Anthropic lanza Claude Opus 4.7, su modelo de IA más potente para tareas más avanzadas

A través de su cuenta de 𝕏, Claude detalló que Opus 4.7 gestiona tareas de larga duración con mayor rigor, sigue las instrucciones con precisión y verifica sus propios resultados antes de informar.

“Podrá delegar sus tareas más complejas con menor supervisión”, afirmó.

Introducing Claude Opus 4.7, our most capable Opus model yet. It handles long-running tasks with more rigor, follows instructions more precisely, and verifies its own outputs before reporting back. You can hand off your hardest work with less supervision. pic.twitter.com/PtlRdpQcG5 — Claude (@claudeai) April 16, 2026

Características de Opus 4.7

Una de las novedades de Opus 4.7 es que tiene una mejor visión, ya que puede ver imágenes con más de tres veces la resolución y produce interfaces, diapositivas y documentos de mayor calidad como resultado.

“En la API, un nuevo nivel de esfuerzo xhigh entre high y max te ofrece un control más preciso sobre el razonamiento y la latencia en problemas difíciles. Los presupuestos de tareas (beta) ayudan a Claude a priorizar el trabajo y gestionar costos en ejecuciones más largas”, explica Claude.

Además, en Claude Code, el nuevo comando /ultrareview ejecuta una sesión de revisión dedicada que lee tus cambios y señala lo que un revisor cuidadoso detectaría, y se ha extendido el modo automático a los usuarios de Max, para que las tareas más largas se ejecuten con menos interrupciones.

¿Ya está disponible Claude Opus 4.7?

Sí, a través de la página oficial https://claude.ai/login y en todas las principales plataformas en la nube.