Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

La IA ayuda a que sobrevivan 1.7 millones de emprendedores mexicanos

Dentro de los usos que le dan a esta herramienta está la mejora en las ventas, un apoyo en la administración del día a día, pero incluso consejos para la gestión de personal.
lun 20 abril 2026 03:00 PM
La IA 'rescata' a 1.7 millones de emprendedores en México para que su negocio sobreviva
La herramienta ayuda a resumir, planear y gestionar una parte operativa de los emprendimientos. (Drazen_/Getty Images)

Hay un momento en la vida de casi cualquier emprendedor mexicano en el que el negocio deja de parecer una idea y empieza a parecer una avalancha, ya que el emprendedor vende, cobra, negocia con proveedores, responde WhatsApp a medianoche, corrige una presentación, persigue pagos, improvisa procesos y, entre una urgencia y otra, intenta convencer al equipo de que todo está bajo control.

En México, emprender es una actividad masiva, pero frágil. Datos de Inegi señalan que en 2023 operaban 5.45 millones de unidades económicas en el sector privado y paraestatal, de ellas, 95.5% eran microempresas y daban empleo a 41.5% del personal ocupado, pero de 2019 a 2023 también señalaron que 1.4 millones murieron. Por ello, algunos emprendedores usan herramientas de IA para mejorar la rentabilidad de sus negocios.

Publicidad

“Desde sistemas de análisis predictivo hasta asistentes automatizados, la IA ofrece soluciones que pueden mejorar la eficiencia operativa, optimizar la experiencia del cliente y fortalecer la toma de decisiones. Esta democratización tecnológica nivela el campo de juego y permite competir en mercados que antes parecían exclusivos para actores más grandes”, señaló Jesús Luna, socio líder de Private Enterprise de KPMG México.

Según el Tecnológico de Monterrey, 81% de los emprendedores mexicanos afirma haber iniciado su negocio por falta de oportunidades laborales, 61% de la población considera el emprendimiento una carrera deseable y 62% conoce a alguien que emprendió en los últimos dos años.

“Inicié este negocio porque no encontraba opciones flexibles para cuidar a mi hijo y generar un ingreso fijo, me metí a algunos cursos para entender sobre marketing digital y ahora pude idear una marca de cosméticos que me complementa gracias a que la idea surgió por un plan de negocios que hice con IA, ahora me ayuda a generar ideas para el marketing”, señaló Jazmín Madrigal, emprendedora.

Al mismo tiempo, el estudio del Tec de Monterrey subraya que la burocracia y el apoyo gubernamental limitado tiene frenos importantes, mientras que la educación emprendedora a nivel superior apenas obtiene 5.26 sobre 10. En otras palabras, hay impulso, hay aspiración y hasta legitimidad cultural, pero todavía no existe un terreno especialmente benigno para quien apenas arranca.

Publicidad

En 2023, 17% de los adultos en México estaba arrancando o dirigiendo un negocio nuevo, pero la proporción de empresas establecidas seguía siendo muy baja, lo que apunta a dificultades serias para que los negocios sobrevivan lo suficiente como para madurar.

Aunque el uso ayuda, aún falta masificarlo, de acuerdo con Luna. Esto porque sólo 29% de los emprendedores en etapa temprana considera que la IA será clave para su negocio, frente a 40% de los empresarios establecidos. A nivel global, el Tecnológico de Monterrey encontró que en 36 de 49 economías menos de 30% de los emprendedores tempranos considera a la IA como “muy importante” para su negocio.

Microsoft sostiene en su Work Trend Index 2025, basado en una encuesta global a 31,000 personas y en señales de productividad de Microsoft 365, que 82% de los líderes considera que este es un año decisivo para replantear estrategia y operación.

Para un emprendedor mexicano de 30 o 32 años que está empezando, el primer uso serio de IA se debe enfocar en organizar el trabajo.

“La empresa joven suele perder más dinero en mala coordinación que en falta de creatividad. Ahí la IA ya ofrece soluciones bastante concretas”, precisó Madrigal.

Google Workspace, por ejemplo, permite que Gemini en Meet capture notas en tiempo real, ordene siguientes pasos en un documento y lo adjunte al evento de Calendar, mientras que Microsoft dice que Copilot en Teams puede resumir los puntos clave de una reunión, identificar quién dijo qué y sugerir acciones. Otra herramienta popular es Notion AI que resume contenidos y ayuda a condensar notas de juntas, propuestas o especificaciones.

La IA puede ayudar a construir una memoria operativa mínima, que va desde resumir políticas a depurar listas de pendientes o transformar juntas en checklists.

“Cada vez más empresas están apostando por vender de forma directa al consumidor para tener control sobre su relación con los clientes, protección de datos y gestión directa de crecimiento. Al mismo tiempo, la IA comienza a redefinir la experiencia de compra, por lo que en los próximos años veremos consumidores asistidos por agentes digitales capaces de buscar, comparar y tomar decisiones de compra en su nombre”, explicó Alejandro Vázquez, Presidente y Co-fundador de Tiendanube.

El ecosistema de Tiendanube continúa expandiéndose en México. Actualmente, más de 180,000 marcas utilizan su tecnología para vender en línea.

Publicidad

Tags

Emprendimiento Inteligencia artificial finanzas microcréditos pymes emprendedores

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad