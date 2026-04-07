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Apps vencen a taxis: 17% contra 10% en el uso de transporte

Las aplicaciones de transporte consolidan su ventaja frente a los taxis tradicionales impulsadas por mayor seguridad, comodidad y experiencia digital.
mar 07 abril 2026 01:20 PM
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La industria de apps de movilidad ya supera los 2,000 millones de dólares en México. (Foto: m-gucci/Getty Images/iStockphoto)

Las aplicaciones de movilidad ya superan a los taxis tradicionales en México, de acuerdo con el estudio Así se mueve México, elaborado por la consultora Kantar , a petición de DiDi. Estos servicios concentran 17% de preferencia como medio principal de traslado, frente a 10% de los taxis convencionales, una ventaja de siete puntos que confirma el giro hacia soluciones de movilidad basadas en tecnología.

El estudio revela que esta transición responde a una transformación en las expectativas de los usuarios, donde la tecnología es el principal diferenciador acompañada de seguridad, comodidad y la capacidad de planificación.

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Además, 92% de las personas encuestadas dijo que ya probó aplicaciones de transporte, lo que refleja su nivel de penetración y ha logrado que esta industria supere los 2,000 millones de dólares en el país.

Solicitar un vehículo desde el celular, conocer el tiempo de llegada, evitar pagos en efectivo o eliminar la necesidad de buscar estacionamiento son ventajas en este tipo de herramientas, según refirió Paloma Servy, asesora de clientes de Kantar.

Datos de la Secretaría de Movilidad (Semovi) indican que antes de la pandemia circulaban alrededor de 140,000 taxis en la Ciudad de México, mientras que para finales de 2025 la cifra se redujo a cerca de 60,000 unidades formales, una caída que coincide con el crecimiento de las plataformas digitales y su mayor adopción entre los usuarios.

Incluso para quienes sí tienen un vehículo, cuando no lo utilizan recurren a aplicaciones de movilidad en 63% de los casos, lo que posiciona a estas plataformas como la principal alternativa frente al transporte propio.

“Esto confirma que las apps de movilidad son una parte estructural de la movilidad del país”, afirmó Juan Andrés Panamá, director general de DiDi Hispanoamérica, quien destacó que más de 29 millones de personas utilizaron la aplicación al menos una vez en 2025.

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El directivo explicó que el siguiente paso es el desarrollo tecnológico, con el objetivo de ofrecer servicios más eficientes y seguros.

“Se trata de hacer estos servicios más eficientes, más seguros, más tecnológicos”, afirmó al referirse a la evolución de las plataformas frente a un entorno urbano más complejo.

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La IA ya forma parte de la operación de la compañía, con herramientas que permiten monitorear trayectos y responder ante incidentes, lo que refuerza uno de los principales factores de adopción de las aplicaciones frente a los taxis tradicionales.

Como siguiente paso, DiDi desarrolla un asistente que permitirá solicitar viajes mediante comandos de voz, con la capacidad de interpretar el contexto del usuario y sugerir opciones de traslado de forma automática, lo que busca reducir tiempos de decisión y simplificar la experiencia, aunque no detalló en qué momento se pondrá en marcha.

“Mejorar la movilidad es mejorar la vida de las personas, por eso seguimos apostando por tecnología que haga los servicios más eficientes, seguros y accesibles”, afirmó Panamá.

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