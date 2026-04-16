Tras desistir de la adquisición de activos de cine y streaming de Warner Bros. Discovery (WBD) en febrero, Netflix recibió una compensación por rescisión de contrato de 2,800 millones de dólares. Este ingreso extraordinario disparó el beneficio por acción a 1.23 dólares, una cifra difícil de comparar directamente con los 76 centavos que proyectaban los analistas originalmente.

Además el reporte tuvo un anunció en torno al cofundador de la empresa, Reed Hastings, quien anunció que dejará la junta directiva en junio al finalizar su mandato.

"Netflix cambió mi vida de muchas maneras", expresó Hastings en su carta a los accionistas, recordando con especial afecto la expansión global de 2016.

Hastings, quien ya había cedido el puesto de CEO en 2023 a la dupla de Greg Peters y Ted Sarandos, se enfocará ahora de lleno en la filantropía. Su salida definitiva de los órganos de decisión simboliza el cierre total del capítulo fundacional de la compañía para dar paso a una gestión enfocada en la rentabilidad y la diversificación de ingresos.

El mes pasado, Netflix anunció que subiría los precios de todos sus planes de streaming.

“Nuestros recientes cambios de precios han tenido buena acogida, lo que refleja el gran valor que ofrecemos a nuestros miembros”, afirmó la compañía en la carta a los accionistas publicada este jueves.

La firma también reiteró que va camino de alcanzar los 3,000 millones de dólares en ingresos publicitarios en 2026, lo que supone el doble que el año anterior, ya que ha empezado a observar un crecimiento en esa nueva línea de ingresos.

