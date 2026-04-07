El servicio estará disponible desde hoy dentro de la propia plataforma de Roku, así como en The Roku Channel vía navegadores web y en una nueva aplicación móvil para iOS y Android. La oferta inicial incluye títulos provenientes de aliados como Lionsgate, Sony y TV Azteca, además de contenido seleccionado de producciones originales.

Entre los materiales destacados del catálogo se encuentran películas como Matilda, Como si fuera la primera vez, Una esposa de mentira, John Wick y Blade Runner 2049, con la promesa de incorporar nuevos estrenos cada mes.

De acuerdo con información compartida por Roku, el catálogo de Howdy abarca desde comedias románticas y acción hasta clásicos familiares y producciones de los años 90. Anthony Wood, fundador y CEO de Roku, señaló el objetivo es ofrecer una experiencia de entretenimiento asequible y de alta calidad.

“Con un precio inferior a una entrada de cine, Howdy ofrece a los espectadores una forma accesible y sin publicidad de disfrutar las películas y series que aman”, afirmó.

El directivo agregó que el lanzamiento en México responde a la creciente demanda de opciones económicas dentro del ecosistema de streaming.

El nombre Howdy, según explicó la empresa, hace referencia a una expresión de sorpresa y satisfacción, asociada con encontrar una buena oferta.

El lanzamiento también refuerza la estrategia de expansión de Roku en mercados internacionales. Desde Lionsgate destacaron que esta alianza permitirá llevar contenido “premium y culturalmente relevante” a más audiencias en el país, mientras que TV Azteca subrayó que la plataforma facilitará la distribución de su biblioteca de entretenimiento y deportes a millones de hogares mexicanos.