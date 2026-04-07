La plataforma Roku anunció el lanzamiento de Howdy en México, un nuevo servicio de suscripción de video bajo demanda que apuesta por un modelo accesible y sin publicidad. Con un precio de 39 pesos mensuales, la compañía busca posicionarse como una alternativa complementaria frente a plataformas de mayor costo, en un mercado cada vez más saturado de opciones de streaming.
Howdy, de Roku, aterriza en México con cine y series por menos de 40 pesos
El servicio estará disponible desde hoy dentro de la propia plataforma de Roku, así como en The Roku Channel vía navegadores web y en una nueva aplicación móvil para iOS y Android. La oferta inicial incluye títulos provenientes de aliados como Lionsgate, Sony y TV Azteca, además de contenido seleccionado de producciones originales.
Entre los materiales destacados del catálogo se encuentran películas como Matilda, Como si fuera la primera vez, Una esposa de mentira, John Wick y Blade Runner 2049, con la promesa de incorporar nuevos estrenos cada mes.
De acuerdo con información compartida por Roku, el catálogo de Howdy abarca desde comedias románticas y acción hasta clásicos familiares y producciones de los años 90. Anthony Wood, fundador y CEO de Roku, señaló el objetivo es ofrecer una experiencia de entretenimiento asequible y de alta calidad.
“Con un precio inferior a una entrada de cine, Howdy ofrece a los espectadores una forma accesible y sin publicidad de disfrutar las películas y series que aman”, afirmó.
El directivo agregó que el lanzamiento en México responde a la creciente demanda de opciones económicas dentro del ecosistema de streaming.
El nombre Howdy, según explicó la empresa, hace referencia a una expresión de sorpresa y satisfacción, asociada con encontrar una buena oferta.
El lanzamiento también refuerza la estrategia de expansión de Roku en mercados internacionales. Desde Lionsgate destacaron que esta alianza permitirá llevar contenido “premium y culturalmente relevante” a más audiencias en el país, mientras que TV Azteca subrayó que la plataforma facilitará la distribución de su biblioteca de entretenimiento y deportes a millones de hogares mexicanos.
Con esta apuesta, Roku busca fortalecer su ecosistema, que ya incluye The Roku Channel, un servicio gratuito con publicidad que se encuentra entre las aplicaciones más utilizadas dentro de su plataforma en México. El lanzamiento de Howdy representa un paso más en la estrategia de la compañía para diversificar sus fuentes de ingresos y ampliar su base de suscriptores en la región.
En México, el streaming atraviesa un momento de equilibrio entre los principales jugadores globales. Netflix mantiene una ligera ventaja, pero Disney+ y Prime Video se encuentran a una distancia mínima, con participaciones cercanas al 20% cada uno, según datos de JustView.
Además, de acuerdo con Nielsen, YouTube concentra más tiempo de visualización que cualquier servicio de suscripción.