¿Cuánto tarda un emprendimiento en crecer? La rentabilidad en México puede tomar varios años

Radiografía del emprendimiento en México

De acuerdo con la ASEM, 57.8% de las personas fundadoras de empresas tiene entre 35 y 54 años, y al momento de emprender su propio negocio tenían 31. Actualmente, el perfil promedio de las personas emprendedoras es de 34 años.

Los motivos principales para optar por ganarse la vida con una empresa propia son contrastantes. Por el lado positivo, está la búsqueda de crecimiento personal profesional, que encabeza la lista con 29.3%, seguida por encontrar una oportunidad de negocio, con 28.8%, y en menor medida está quienes contaron con un programa educativo de emprendimiento, con 1.4%.

Por otro lado, la necesidad de incrementar ingresos (24.3%) o el desempleo (15.3%) muestran la otra cara de la moneda.

En México, las empresas familiares son muy comunes, y representan el 51.3%, pero el porcentaje aumenta conforme sube la edad de las personas fundadores: hay más negocios de personas mayores de 55 años (60.4%) que de quienes comenzaron en sus 25 años (33.8%).

Del total, 41.9% de las empresas ofrecen servicios, 34,6% productos y solo 23.5% tiene una oferta híbrida, que ofrece los dos.

Bajo este panorama, las ganas de continuar con los negocios propios aventajan otras alternativas. El 87.2% de las personas tienen planes de seguir operando, 6.8% prevén fusionarla con otra empresa, 4% venderla y solo 2.0% venderla.

¿En cuánto tiempo una empresa puede ser rentable?

El estudio señala que el tiempo de operación actual de las empresas en México va entre los seis años y cuatro meses. La mayoría, el 52.6% de ellas, tienen cinco años o menos, y 29.1% superan la década.

En cuanto a la rentabilidad, el promedio es de dos años y cuatro meses. En este tiempo se pueden tener más ingresos que gastos.

Sin embargo, se observó un caso particular entre las empresas lideradas por personas de 34 años. Pueden alcanzar más rápido la rentabilidad, en apenas un año y 10 meses, pero este dinamismo contrasta con la facturación reportada, ya que tiende a ser 67% más baja que el resto.