¿Cuánto tarda un emprendimiento en crecer? La rentabilidad en México puede tomar varios años

Según la ASEM, una de cada 10 empresas (11.0%) aún no es rentable, y puede deberse a su giro económico. De las que aún no han alcanzado las utilidades suficientes, 86% son culturales y 61% son agro-ganaderas en promedio, lo que indica que es más difícil alcanzar más ganancias en este tipo de actividades económicas.
Las ventas en línea y digitalización se ponen al frente
Las personas emprendedoras más jóvenes son quienes aventajan la adopción del comercio electrónico, así como de la digitalización de procesos, incluyendo el uso de la inteligencia artificial.
El 58.8% de las empresas de personas entre 18 y 24 años, venden por internet, en comparación al 36.2% de negocios liderados por personas de 55 a 64 años.
Del total, 45.9% de las empresas venden por internet, y llegan a tener una facturación anual promedio 18.3% más alta de quienes no lo hacen, por lo que dejan atrás una oportunidad de generar más ventas e ingresos.
Más, considerando que el 61.6% de quienes no venden por esta vía, es porque no están interesadas en hacerlo o no saben hacerlo (26.5% de los casos).
De manera similar, está la adopción de las herramientas y servicios digitales: 65.8% de las empresas las emplean, pero el porcentaje disminuye conforme avanza la edad de los fundadores.
Las funciones principales son:
65.4% - Software de diseño
34.0% - Hosting / Almacenamiento de sitios web
25.4% - CRM para gestionar la interacción con clientes
24.4% - Software contable
23.4% - Email marketing
En el caso de la IA, se emplea principalmente para el diseño gráfico (43.5% de los casos), la difusión de productos y servicios (38.5%), y el diseño o gestión de sitios web (36.4%).
Particularmente, la aplicación de IA en las empresas está relacionado con el volumen de facturación anual. Aquellas que tienen ingresos menores de 500,000 pesos al año, 52.2% optan por esta tecnología.
En cambio, las empresas que generan 250 millones de pesos, 70.9% utilizan IA.
Además de esta relación, el estudio comprobó que también se debe a la exclusividad del comercio electrónico: 71.3% de las empresas que venden esta manera utilizan la inteligencia artificial.