Phil Spencer deja Xbox en medio de una crisis de rendimiento

Spencer tomó el mando de Xbox en 2014 y a pesar del mal momento que pasa la empresa en la actualidad, su estadía como ejecutivo fue relevante, ya que prácticamente triplicó el negocio de videojuegos de Microsoft, y fue uno de los principales motivadores de la compra de Mojang, responsable de Minecraft.

“Durante más de 38 años en Microsoft, incluidos 12 años liderando Gaming, Phil ayudó a transformar lo que hacemos y cómo lo hacemos”, escribió Nadella, quien anunció que Asha Sharma, procedente de Instacart, sustituirá a Spencer como directora ejecutiva de la vertical de Gaming y reportará directamente a Nadella.

Antes de llegar a Instacart en 2021 y desempeñarse como directora de operaciones, Sharma trabajó durante cuatro años como vicepresidente de producto e ingeniería en Meta y dos años en marketing en Microsoft.

“Volveremos a comprometernos con nuestros fanáticos y jugadores de Xbox, aquellos que han invertido con nosotros durante los últimos 25 años, y con los desarrolladores que crean los universos y experiencias expansivos que son adoptados por jugadores de todo el mundo”, escribió Sharma en un mensaje a los empleados de Microsoft Gaming.

“A medida que la monetización y la IA evolucionan e influyen en este futuro, no buscaremos la eficiencia a corto plazo ni inundaremos nuestro ecosistema con basura de IA sin alma”, escribió Sharma. “Los juegos son y siempre serán arte, creados por humanos y con la tecnología más innovadora que ofrecemos”.

Además del movimiento de Spencer. Nadella dio a conocer que Sarah Bond, presidenta y jefa de operaciones de la unidad Xbox, también dejará Microsoft.