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Tecnología

Xbox se echa para atrás y baja el precio de Game Pass

Microsoft ha descubierto que, en el mercado del entretenimiento digital, el precio de la lealtad es más volátil de lo que sugerían sus hojas de cálculo.
mar 21 abril 2026 12:22 PM
Xbos Game Pass ultimate baja de precio: por qué Microsoft se echó para atrás con el costo de suscripción
Los precios varían de región a región, de acuerdo con la empresa. (Xbox/Facebook)

En la última década, Microsoft intentó reescribir las leyes de la gravedad de la industria de los videojuegos a través de Xbox, en parte con una estrategia de contenido en Xbox Game Pass Ultimate, sin embargo, tras una serie de ajustes de precios y decisiones estratégicas sobre su catálogo, el gigante tecnológico enfrenta una crisis de identidad que pone a prueba la paciencia de sus suscriptores y la viabilidad de su modelo estrella.

La noticia más reciente, una actualización de precios que sitúa a la suscripción Xbox Game Pass Ultimate en un nuevo esquema mensual, no es simplemente un cambio en una etiqueta de venta. Según el anuncio oficial de abril de 2026, estos ajustes buscan reflejar el valor del catálogo, que ahora incluye títulos de Activision Blizzard de manera más integral.

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A partir de hoy, Game Pass Ultimate baja de 449 a 339 pesos (29.99 dólares a 22.99 dólares) al mes. PC Game Pass también bajará de 259 pesos a 209 pesos (16.49 a 13.99 dólares) al mes, pero los precios pueden variar según la región.

La firma anunció un ajuste de precios que sitúa a la suscripción Ultimate en una nueva banda competitiva tras una fase de "prueba y error" monetaria no es simplemente un cambio en una etiqueta de venta.

La estrategia de Microsoft ha seguido el manual clásico del Software as a Service, primero, capturar cuota de mercado con precios agresivamente bajos y, una vez consolidada la base de usuarios, buscar la rentabilidad mediante el aumento de los márgenes.

Cuando Xbox anunció que sus títulos de mayor perfil, como la franquicia Call of Duty, no llegarían a los niveles básicos de suscripción en el momento de su lanzamiento, la "oferta irresistible" comenzó a desmoronarse.

La reciente corrección de precios, que algunos analistas ven como un intento de mitigar la fuga de usuarios tras incrementos previos del 50%, revela que Microsoft ha alcanzado el techo de lo que el consumidor medio está dispuesto a pagar por el acceso, no por la propiedad.

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Microsoft Corp Xbox

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