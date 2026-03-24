Uber y taxistas concesionados hacen alianza "histórica" y ponen fin a batalla por los viajes

Erasto Vázquez, vocero de MX Taxi, explicó que los taxis afiliados podrán recibir solicitudes de viaje generadas desde Uber, pero mantendrán su propia infraestructura tecnológica y su independencia operativa. Es decir, no se integran como conductores de la plataforma, sino como una red paralela que se conecta a su demanda.

“Hoy los taxistas pueden decir que cuentan con un espacio exclusivo para ellos dentro de la aplicación de movilidad con mayor distribución mundial”, afirmó Félix Olmo, director general de Uber México, durante la presentación.

Ahora, los usuarios verán una nueva opción de “Taxi” dentro de la plataforma de movilidad, con tarifas calculadas previamente mediante un esquema de tiempo y distancia, similar al de un taxímetro digital, sin embargo, Olmo aclaró que no operarán con los mismos costos que Uber. Es decir, el servicio mantendrá la lógica regulatoria del taxi, basada en concesiones y tarifas autorizadas, mientras adopta la experiencia digital de las plataformas.

“No hay tarifas dinámicas. El usuario sabrá desde el inicio cuánto va a pagar”, explicó Vázquez.

Para los taxistas, el beneficio es que podrán acceder a usuarios internacionales que ya utilizan Uber en más de 70 países y se espera que repliquen esa acción al visitar México. Para la plataforma, significa contar con mayor disponibilidad de vehículos sin necesidad de incorporar nuevos conductores bajo su modelo tradicional.

(Foto: Selene Ramírez)

De rivales a aliados estratégicos

La alianza representa un cambio de narrativa para ambos actores, pues durante años, el gremio taxista resistió el avance de plataformas digitales que, en palabras de Vázquez, erosionaron su participación de mercado, redujeron sus ingresos y depreciaron el valor de sus concesiones.

“Durante más de una década luchamos en tribunales, en las calles y ante las autoridades. Pero entendimos que el mundo cambió y que nosotros teníamos que cambiar con él”, reconoció el vocero de MX Taxi.