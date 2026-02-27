Nano Banana 2 ya está disponible: ¿qué puede hacer la nueva IA de Google para imágenes?

Google anunció el lanzamiento de Nano Banana 2, su nuevo modelo de generación y edición de imágenes por inteligencia artificial (IA), como parte de la evolución de las herramientas visuales integradas en su plataforma Gemini. La compañía presentó esta actualización como un avance en velocidad, fidelidad visual y capacidades de interpretación de ilustraciones complejas.
¿Qué puede hacer Nano Banana 2? La nueva IA de Google para imágenes
El proyecto, identificado técnicamente como Gemini 3.1 Flash Image, combina elementos de versiones anteriores, como Nano Banana y Nano Banana Pro, con una arquitectura denominada Flash que busca acelerar la producción de imágenes sin sacrificar la calidad visual.
El modelo de Nano Banana 2 puede traducir indicaciones de texto (prompts) en imagenes generadas algorítmicamente, con capacidades tanto de creación desde cero como de edición de imágenes existentes. Está integrado en diversos productos y servicios del ecosistema de Google, incluyendo la aplicación de Gemini, el modo IA y Google Lens en Búsqueda, herramientas para desarrolladores y plataformas en la nube.
El modelo pretende un equilibrio entre velocidad y fidelidad visual. Según la documentación oficial, ofrece detalles de iluminación más ricos, texturas más nítidas y una resolución de salida que puede alcanzar hasta 4K dependiendo del flujo de trabajo elegido.
Entre las funciones que destacan en la presentación oficial se incluyen:
*Consistencia de sujetos: el modelo puede mantener la identidad visual de hasta cinco personajes y la fidelidad de hasta 14 objetos en un mismo conjunto de imágenes generadas.
*Seguimiento de instrucciones complejas: Nano Banana 2 busca interpretar con mayor precisión descripciones detalladas para ajustar el resultado final.
*Producción en múltiples resoluciones: se pueden generar imágenes desde 512 px hasta 4K, con control de relaciones de aspecto variadas.
*Renderizado y traducción de texto dentro de imágenes: la herramienta incorpora capacidades para incorporar y localizar texto en múltiples idiomas directamente en el resultado visual.
Además, el modelo aprovecha lo que la empresa describe como "conocimiento avanzado del mundo" al apoyarse en datos e imágenes de búsquedas web en tiempo real para contextualizar mejor ciertos temas.
Disponibilidad de Nano Banana 2
Nano Banana 2 sustituye a su predecesor en el menú de modelos dentro de la aplicación Gemini en modos como "Fast", "Thinking" y "Pro", aunque los usuarios de suscripciones de mayor nivel (Google AI Pro y Ultra) aún pueden acceder al modelo Pro anterior en tareas especializadas.
De acuerdo con Google, la actualización se está desplegando a nivel global en múltiples idiomas y países.
Con esta actualización, Google refuerza su presencia en un mercado en el que ya competía con otras compañías que han apostado con fuerza por la generación visual mediante inteligencia artificial, como OpenAI, creadora de DALL·E integrado en ChatGPT; Midjourney, cuyo modelo es ampliamente utilizado por comunidades creativas; y Stability AI, desarrolladora de Stable Diffusion.
En los últimos años, este segmento se ha caracterizado por actualizaciones frecuentes centradas en mayor realismo, mejor interpretación de instrucciones y herramientas de edición cada vez más precisas. Sin embargo, la generación automática de contenido visual por IA es objeto de debate público. Especialistas y usuarios han señalado que estos modelos amplían las posibilidades creativas, pero también plantean preguntas sobre la autenticidad del contenido, la veracidad de las imágenes generadas y su potencial uso en desinformación.