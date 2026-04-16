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¿Cuánto tarda un emprendimiento en crecer? La rentabilidad en México puede tomar varios años

En México, la edad promedio de los emprendedores es de 34 años, según la De acuerdo con la Radiografía del Emprendimiento en México 2025, y lideran empresas familiares.
jue 16 abril 2026 03:09 PM
¿Cuánto tarda un emprendimiento en crecer? La rentabilidad en México puede tomar varios años
En México, 41.9% de las empresas ofrecen servicios, 34,6% productos y solo 23.5% tiene una oferta híbrida, que ofrece los dos. (AzmanL/Getty Images)

Emprender y esperar una rentabilidad express no solo parece complicado, sino que los datos lo demuestran. Se necesita al menos dos años y cuatro meses para que un negocio tenga más ingresos que gastos, según el promedio señalado por la Radiografía del Emprendimiento en México 2025.

No obstante, el mismo estudio señala que las empresas de millennials alcanzan la rentabilidad más rápido, pero con un factor en contra: menor facturación. El estudio realizado por la Asociación de Emprendedores de México ( ASEM ), con apoyo de EY, comparte las claves y tendencias en el mercado que pueden contribuir a tomar mejores decisiones de negocio.

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Radiografía del emprendimiento en México

De acuerdo con la ASEM, 57.8% de las personas fundadoras de empresas tiene entre 35 y 54 años, y al momento de emprender su propio negocio tenían 31. Actualmente, el perfil promedio de las personas emprendedoras es de 34 años.

Los motivos principales para optar por ganarse la vida con una empresa propia son contrastantes. Por el lado positivo, está la búsqueda de crecimiento personal profesional, que encabeza la lista con 29.3%, seguida por encontrar una oportunidad de negocio, con 28.8%, y en menor medida está quienes contaron con un programa educativo de emprendimiento, con 1.4%.

Por otro lado, la necesidad de incrementar ingresos (24.3%) o el desempleo (15.3%) muestran la otra cara de la moneda.

En México, las empresas familiares son muy comunes, y representan el 51.3%, pero el porcentaje aumenta conforme sube la edad de las personas fundadores: hay más negocios de personas mayores de 55 años (60.4%) que de quienes comenzaron en sus 25 años (33.8%).

Del total, 41.9% de las empresas ofrecen servicios, 34,6% productos y solo 23.5% tiene una oferta híbrida, que ofrece los dos.

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Bajo este panorama, las ganas de continuar con los negocios propios aventajan otras alternativas. El 87.2% de las personas tienen planes de seguir operando, 6.8% prevén fusionarla con otra empresa, 4% venderla y solo 2.0% venderla.

¿En cuánto tiempo una empresa puede ser rentable?

El estudio señala que el tiempo de operación actual de las empresas en México va entre los seis años y cuatro meses. La mayoría, el 52.6% de ellas, tienen cinco años o menos, y 29.1% superan la década.

En cuanto a la rentabilidad, el promedio es de dos años y cuatro meses. En este tiempo se pueden tener más ingresos que gastos.

Sin embargo, se observó un caso particular entre las empresas lideradas por personas de 34 años. Pueden alcanzar más rápido la rentabilidad, en apenas un año y 10 meses, pero este dinamismo contrasta con la facturación reportada, ya que tiende a ser 67% más baja que el resto.

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Según la ASEM, una de cada 10 empresas (11.0%) aún no es rentable, y puede deberse a su giro económico. De las que aún no han alcanzado las utilidades suficientes, 86% son culturales y 61% son agro-ganaderas en promedio, lo que indica que es más difícil alcanzar más ganancias en este tipo de actividades económicas.

Las ventas en línea y digitalización se ponen al frente

Las personas emprendedoras más jóvenes son quienes aventajan la adopción del comercio electrónico, así como de la digitalización de procesos, incluyendo el uso de la inteligencia artificial.

El 58.8% de las empresas de personas entre 18 y 24 años, venden por internet, en comparación al 36.2% de negocios liderados por personas de 55 a 64 años.

Del total, 45.9% de las empresas venden por internet, y llegan a tener una facturación anual promedio 18.3% más alta de quienes no lo hacen, por lo que dejan atrás una oportunidad de generar más ventas e ingresos.

Más, considerando que el 61.6% de quienes no venden por esta vía, es porque no están interesadas en hacerlo o no saben hacerlo (26.5% de los casos).

De manera similar, está la adopción de las herramientas y servicios digitales: 65.8% de las empresas las emplean, pero el porcentaje disminuye conforme avanza la edad de los fundadores.

Las funciones principales son:

65.4% - Software de diseño
34.0% - Hosting / Almacenamiento de sitios web
25.4% - CRM para gestionar la interacción con clientes
24.4% - Software contable
23.4% - Email marketing

En el caso de la IA, se emplea principalmente para el diseño gráfico (43.5% de los casos), la difusión de productos y servicios (38.5%), y el diseño o gestión de sitios web (36.4%).

Particularmente, la aplicación de IA en las empresas está relacionado con el volumen de facturación anual. Aquellas que tienen ingresos menores de 500,000 pesos al año, 52.2% optan por esta tecnología.

En cambio, las empresas que generan 250 millones de pesos, 70.9% utilizan IA.

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Además de esta relación, el estudio comprobó que también se debe a la exclusividad del comercio electrónico: 71.3% de las empresas que venden esta manera utilizan la inteligencia artificial.

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¿Qué deben tener en cuenta los emprendedores en 2026?

De acuerdo con la consultora EY, 54% de los emprendedores mexicanos necesitan mejorar su estrategia de ventas para fortalecer la gestión de su negocio, y parte de la clave está en la implementación de ventas en línea y uso de herramientas digitales en sus procesos.

La facturación de las empresas que adaptan servicios y herramientas digitales es 4.8 veces mayor, además de que emplean el tiempo de manera más eficiente, “cometen menos errores en su gestión y son más competitivas”.

La formalidad también es clave. Las empresas que están establecidas legalmente facturan 3.6 veces más, y cuentan con beneficios como el acceso a créditos con condiciones preferenciales, más apoyos y capacidad jurídica de vender.

También, vale la pena considerar el emprendimiento asociado. “ Las empresas fundadas por más de una persona facturan 2.2 veces más que las empresas fundadas por un único socio”, de acuerdo con EY.

“Los emprendedores son actores clave en el desarrollo económico y social del país; apoyarlos no solo fortalece la competitividad, sino que ayuda a construir un futuro más próspero para todos.”

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Emprendimiento empresas

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