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DiDi integra asistente con IA para personalizar viajes

La plataforma desplegó un agente inteligente que traduce lenguaje natural en viajes personalizados multimodal más eficientes.
jue 16 abril 2026 02:00 PM
Didi asistente IA
La plataforma desplegó este asistente en China, pero ahora llega a México. (Foto: Selene Ramírez )

La plataforma de movilidad DiDi lanzó al mercado un asistente de viaje impulsado por inteligencia artificial, diseñado para interpretar solicitudes complejas en lenguaje natural y convertirlas en trayectos personalizados dentro de su ecosistema de servicios.

El lanzamiento, que inicia en China, posiciona a la compañía en la carrera por integrar agentes inteligentes en aplicaciones de uso cotidiano.

El sistema permite a los usuarios pedir un viaje mediante voz o texto con una sola frase, sin necesidad de navegar manualmente entre categorías.

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Según explicó la compañía, a nivel técnico, el asistente descompone cada solicitud en etiquetas (tags) que identifican variables como destino, condiciones del pasajero, preferencias de confort o restricciones logísticas. Con esta estructura, el algoritmo filtra en tiempo real la oferta de vehículos y conductores para encontrar la mejor coincidencia posible.

Uno de los diferenciales clave es su enfoque en resolución de escenarios complejos. En lugar de rechazar solicitudes cuando no existe una coincidencia exacta, una limitante común en plataformas tradicionales, el agente prioriza los elementos más críticos del viaje y propone alternativas funcionales. Esto incluye desde rutas con múltiples paradas hasta combinaciones de transporte multimodal para trayectos más largos.

La herramienta apunta a reducir la fricción en casos cotidianos y avanzados. Por ejemplo, puede interpretar solicitudes relacionadas con salud (“necesito un auto con menor movimiento”), repetir patrones de viaje optimizando costo, o coordinar recorridos con múltiples pasajeros y condiciones específicas.

Además, la integración de direcciones frecuentes como “casa” o “trabajo” permite automatizar aún más la interacción.

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Desde una perspectiva de negocio, la apuesta se alinea con una tendencia más amplia en la industria tecnológica de desplegar agentes de IA como capa de interfaz en servicios digitales. En este modelo, la aplicación deja de ser un menú de opciones y se convierte en un sistema que entiende intención.

Para DiDi, esto no solo mejora la retención y satisfacción del usuario, sino que también optimiza la asignación de oferta, al priorizar a conductores con mejores calificaciones para servicios de mayor valor.

La compañía también capitaliza más de una década de datos generados por usuarios para entrenar estos modelos, lo que refuerza su capacidad de personalización frente a nuevos competidores.

Aunque por ahora el asistente opera únicamente en China, DiDi anticipa su expansión a otros mercados en el corto plazo.

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Didi Chuxing Inteligencia artificial

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