Uno de cada ocho usuarios usa Canva en México y anuncia producto con Anthropic

Según la compañía, Canva 2.0 combina diseño conversacional, edición iterativa con agentes, inteligencia por objetos y memoria persistente. Sobre esa base montó seis nuevos flujos de trabajo, que van desde conectores con otras plataformas, tareas programadas, investigación web, inteligencia de marca, Sheets AI y Canva Code 2.0.

Los conectores anunciados con Slack, Gmail, Google Drive, Google Calendar, Notion, Zoom y HubSpot apuntan a una misma idea, que la información deje de vivir dispersa en decenas de aplicaciones y pueda convertirse en entregables visuales sin salir del entorno de Canva.

Por ejemplo, los usuarios ya podrán acceder a resúmenes de reuniones a partir de transcripciones de Zoom, o se podrán crear campañas de e-mailing a partir de juntas en Slack.

Claude y Canva se unen

Anthropic lanzó Claude Design, un producto de Anthropic Labs para crear diseños, prototipos, presentaciones y one-pagers conversando con Claude. Un día antes, Canva había anunciado que estaba llevando su Design Engine y su Visual Suite a esa nueva superficie, de modo que los borradores generados en Claude puedan pasar a Canva como piezas estructuradas y editables.

La firma liderada por Dario Amodei lo presentó como un entorno para colaborar con Claude en la creación de trabajo visual pulido, donde el usuario describe lo que quiere, la IA produce una primera versión y luego el resultado se ajusta con conversación, comentarios en línea, ediciones directas o controles personalizados.

Canva, por su parte, se incrusta en ese flujo para absorber el artefacto y convertirlo en un diseño editable dentro de su propia suite. Algo así como un brief de diseño y una conversación entre cliente y diseñador hasta llegar a un resultado específico.