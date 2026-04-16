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Las acciones de Netflix caen 9% y Reed Hastings se va de la empresa

La empresa de streaming reportó ingresos por 12,250 millones de dólares en el primer trimestre del 2026, pero la salida de su cofundador inquietó a los accionistas.
jue 16 abril 2026 02:56 PM
reed hastings se va de netflix
Tras la fallida compra de Warner.Bros Discovery, Netflix resintió la desconfianza de sus accionistas. (Getty Images)

A pesar de presentar cifras que en papel parecerían un éxito rotundo, Netflix experimentó una sacudida en Wall Street este jueves. Tras el cierre del mercado, las acciones de la streaming sufrieron una caída cercana al 9%, dejando a los inversores con una sensación agridulce tras el reporte del primer trimestre.

A pesar de que la firma superó las expectativas de ingresos al reportar 12,250 millones de dólares, un crecimiento del 16% respecto al año anterior. Sin embargo, el dato que realmente acaparó las miradas fue la ganancia neta de 5,280 millones de dólares, casi el doble de lo obtenido en el mismo periodo de 2024. Pero esto se debió a una estrategia que no se consolidó.

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Tras desistir de la adquisición de activos de cine y streaming de Warner Bros. Discovery (WBD) en febrero, Netflix recibió una compensación por rescisión de contrato de 2,800 millones de dólares. Este ingreso extraordinario disparó el beneficio por acción a 1.23 dólares, una cifra difícil de comparar directamente con los 76 centavos que proyectaban los analistas originalmente.

Además el reporte tuvo un anunció en torno al cofundador de la empresa, Reed Hastings, quien anunció que dejará la junta directiva en junio al finalizar su mandato.

"Netflix cambió mi vida de muchas maneras", expresó Hastings en su carta a los accionistas, recordando con especial afecto la expansión global de 2016.

Hastings, quien ya había cedido el puesto de CEO en 2023 a la dupla de Greg Peters y Ted Sarandos, se enfocará ahora de lleno en la filantropía. Su salida definitiva de los órganos de decisión simboliza el cierre total del capítulo fundacional de la compañía para dar paso a una gestión enfocada en la rentabilidad y la diversificación de ingresos.

El mes pasado, Netflix anunció que subiría los precios de todos sus planes de streaming.

“Nuestros recientes cambios de precios han tenido buena acogida, lo que refleja el gran valor que ofrecemos a nuestros miembros”, afirmó la compañía en la carta a los accionistas publicada este jueves.

La firma también reiteró que va camino de alcanzar los 3,000 millones de dólares en ingresos publicitarios en 2026, lo que supone el doble que el año anterior, ya que ha empezado a observar un crecimiento en esa nueva línea de ingresos.

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Netflix Reed Hastings Reportes trimestrales

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