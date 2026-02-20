Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Videojuegos / header desktop Home Expansión
Videojuegos / galería desktop Home Expansión
Publicidad
Tecnología

Phil Spencer deja Xbox en medio de una crisis de rendimiento

Satya Nadella, CEO de Microsoft, anunció el cambio de dirección, y anunció a Asha Sharma como la nueva directora de Microsoft Gaming.
vie 20 febrero 2026 03:20 PM
Phil Spencer deja Xbox
Phil Spencer, CEO de Microsoft Gaming, durante una conversación con Expansión en CCXP23. (Foto: Rafael Montiel / Expansión)

Cuando parecía que Xbox tenía estabilidad en sus anuncios de videojuegos, la directiva de Microsoft demostró que el momento no es el más tranquilo dentro de la compañía, pues Phil Spencer, director ejecutivo de Microsoft Gaming, dejará el cargo.

De acuerdo con el anuncio del CEO de Microsoft, Satya Nadella, Spencer decidió retirarse de la empresa el año pasado y, desde entonces, al interior de la compañía se planificó su sucesión. “Quiero agradecer a Phil su extraordinario liderazgo y colaboración”, escribió el ejecutivo.

Publicidad

Aunque Spencer fue un importante elemento para la empresa, en los últimos años Xbox ha enfrentado una disminución de ventas, además de críticas por parte de los usuarios, debido a una estrategia basada en lanzar sus juegos exclusivos en las consolas de la competencia.

Según el último reporte trimestral de Microsoft, los ingresos por videojuegos disminuyeron aproximadamente un 10%, una caída más pronunciada de lo previsto por la compañía, mientras que los ingresos totales crecieron casi un 17%.

En 2023 la compañía apostó por la adquisición del estudio Activision Blizzard, operación en la que gastó 75,000 millones de dólares y con la cual lanzó títulos de Call of Duty como servicio en la nube y en otras plataformas competidoras.

Sin embargo, las consolas Xbox de la generación actual no han sido tan populares como la de Sony o Nintendo, las cuales han ganado participación de mercado a nivel de hardware y software.

Publicidad

Spencer tomó el mando de Xbox en 2014 y a pesar del mal momento que pasa la empresa en la actualidad, su estadía como ejecutivo fue relevante, ya que prácticamente triplicó el negocio de videojuegos de Microsoft, y fue uno de los principales motivadores de la compra de Mojang, responsable de Minecraft.

“Durante más de 38 años en Microsoft, incluidos 12 años liderando Gaming, Phil ayudó a transformar lo que hacemos y cómo lo hacemos”, escribió Nadella, quien anunció que Asha Sharma, procedente de Instacart, sustituirá a Spencer como directora ejecutiva de la vertical de Gaming y reportará directamente a Nadella.

Antes de llegar a Instacart en 2021 y desempeñarse como directora de operaciones, Sharma trabajó durante cuatro años como vicepresidente de producto e ingeniería en Meta y dos años en marketing en Microsoft.

“Volveremos a comprometernos con nuestros fanáticos y jugadores de Xbox, aquellos que han invertido con nosotros durante los últimos 25 años, y con los desarrolladores que crean los universos y experiencias expansivos que son adoptados por jugadores de todo el mundo”, escribió Sharma en un mensaje a los empleados de Microsoft Gaming.

“A medida que la monetización y la IA evolucionan e influyen en este futuro, no buscaremos la eficiencia a corto plazo ni inundaremos nuestro ecosistema con basura de IA sin alma”, escribió Sharma. “Los juegos son y siempre serán arte, creados por humanos y con la tecnología más innovadora que ofrecemos”.

Además del movimiento de Spencer. Nadella dio a conocer que Sarah Bond, presidenta y jefa de operaciones de la unidad Xbox, también dejará Microsoft.

Publicidad

Tags

Xbox

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad