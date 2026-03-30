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Disputa entre taxis y Uber redujo número de taxis

La movilidad en México entra en una fase híbrida donde taxis y apps buscan al mismo usuario, pero con reglas aún inciertas.
lun 30 marzo 2026 03:00 PM
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El sector parece encaminarse a un modelo híbrido donde taxis y plataformas dejan de operar como bloques separados. (Foto: Hispanolistic/Getty Images)

Mientras el gobierno federal dice que está en búsqueda de formas de regular a plataformas como Uber, DiDi o inDrive, éstas generan alianzas que les permitan operar y convivir con el gremio taxista, a la par de conquistar más usuarios y prepararse para afrontar el alza de demanda de cara al Mundial de Futbol 2026.

El último ejemplo de ello es la alianza entre Uber y Mx Taxi , la cual formaliza un modelo híbrido en el que los taxis concesionados están disponibles desde la app de Uber en los aeropuertos del país. Con esta integración, el taxi concesionado adopta una de las principales ventajas competitivas de las plataformas, que es la facilidad de estar al alcance de un clic, mientras que Uber logra presencia indirecta en uno de los nodos de mayor demanda.

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Cambios de movilidad a partir de la llegada de Uber

Más allá del caso puntual de Uber y Mx Taxi, lo que está en juego es una transformación más profunda del mercado de movilidad. De acuerdo con actores del sector como AlianzaIn, que engloba a plataformas como DiDI, Rappi, Uber e inDrive, la competencia está en el control de la demanda y gana quien tiene la relación directa con el usuario.

Las plataformas llevan ventaja en ese terreno gracias a su brazo tecnológico y escala al concentrar millones de usuarios que han adoptado la lógica de solicitar servicios desde el celular, con trazabilidad y certidumbre en precios.

En el caso de los taxis, aunque hubo intentos de digitalización que surgieron desde el propio gremio, no lograron consolidar una base suficiente de usuarios y se enfrentaron a la resistencia de los conductores.

La facilidad y experiencia que las plataformas ofrecieron a los usuarios, tuvo consecuencias directas en la demanda de los taxis tradicionales, pues de acuerdo con datos de la Semovi, antes de la pandemia, la Ciudad de México contaba con alrededor de 140,000 taxis, para finales de 2025 la cifra rondaba las 60,000 unidades en operación formal.

Es así como la adopción de plataformas digitales transformó la manera en que las personas se mueven en las ciudades, priorizando la inmediatez, la trazabilidad y la certeza en el servicio. El taxi tradicional, que durante años operó bajo lógicas distintas, ahora se ve obligado a adaptarse a ese nuevo estándar.

Hacia adelante, el sector parece encaminarse a un modelo híbrido donde taxis y plataformas dejan de operar como bloques separados. Además del ejemplo de Uber y MX Taxi, está inDrive, que opera con Caribe Taxi Exprés en el aeropuerto de Cancún; o DiDi, principal competidor de Uber en México, que lanzó su servicio DiDi Taxi en 2019, con el que opera en varias ciudades del país y se construye a partir de acuerdos con autoridades y gremios locales.

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No obstante, la clave estará en la regulación, pues de acuerdo con Guillermo Malpica, director ejecutivo de AlianzaIn, definir bajo qué reglas se dará esta convivencia requiere más que soluciones para el Mundial 2026, y exige un nuevo marco que contemple a todos los jugadores del mercado.

¿Por qué el acuerdo de Uber y MX Taxi no resuelve el problema?

Sin embargo, el fondo del conflicto permanece intacto, pues aún no existe un marco regulatorio para la operación de las plataformas de movilidad en zonas federales, como lo son los aeropuertos. El acuerdo termina funcionando más como una suerte de bandera blanca para reducir fricciones entre taxistas y apps, particularmente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), pero sin efectos legales.

La propia Secretaría de Movilidad (Semovi) capitalina fue enfática al señalar que “actualmente no existe ningún acuerdo oficial ni marco normativo que permita la integración del servicio de taxi concesionado a plataformas diseñadas para vehículos particulares”. El organismo incluso hizo un llamado a los concesionarios a no incorporarse a estos esquemas, al considerar que podrían afectar su situación legal y operativa.

El señalamiento revela una contradicción que deja a la industria en una zona gris donde la innovación va por delante de la ley.

De acuerdo con la normativa vigente, los taxis concesionados son los únicos autorizados para prestar servicio en aeropuertos. Esta exclusividad ha sido históricamente uno de los principales puntos de fricción con las plataformas digitales, cuyos conductores enfrentan operativos, restricciones y, en algunos casos, sanciones en estos espacios.

Ante la alianza, la Semovi adelantó que reforzará la supervisión y aplicará sanciones a quienes incumplan la normativa, con multas que pueden alcanzar hasta 400 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, hasta 46,924 pesos.

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