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Uber y MX Taxi sellan alianza y no tendrá tárifas dinámicas

Gracias a la alianza, los taxistas afiliados a MX Taxi ahora podrán recibir solicitudes de viaje generadas desde Uber.
mar 24 marzo 2026 02:22 PM
Uber y taxistas concesionados hacen alianza "histórica" y ponen fin a batalla por los viajes
El anuncio deja abierta una de las principales tensiones del sector: la regulación en zonas federales, como aeropuertos. (Foto: Selene Ramírez)

A 13 años de su llegada a México, Uber dio un giro en su relación con el gremio taxista y anunció una alianza con MX Taxi que permitirá solicitar taxis concesionados desde su app. El acuerdo ampliará la oferta de movilidad rumbo al Mundial 2026, pero deja sin resolver la regulación del uso de espacios federales bajo concesión.

El acuerdo, presentado como “histórico” por ambas partes, redefine una relación que durante más de una década estuvo marcada por confrontación, litigios y protestas.

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Erasto Vázquez, vocero de MX Taxi, explicó que los taxis afiliados podrán recibir solicitudes de viaje generadas desde Uber, pero mantendrán su propia infraestructura tecnológica y su independencia operativa. Es decir, no se integran como conductores de la plataforma, sino como una red paralela que se conecta a su demanda.

“Hoy los taxistas pueden decir que cuentan con un espacio exclusivo para ellos dentro de la aplicación de movilidad con mayor distribución mundial”, afirmó Félix Olmo, director general de Uber México, durante la presentación.

Ahora, los usuarios verán una nueva opción de “Taxi” dentro de la plataforma de movilidad, con tarifas calculadas previamente mediante un esquema de tiempo y distancia, similar al de un taxímetro digital, sin embargo, Olmo aclaró que no operarán con los mismos costos que Uber. Es decir, el servicio mantendrá la lógica regulatoria del taxi, basada en concesiones y tarifas autorizadas, mientras adopta la experiencia digital de las plataformas.

“No hay tarifas dinámicas. El usuario sabrá desde el inicio cuánto va a pagar”, explicó Vázquez.

Para los taxistas, el beneficio es que podrán acceder a usuarios internacionales que ya utilizan Uber en más de 70 países y se espera que repliquen esa acción al visitar México. Para la plataforma, significa contar con mayor disponibilidad de vehículos sin necesidad de incorporar nuevos conductores bajo su modelo tradicional.

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(Foto: Selene Ramírez)

De rivales a aliados estratégicos

La alianza representa un cambio de narrativa para ambos actores, pues durante años, el gremio taxista resistió el avance de plataformas digitales que, en palabras de Vázquez, erosionaron su participación de mercado, redujeron sus ingresos y depreciaron el valor de sus concesiones.

“Durante más de una década luchamos en tribunales, en las calles y ante las autoridades. Pero entendimos que el mundo cambió y que nosotros teníamos que cambiar con él”, reconoció el vocero de MX Taxi.

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Línea de tiempo: del conflicto a la colaboración

-2013: llegada de Uber a México
Uber inicia operaciones en la Ciudad de México y otras urbes. Los taxistas denuncian competencia desleal porque las apps no estaban reguladas ni exigían concesiones, placas especiales o tarifas oficiales. Se abre el primer frente de conflicto.

-2014–2017: protestas y bloqueos
El gremio de taxistas organiza marchas, bloqueos de avenidas y aeropuertos en CDMX, Guadalajara y Monterrey. Surgen disputas legales y demandas para prohibir las plataformas.

-2018–2020: consolidación de plataformas
Uber, Cabify (ahora extinta en el país) y DiDi se expanden y ganan participación de mercado. Los taxis tradicionales pierden usuarios, especialmente en zonas urbanas. Se intensifica la percepción de que el servicio de taxi convencional quedó rezagado en calidad, seguridad y facilidad de pago.

-2021–2024: digitalización del gremio
Ante la caída en la demanda, asociaciones de taxistas lanzan sus propias aplicaciones, como “Mi Taxi” en CDMX. Se busca modernizar el servicio y competir en igualdad de condiciones, aunque con menor alcance que las plataformas globales.

-2024–2026: negociaciones en curso
Tras años de enfrentamientos, Uber y DiDi comienzan a promover amparos para poder operar en zonas federales como los aeropuertos, pero estos documentos solo protegen a los conductores para no ser detenidos por la Guardia Nacional, pues la ley sigue sin modificarse. Se discuten esquemas de colaboración, integración tecnológica y beneficios mutuos, como compartir flotas o estandarizar tarifas dinámicas.

-2026: alianza Uber–MX Taxi
Se anuncia un acuerdo histórico en que Uber integrará a taxis concesionados dentro de su aplicación bajo la marca MX Taxi.

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Alianzas entre apps y taxistas: la respuesta de la movilidad al Mundial

El anuncio deja abierta una de las principales tensiones del sector: la regulación en zonas federales, como aeropuertos.

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Aunque Vázquez aseguró que el modelo no transgrede la Ley de Movilidad, al tratarse simplemente de una “herramienta digital para solicitar el servicio”, la realidad es que en espacios como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), las concesiones vigentes establecen que solo ciertos operadores pueden ofrecer servicio.

Tanto Uber como MX Taxi se negaron a ofrecer detalles concretos sobre cómo se resolverá este punto.

Más allá del discurso de colaboración, la alianza revela un modelo híbrido que evita una integración total. MX Taxi conserva su autonomía, su base de datos y su identidad como servicio concesionado. Un caso similar ocurrió en Cancún, donde inDrive se alió con la empresa Caribe Taxi Exprés para poder operar de manera pacífica en la terminal aérea.

“No hay subordinación. Los taxistas no forman parte de Uber ni de su base de datos”, subrayó Vázquez.

Mundial 2026 es el catalizador

Uno de los principales motores de esta alianza es la Copa del Mundo 2026, que tendrá como sedes a la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, junto con ciudades estadounidenses y canadienses. Para Uber y Mx Taxi, el evento presionará la capacidad de la infraestructura de movilidad.

“Millones de personas visitarán la ciudad y queremos que puedan moverse de forma rápida y confiable”, señaló Olmo.

Pero Guillermo Malpica, director de AlianzaIn, organización que engloba a plataformas como Uber, DiDi, Rappi e inDrive, el conflicto va más allá de resolver la movilidad para la justa deportiva y radica en que las reglas de operación no se actualizaron a la par del mercado.

“Nuestra regulación es obsoleta, es previa a la existencia de las plataformas digitales. Eso genera incertidumbre operativa y deja todo a interpretación”, señala.

Hasta el momento, el gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, solo ha dicho que busca reorganizar la operación del transporte en el AICM, aunque no hay una conclusión sobre cómo sucederá.

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