DiDi integra asistente con IA para personalizar viajes

La plataforma de movilidad DiDi lanzó al mercado un asistente de viaje impulsado por inteligencia artificial, diseñado para interpretar solicitudes complejas en lenguaje natural y convertirlas en trayectos personalizados dentro de su ecosistema de servicios.

El lanzamiento, que inicia en China, posiciona a la compañía en la carrera por integrar agentes inteligentes en aplicaciones de uso cotidiano.

El sistema permite a los usuarios pedir un viaje mediante voz o texto con una sola frase, sin necesidad de navegar manualmente entre categorías.