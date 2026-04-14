Netflix se alía con la Concacaf

El acuerdo tendrá una duración de cuatro años y contempla las ediciones 2027 y 2029 de ambos torneos. Esto implica que pasarán a formar parte de la oferta de contenido en streaming, en línea con una tendencia global donde los derechos deportivos migran hacia plataformas digitales.

La primera prueba de este modelo será en marzo de 2027, cuando se dispute la quinta edición de las Finales de la Liga de Naciones en el SoFi Stadium, en Estados Unidos. Meses después, durante el verano, se celebrará la Copa Oro, torneo que reúne a 16 selecciones nacionales y que define al campeón regional.

Aunque el acuerdo se limita al territorio mexicano y únicamente a las competencias de selecciones masculinas de Concacaf, su relevancia radica en el alcance del público potencial. En México, los partidos de la selección nacional suelen concentrar audiencias millonarias, lo que convierte a estos torneos en activos estratégicos dentro de la industria audiovisual.

“Sabemos que en México la pasión por el fútbol es única, y este acuerdo nos permite acercar estas competencias a millones de aficionados a través de una nueva plataforma", refirió dijo Philippe Moggio, secretario general de Concacaf.

Para Concacaf, el movimiento responde a una estrategia de diversificación en la distribución de contenidos, buscando nuevas formas de conectar con audiencias jóvenes y digitalizadas. Para Netflix, representa un paso más en su incursión en transmisiones en vivo, un terreno donde la compañía ha comenzado a experimentar en años recientes.