleados hacia una productividad impulsada por la automatización, una transición que definirá al sector tecnológico en los próximos años”, precisó Alan Cohen, analista de RationalFX.

La mayoría de los despidos se concentra en Estados Unidos, donde se eliminó cerca del 80% de los empleos afectados. Solo Amazon ha anunciado la cancelación de 16,000 puestos, más de la mitad de los recortes globales en lo que va del año. Otras compañías como Meta sumaron 1,500 recortes a su fuerza laboral en el mismo periodo.

De acuerdo con Cohen, a diferencia de las olas de despidos de 2022 y 2023, los recortes de 2026 están profundamente vinculados a una reconfiguración operativa centrada en la IA.

“Escuchamos a las empresas decir que durante 2020 y 2021 contrataban más personal del que después necesitaron tras la pandemia, pero ahora la narrativa es distinta”, apuntó el analista.

La automatización comienza a reemplazar funciones completas dentro de las organizaciones, que van desde atención al cliente hasta desarrollo de software, análisis de datos y áreas administrativas.

En el caso específico de Amazon, la firma señaló que su apuesta por la IA no sólo busca generar nuevas líneas de negocio, sino también rediseñar su estructura interna con herramientas de automatización logística, e incluso un empuje fuerte hacia el desarrollo de código.

Diana Elagina, analista de Statista afirmó que durante los primeros 10 meses de 2025, el sector tecnológico experimentó una cantidad significativa de despidos, siendo el sector minorista el más afectado, y esta ola se mantendrá durante este año.