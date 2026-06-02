Los dos socios de Estados Unidos ya expresaron formalmente su interés por preservar el tratado y ampliar su vigencia por otros 16 años, una decisión que ofrecería mayor certidumbre a las inversiones, las cadenas de suministro y la manufactura regional en un momento marcado por la incertidumbre comercial y los nuevos aranceles impulsados por el presidente Donald Trump.

El gobierno mexicano envió el 1 de junio una carta al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y al ministro canadiense responsable del comercio con Estados Unidos, Dominic LeBlanc, en la que presenta sus consideraciones para la revisión prevista en el Artículo 34.7 del acuerdo.

En el documento, la Secretaría de Economía recuerda que entre septiembre y noviembre de 2025 los tres países realizaron consultas públicas para evaluar la operación, funcionamiento y cumplimiento del tratado. En México, el proceso incluyó 30 foros sectoriales y 32 foros estatales.

Las conclusiones reflejaron una valoración favorable del acuerdo. Según la dependencia, el T-MEC aporta estabilidad económica, brinda certeza jurídica y funciona como uno de los principales motores para la atracción de inversión extranjera directa.

La carta también destaca la importancia de preservar el tratado como uno de los pilares de la integración económica de América del Norte, además de fortalecer las cadenas regionales de producción y la cooperación trilateral.

Canadá y México en sintonía

La postura mexicana coincide con la expresada por Canadá, pues el ministro Dominic LeBlanc informó que Ottawa envió una carta a Washington y Ciudad de México para respaldar la renovación del acuerdo bajo el esquema más amplio previsto por el propio tratado.

La propuesta busca extender la vigencia del T-MEC por otros 16 años, lo que permitiría mantenerlo en operación hasta 2042. Para Canadá, una decisión de esa naturaleza enviaría una señal de estabilidad a los inversionistas y reforzaría la competitividad regional frente a Europa y Asia.

La coincidencia entre ambos gobiernos resulta relevante porque la cláusula de revisión del T-MEC establece que cada seis años los tres países deben evaluar el funcionamiento del acuerdo y decidir si mantienen su vigencia por un nuevo periodo de 16 años.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó este lunes que México comparte esa visión.

“México está en la intención, en la postura, de que hay que extender el tratado. Recuerda que el tratado va a estar vigente todavía muchos años, pero quisiéramos que se extendiera a 16 años”, afirmó.

La declaración coloca a México y Canadá en una posición alineada antes del arranque formal de la revisión del T-MEC programada para el 1 de julio.

La definición cobra relevancia porque la administración Trump ha impulsado una estrategia comercial basada en aranceles sectoriales, medidas de seguridad económica y una revisión más estricta de las relaciones comerciales de Estados Unidos.