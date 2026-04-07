Además, 92% de las personas encuestadas dijo que ya probó aplicaciones de transporte, lo que refleja su nivel de penetración y ha logrado que esta industria supere los 2,000 millones de dólares en el país.

Solicitar un vehículo desde el celular, conocer el tiempo de llegada, evitar pagos en efectivo o eliminar la necesidad de buscar estacionamiento son ventajas en este tipo de herramientas, según refirió Paloma Servy, asesora de clientes de Kantar.

Datos de la Secretaría de Movilidad (Semovi) indican que antes de la pandemia circulaban alrededor de 140,000 taxis en la Ciudad de México, mientras que para finales de 2025 la cifra se redujo a cerca de 60,000 unidades formales, una caída que coincide con el crecimiento de las plataformas digitales y su mayor adopción entre los usuarios.

Incluso para quienes sí tienen un vehículo, cuando no lo utilizan recurren a aplicaciones de movilidad en 63% de los casos, lo que posiciona a estas plataformas como la principal alternativa frente al transporte propio.

“Esto confirma que las apps de movilidad son una parte estructural de la movilidad del país”, afirmó Juan Andrés Panamá, director general de DiDi Hispanoamérica, quien destacó que más de 29 millones de personas utilizaron la aplicación al menos una vez en 2025.

IA como eslabón clave de la conquista

El directivo explicó que el siguiente paso es el desarrollo tecnológico, con el objetivo de ofrecer servicios más eficientes y seguros.

“Se trata de hacer estos servicios más eficientes, más seguros, más tecnológicos”, afirmó al referirse a la evolución de las plataformas frente a un entorno urbano más complejo.