Claude, modelo de inteligencia artificial de la empresa Antrophic, anunció el lanzamiento de Opus 4.7, el cual califica de más potente y que se verifica a sí mismo antes de ofrecer sus respuestas y resultados a los usuarios.
Anthropic lanza Claude Opus 4.7, su modelo de IA más potente para tareas más avanzadas
A través de su cuenta de 𝕏, Claude detalló que Opus 4.7 gestiona tareas de larga duración con mayor rigor, sigue las instrucciones con precisión y verifica sus propios resultados antes de informar.
“Podrá delegar sus tareas más complejas con menor supervisión”, afirmó.
Introducing Claude Opus 4.7, our most capable Opus model yet.
It handles long-running tasks with more rigor, follows instructions more precisely, and verifies its own outputs before reporting back.
You can hand off your hardest work with less supervision. pic.twitter.com/PtlRdpQcG5
— Claude (@claudeai) April 16, 2026
Características de Opus 4.7
Una de las novedades de Opus 4.7 es que tiene una mejor visión, ya que puede ver imágenes con más de tres veces la resolución y produce interfaces, diapositivas y documentos de mayor calidad como resultado.
“En la API, un nuevo nivel de esfuerzo xhigh entre high y max te ofrece un control más preciso sobre el razonamiento y la latencia en problemas difíciles. Los presupuestos de tareas (beta) ayudan a Claude a priorizar el trabajo y gestionar costos en ejecuciones más largas”, explica Claude.
Además, en Claude Code, el nuevo comando /ultrareview ejecuta una sesión de revisión dedicada que lee tus cambios y señala lo que un revisor cuidadoso detectaría, y se ha extendido el modo automático a los usuarios de Max, para que las tareas más largas se ejecuten con menos interrupciones.
¿Ya está disponible Claude Opus 4.7?
Sí, a través de la página oficial https://claude.ai/login y en todas las principales plataformas en la nube.
Anthropic presentó Mythos
Opus 4.7 se suma al modelo de habilidades avanzadas para identificar vulnerabilidades Mythos , pero que Anthropic decidió no liberarlo al público y limitó su acceso a un grupo reducido de organizaciones, debido al nivel de riesgo que implica su uso fuera de entornos controlados.
La compañía explicó que el modelo puede identificar vulnerabilidades desconocidas y generar formas de explotarlas, lo que abre la posibilidad de que actores maliciosos lo utilicen para desarrollar ciberataques, acceder a sistemas sensibles o comprometer infraestructura crítica.
A principios de este mes, Anthropic anunció que limitaría la distribución de Claude Mythos a solo 40 grandes empresas tecnológicas, para darles tiempo de corregir vulnerabilidades antes de que puedan ser explotadas por hackers.
Sin embargo, no se incluyeron entidades extranjeras, lo que genera inquietud sobre la preparación mundial frente a un modelo cuyas capacidades ofensivas no se limitarían a las fronteras estadounidenses.
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A la par de que Claude anunció su versión 4.7, en la Unión Europea (UE) se informó que está en contacto con la empresa estadounidense Anthropic, debido a preocupaciones sobre las capacidades de su último modelo, que la propia compañía teme pueda ser aprovechado por piratas informáticos.
El nuevo modelo de Anthropic, Claude Mythos, demostró ser especialmente bueno a la hora de detectar puntos débiles de diferentes programas, lo que llevó a la empresa a posponer su lanzamiento completo.
Según la empresa estadounidense y sus socios, Claude Mythos puede escanear de manera autónoma grandes cantidades de código para encontrar y encadenar vulnerabilidades de seguridad previamente desconocidas en todo tipo de software, desde sistemas operativos hasta navegadores web.
"Tenemos un nuevo modelo de IA que se está lanzando. Viene con ciertos riesgos. Necesitamos información sobre ellos", declaró el portavoz de la Comisión Europea, Thomas Regnier, a los periodistas el 16 de abril.
El funcionario detalló que se tuvo una primera reunión con representantes de la empresa estadounidense, pero que se prevén más encuentros.
En toda su historia, Anthropic ha recaudado más de 57,000 millones de dólares, además también han participado empresas de capital de riesgo como Menlo Ventures y Lightspeed Venture Partners, así como firmas de los Emiratos Árabes Unidos y Catar.
Con información de AFP