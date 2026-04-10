México se coloca entre los mercados de mayor expansión. Como referencia, Brasil, el otro gran mercado de Latinoamérica, creció 33%. El crecimiento responde a una estrategia agresiva de inversión en publicidad y adquisición de usuarios, y hoy impulsa más del 60% de las instalaciones en esta categoría.

Shani Rosenfelder, director of content strategy and market insights en AppsFlyer, explica que el mercado mexicano aún está en una fase temprana, donde las empresas “siembran” usuarios a través de gasto publicitario, más que esperar descubrimiento natural. El resultado es un crecimiento acelerado que revela eficiencia en costos de adquisición, pero también anticipa una futura competencia más intensa.

Del maratón al “contenido botanero”

Plataformas como Netflix , Disney+ o HBO Max construyen su valor en sesiones largas y catálogos amplios bajo suscripción, pero el microdrama rompe con la lógica del streaming tradicional y apps como DramaBox o ReelShort, en las que se pueden ver estos contenidos, apuestan por episodios de uno a tres minutos, diseñados para consumirse en cualquier pausa del día.

Además, cada episodio termina con un gancho inmediato y una recomendación automática del siguiente contenido. Así, el usuario casi no toma decisiones, el algoritmo las toma por él. Rosenfelder señala que este diseño reduce la fricción y aumenta la retención, en la que cada episodio funciona como una señal de comportamiento que alimenta el sistema de recomendación. Mientras más señales, más precisa la personalización, y mientras más personalizada la experiencia, más difícil resulta abandonar la app.

Otra diferencia con el streaming tradicional es que en las apps de microdrama domina un esquema híbrido que combina publicidad, micropagos y, en menor medida, suscripciones.