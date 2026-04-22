Por otra parte, la IA de Workspace será capaz de recuperar correos electrónicos, chats, archivos e información relevante de la web para transformar ideas en borradores con el formato del usuario, imitando su voz, marca, estilo y las plantillas de su empresa.
En las Hojas de cálculo será posible crear o editar hojas completas utilizando lenguaje natural para describir lo que se necesita, mientras que Docs tendrá la capacidad de mejorar un documento con infografías basadas en datos empresariales y editar varias imágenes a la vez para crear coherencia visual en todo el documento.
Por otra parte, la empresa presentó la plataforma Gemini Enterprise, que habilita a las empresas construir, escalar y gestionar sus agentes. Al respecto, Kurian explicó que su objetivo es que los agentes puedan “conectarse a sistemas de registro, piensen en ellos como bases de datos, aplicaciones SaaS o sistemas externos para que tengan contexto de negocio real”.
Además, pretende ser una plataforma que ofrezca capacidades de gobernanza, identidad y seguridad para gestionar los agentes a gran escala, a través de la definición de políticas para asegurar que la información sensible no se filtre fuera de la organización.
Entre las innovaciones más prácticas se encuentran el "Modo Canvas", que permite crear y editar agentes directamente en Gemini Enterprise, así como el concepto de "Bandeja de Entrada de Agentes", para gestionar agentes de larga ejecución, es decir, aquellos que pueden realizar tareas durante horas y donde el sistema envía notificaciones sobre el estado y los resultados de las misiones asignadas.
Esta evolución, detalló Kurian, es parte de una transformación agéntica, donde los modelos dejan de solo responder preguntas para empezar a ejecutar tareas en nombre de las personas, un cambio fundamental para el desarrollo de la nueva arquitectura de nube.
“Creo que el gran cambio para los usuarios ahora es que las versiones iniciales de los modelos de IA se centraban en responder preguntas y asistir en tareas creativas. Ahora vemos que la gente quiere delegar tareas y secuencias de tareas o flujos de trabajo”, concluyó Kurian.