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¿Telenovelas de frutas? Microdramas crecen 170% en México y redefinen el negocio del streaming

Apps apuestan por micropagos, publicidad y contenido corto para capturar usuarios en un mercado con baja conversión a suscripción.
vie 10 abril 2026 05:00 AM
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Con base en datos de AppsFlyer para esta categoría, los canales sociales y de búsqueda, en particular las plataformas de video de formato corto, son los principales vehículos de adquisición de Short Drama a nivel global, lo cual es consistente con el propio formato del contenido.
 (Foto: TikTok)

En México, las historias que capturan al público están protagonizadas por frutas infieles, gatos o perros millonarios que pertenecen a la mafia o mujeres que lidian con dobles vidas, herencias ocultas o romances con giros extremos, contadas en formato vertical y que duran unos cuantos minutos.

Este tipo de contenidos, conocidos como microdramas, ganan cada vez más popularidad gracias a que ocupan la lógica de telenovela clásica (romances, traiciones, secretos y giros de trama inesperados), tiempos cortos de reproducción y protagonistas inusuales. De acuerdo con el reporte State of Subscriptions for Marketers 2026 de AppsFlyer, las apps de estos contenidos crecieron 170% en descargas interanuales en el país.

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México se coloca entre los mercados de mayor expansión. Como referencia, Brasil, el otro gran mercado de Latinoamérica, creció 33%. El crecimiento responde a una estrategia agresiva de inversión en publicidad y adquisición de usuarios, y hoy impulsa más del 60% de las instalaciones en esta categoría.

Shani Rosenfelder, director of content strategy and market insights en AppsFlyer, explica que el mercado mexicano aún está en una fase temprana, donde las empresas “siembran” usuarios a través de gasto publicitario, más que esperar descubrimiento natural. El resultado es un crecimiento acelerado que revela eficiencia en costos de adquisición, pero también anticipa una futura competencia más intensa.

Del maratón al “contenido botanero”

Plataformas como Netflix , Disney+ o HBO Max construyen su valor en sesiones largas y catálogos amplios bajo suscripción, pero el microdrama rompe con la lógica del streaming tradicional y apps como DramaBox o ReelShort, en las que se pueden ver estos contenidos, apuestan por episodios de uno a tres minutos, diseñados para consumirse en cualquier pausa del día.

Además, cada episodio termina con un gancho inmediato y una recomendación automática del siguiente contenido. Así, el usuario casi no toma decisiones, el algoritmo las toma por él. Rosenfelder señala que este diseño reduce la fricción y aumenta la retención, en la que cada episodio funciona como una señal de comportamiento que alimenta el sistema de recomendación. Mientras más señales, más precisa la personalización, y mientras más personalizada la experiencia, más difícil resulta abandonar la app.

Otra diferencia con el streaming tradicional es que en las apps de microdrama domina un esquema híbrido que combina publicidad, micropagos y, en menor medida, suscripciones.

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DramaBox, por ejemplo, permite descargar la app sin costo, pero cobra por desbloquear episodios mediante monedas virtuales o anuncios. Los paquetes van de tres a 25 dólares. ReelShort opera con una lógica similar, aunque el costo total por serie puede superar los 20 dólares.

Es decir que, en lugar de pagar una mensualidad fija, el usuario desembolsa pequeñas cantidades de forma constante. Para mercados como México, donde la conversión a suscripción es menor, esta estrategia amplía la base de ingresos.

AppsFlyer detectó que los modelos que combinan suscripción y publicidad crecieron hasta representar 7.4% de las apps de short drama, cuando antes eran casi inexistentes. La tendencia apunta a monetizar tanto a quienes pagan como a quienes solo consumen contenido gratuito.

De acuerdo con Sensor Tower, en 2025, los usuarios en México dedicaron más de 3,010 millones de horas a apps de streaming, un crecimiento anual de 2%. Sin embargo, el verdadero gigante sigue en redes sociales, con 116,000 millones de horas, seguido por gaming con 16,780 millones.

Esto sugiere que el microdrama no necesariamente reemplaza al streaming tradicional, más bien amplía el mercado de video móvil y ocupa espacios de consumo que antes pertenecían a redes sociales o momentos muertos del día.

Este avance llevó a las apps de microdrama a posicionarse como las más descargadas en la categoría de streaming en México durante 2025, con DramaBox y ReelShort en los primeros dos puestos junto a plataformas tradicionales.

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IA, gaming y TikTok: la fórmula del crecimiento

Para Natalia Scalia, ex SVP y GM de Disney+ Latinoamérica y hoy fundadora de Acenza, empresa dedicada a crear estrategia de negocios, posicionamiento de marca y ejecución creativa, el microdrama surge de la convergencia de tres fuerzas. La primera es la lógica del gaming, con sistemas de recompensa que empujan al usuario a seguir consumiendo. La segunda es la inteligencia artificial, que acelera la producción y reduce costos. Y la tercera es el celular como pantalla principal, con TikTok como “escuela de consumo”.

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Es decir, el modelo de video corto que popularizó la red social china funciona como un canal de distribución indirecto y masivo. Entrena al usuario en el consumo de historias breves, intensas y continuas, donde un clip viral puede convertirse en la puerta de entrada a una cadena de episodios dentro de una app.

“El crecimiento no sorprende cuando estas tres lógicas se alinean”, explica Scalia. La IA, en particular, abre la puerta a contenidos cada vez más experimentales y de ahí surgen historias protagonizadas por animales o incluso frutas, que replican estructuras de telenovela clásica pero con estética digital y producción acelerada.

Pero el mismo motor que impulsa el crecimiento también plantea riesgos. Scalia advierte que los contenidos se vuelven cada vez más efímeros y cada nueva ola necesita ser más intensa para captar atención.

Esto genera una escalada en los llamados “triggers de conversión”: giros más dramáticos, temas más extremos o formatos más llamativos. El problema es que esa innovación constante tiende a agotarse rápidamente.

Por ahora, el fenómeno sigue en expansión, “la pregunta para las marcas no es si sumar presencia en este espacio, sino cómo hacerlo de manera que construya un vínculo genuino con la audiencia y no quede atrapada en esa carrera de novedad que, por definición, siempre termina siendo reemplazada por la siguiente”, concluye Scalia.

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