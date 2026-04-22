“A medida que las ciberamenazas provenientes de los modelos se han acelerado, verán que introducimos una serie de cosas nuevas para la ciberseguridad”, afirmó Thomas Kurian durante la presentación. Entre estas novedades destacaron los agentes de inteligencia de amenazas impulsados por Gemini.

Estos agentes especializados tienen la capacidad de crear un perfil detallado de una organización, posteriormente escanear la "dark web" y priorizar alertas para los equipos de seguridad de las empresas. Según los datos de la firma, estas herramientas lograron detectar con precisión más del 98% de los problemas en la red oscura.

Google también introdujo el concepto de defensa agéntica a través de centros de operaciones de seguridad automatizados, los cuales permiten a los equipos buscar de forma proactiva nuevos patrones de ataque y comportamientos de adversarios que eluden las defensas tradicionales.

En este sentido, uno de los anuncios más destacados fue la colaboración con Wiz para lanzar tres tipos de agentes especializados, rojo, azul y verde, que tendrán distintas funciones. El agente rojo se encarga de realizar pruebas de penetración continuas, el azul verifica compromisos reales y el verde automatiza la remediación a nivel de código o configuración.