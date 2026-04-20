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Uno de cada ocho usuarios usa Canva en México y anuncia producto con Anthropic

La plataforma presentó Canva IA 2.0, una apuesta de la empresa que permitirá hacer más diseños, pero también nuevos negocios y chatbots.
lun 20 abril 2026 11:40 AM
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Los usuarios ya podrán acceder a resúmenes de reuniones a partir de transcripciones de Zoom, o se podrán crear campañas de e-mailing a partir de juntas en Slack. (Foto: Canva )

En México el uso de Inteligencia Artificial ayuda de diversas formas a las empresas y los usuarios a crear contenido, banners e incluso productos más sofisticados. De acuerdo con la plataforma Canva, en el país uno de cada ocho usuarios de internet la usa cada mes y en los últimos 12 meses se crearon 791 millones de diseños.

Durante su más reciente evento, la empresa presentó esto como su mayor evolución desde 2013 y, en su anuncio global, la describió como un sistema conversacional y agéntico con el que un equipo puede pasar del chispazo inicial a un resultado listo para publicarse desde un mismo entorno, eso significa que la empresa ya es una interfaz de trabajo donde se redacta, se diseña, se resume, se investiga y se automatiza.

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Según la compañía, Canva 2.0 combina diseño conversacional, edición iterativa con agentes, inteligencia por objetos y memoria persistente. Sobre esa base montó seis nuevos flujos de trabajo, que van desde conectores con otras plataformas, tareas programadas, investigación web, inteligencia de marca, Sheets AI y Canva Code 2.0.

Los conectores anunciados con Slack, Gmail, Google Drive, Google Calendar, Notion, Zoom y HubSpot apuntan a una misma idea, que la información deje de vivir dispersa en decenas de aplicaciones y pueda convertirse en entregables visuales sin salir del entorno de Canva.

Por ejemplo, los usuarios ya podrán acceder a resúmenes de reuniones a partir de transcripciones de Zoom, o se podrán crear campañas de e-mailing a partir de juntas en Slack.

Claude y Canva se unen

Anthropic lanzó Claude Design, un producto de Anthropic Labs para crear diseños, prototipos, presentaciones y one-pagers conversando con Claude. Un día antes, Canva había anunciado que estaba llevando su Design Engine y su Visual Suite a esa nueva superficie, de modo que los borradores generados en Claude puedan pasar a Canva como piezas estructuradas y editables.

La firma liderada por Dario Amodei lo presentó como un entorno para colaborar con Claude en la creación de trabajo visual pulido, donde el usuario describe lo que quiere, la IA produce una primera versión y luego el resultado se ajusta con conversación, comentarios en línea, ediciones directas o controles personalizados.

Canva, por su parte, se incrusta en ese flujo para absorber el artefacto y convertirlo en un diseño editable dentro de su propia suite. Algo así como un brief de diseño y una conversación entre cliente y diseñador hasta llegar a un resultado específico.

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En enero, Canva ya había ampliado su conector con Claude para permitir la creación de diseños desde la conversación, con acceso al Brand Kit y acciones como crear presentaciones, redimensionar piezas, autollenar plantillas, buscar diseños y resumir contenido del espacio de trabajo.

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Inteligencia artificial tecnología

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