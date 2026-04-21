A partir de hoy, Game Pass Ultimate baja de 449 a 339 pesos (29.99 dólares a 22.99 dólares) al mes. PC Game Pass también bajará de 259 pesos a 209 pesos (16.49 a 13.99 dólares) al mes, pero los precios pueden variar según la región.

La firma anunció un ajuste de precios que sitúa a la suscripción Ultimate en una nueva banda competitiva tras una fase de "prueba y error" monetaria no es simplemente un cambio en una etiqueta de venta.

La estrategia de Microsoft ha seguido el manual clásico del Software as a Service, primero, capturar cuota de mercado con precios agresivamente bajos y, una vez consolidada la base de usuarios, buscar la rentabilidad mediante el aumento de los márgenes.

Cuando Xbox anunció que sus títulos de mayor perfil, como la franquicia Call of Duty, no llegarían a los niveles básicos de suscripción en el momento de su lanzamiento, la "oferta irresistible" comenzó a desmoronarse.

La reciente corrección de precios, que algunos analistas ven como un intento de mitigar la fuga de usuarios tras incrementos previos del 50%, revela que Microsoft ha alcanzado el techo de lo que el consumidor medio está dispuesto a pagar por el acceso, no por la propiedad.

