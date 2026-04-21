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OpenAI presenta Images 2.0, un nuevo modelo de generación de imágenes

La nueva versión del generador de imágenes integra texto con mayor fidelidad y suma capacidades de razonamiento para crear materiales visuales “listos para uso profesional”.
mar 21 abril 2026 01:00 PM
OpenAI lanza Images 2.0 y promete generar mejores imágenes con ChatGPT para competir contra Nano Banana
El movimiento de OpenAI sigue una tendencia de mercado en el que los proveedores de herramientas de inteligencia artificial generativa avanzan hacia herramientas con aplicaciones profesionales. (Foto: OpenAI)

La plataforma de tecnología OpenAI presentó una nueva versión de su generador de imágenes integrado en ChatGPT. La empresa describe esta herramienta como un sistema capaz de producir materiales visuales listos para uso profesional.

La actualización, llamada Images 2.0, llega un año después del lanzamiento original y, según la empresa, “se apoya en el crecimiento sostenido de esta función”, que hoy genera más de 1,000 millones de imágenes por semana.

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OpenAI asegura que las imágenes se han convertido en una forma de lenguaje dentro de la plataforma, pues los usuarios recurren a esta función “para tareas cotidianas y también para trabajo”, elaborando desde tarjetas personales y fotos editadas hasta carteles, presentaciones o gráficos explicativos.

Ese uso extendido empujó el desarrollo de un nuevo modelo que asegura tener mayor precisión visual, mejor comprensión de instrucciones y capacidad para integrar texto dentro de las imágenes sin errores notorios.

Imágenes 2.0 en ChatGPT

Uno de los cambios más relevantes que la empresa resaltó sobre su nueva herramienta está en la forma en que el modelo interpreta pedidos complejos. Según lo presentado, Images 2.0 logra “organizar elementos con mayor coherencia, respeta detalles específicos y genera composiciones más limpias”.

Esto permite crear desde interfaces y anuncios hasta diagramas o materiales educativos. En demostraciones, el sistema produjo infografías completas, páginas con continuidad visual y gráficos con texto legible, algo que versiones anteriores no resolvían con consistencia.

Otra mejora, según la empresa, es la interpretación en distintos idiomas, pues admitió que antes el rendimiento en inglés resultaba limitado, sobre todo en textos complejos. Ahora, la herramienta muestra mejoras en japonés, coreano, chino o hindi, con resultados que integran el lenguaje como parte del diseño.

El enfoque de la compañía es que Imágenes 2.0 funcione como asistente creativo que en lugar de generar una sola imagen aislada, puede producir varias piezas coherentes entre sí, mantener consistencia de personajes o estilos y adaptarse a distintos formatos.

Aunque el modelo mejora en calidad y alcance, las políticas sobre contenido se sostienen, con monitoreo activo y herramientas de reporte. Esto incluye restricciones en casos de manipulación política o usos considerados dañinos.

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Generadores de imágenes con IA

El movimiento de OpenAI sigue una tendencia de mercado en el que los proveedores de herramientas de inteligencia artificial generativa avanzan hacia herramientas con aplicaciones profesionales. Canva, por ejemplo, presentó recientemente una nueva generación de su plataforma impulsada por IA, orientada a que equipos puedan crear desde piezas individuales hasta campañas completas dentro de un mismo flujo de trabajo.

A esto se suma Nano Banana 2, el modelo de generación de imágenes que Google lanzó en febrero, con mejoras en velocidad, precisión y capacidad de edición, además de integración con su ecosistema para producir imágenes listas para marketing, diseño o contenido digital.

La actualización de Open AI sustituye al modelo anterior como opción predeterminada en la plataforma, aunque versiones previas seguirán disponibles en algunos entornos. Images 2.0 estará accesible en todos los niveles de ChatGPT, con funciones avanzadas reservadas para planes de pago y para el entorno de desarrollo.

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OpenAI ChatGPT

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