La IA 'rescata' a 1.7 millones de emprendedores en México para que su negocio sobreviva

En 2023, 17% de los adultos en México estaba arrancando o dirigiendo un negocio nuevo, pero la proporción de empresas establecidas seguía siendo muy baja, lo que apunta a dificultades serias para que los negocios sobrevivan lo suficiente como para madurar.

Aunque el uso ayuda, aún falta masificarlo, de acuerdo con Luna. Esto porque sólo 29% de los emprendedores en etapa temprana considera que la IA será clave para su negocio, frente a 40% de los empresarios establecidos. A nivel global, el Tecnológico de Monterrey encontró que en 36 de 49 economías menos de 30% de los emprendedores tempranos considera a la IA como “muy importante” para su negocio.

Microsoft sostiene en su Work Trend Index 2025, basado en una encuesta global a 31,000 personas y en señales de productividad de Microsoft 365, que 82% de los líderes considera que este es un año decisivo para replantear estrategia y operación.

Para un emprendedor mexicano de 30 o 32 años que está empezando, el primer uso serio de IA se debe enfocar en organizar el trabajo.

“La empresa joven suele perder más dinero en mala coordinación que en falta de creatividad. Ahí la IA ya ofrece soluciones bastante concretas”, precisó Madrigal.

Google Workspace, por ejemplo, permite que Gemini en Meet capture notas en tiempo real, ordene siguientes pasos en un documento y lo adjunte al evento de Calendar, mientras que Microsoft dice que Copilot en Teams puede resumir los puntos clave de una reunión, identificar quién dijo qué y sugerir acciones. Otra herramienta popular es Notion AI que resume contenidos y ayuda a condensar notas de juntas, propuestas o especificaciones.

La IA puede ayudar a construir una memoria operativa mínima, que va desde resumir políticas a depurar listas de pendientes o transformar juntas en checklists.

“Cada vez más empresas están apostando por vender de forma directa al consumidor para tener control sobre su relación con los clientes, protección de datos y gestión directa de crecimiento. Al mismo tiempo, la IA comienza a redefinir la experiencia de compra, por lo que en los próximos años veremos consumidores asistidos por agentes digitales capaces de buscar, comparar y tomar decisiones de compra en su nombre”, explicó Alejandro Vázquez, Presidente y Co-fundador de Tiendanube.

El ecosistema de Tiendanube continúa expandiéndose en México. Actualmente, más de 180,000 marcas utilizan su tecnología para vender en línea.

