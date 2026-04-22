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Tecnología

Google se mueve frente a Mythos con IA que redefine la ciberseguridad

La tecnológica introduce agentes que detectan vulnerabilidades y anticipan ataques, en un mercado donde la IA cambia la defensa digital.
mié 22 abril 2026 05:55 AM
Google empareja a Mythos con una IA que colabora en ciberseguridad
Estos agentes especializados tienen la capacidad de crear un perfil detallado de una organización, posteriormente escanear la "dark web" y priorizar alertas para los equipos de seguridad de las empresas. (yujie chen/Getty Images)

Hace unos días, Anthropic sorprendió a la industria con el anuncio de Mythos, una Inteligencia Artificial capaz de superar a los humanos en tareas de ciberseguridad, y aunque aún no está disponible, no es la única empresa que se mueve en este ámbito. Google lo demostró con el anuncio de su propia plataforma de ciberseguridad impulsada por IA.

Durante la conferencia Google Cloud Next 2026, Thomas Kurian, CEO de Google Cloud, dio a conocer que el enfoque de su tecnología se basa en tres pilares: detección, prevención y respuesta, a partir de una IA que trabaja en conjunto con los equipos de especialistas en seguridad.

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“A medida que las ciberamenazas provenientes de los modelos se han acelerado, verán que introducimos una serie de cosas nuevas para la ciberseguridad”, afirmó Thomas Kurian durante la presentación. Entre estas novedades destacaron los agentes de inteligencia de amenazas impulsados por Gemini.

Estos agentes especializados tienen la capacidad de crear un perfil detallado de una organización, posteriormente escanear la "dark web" y priorizar alertas para los equipos de seguridad de las empresas. Según los datos de la firma, estas herramientas lograron detectar con precisión más del 98% de los problemas en la red oscura.

Google también introdujo el concepto de defensa agéntica a través de centros de operaciones de seguridad automatizados, los cuales permiten a los equipos buscar de forma proactiva nuevos patrones de ataque y comportamientos de adversarios que eluden las defensas tradicionales.

En este sentido, uno de los anuncios más destacados fue la colaboración con Wiz para lanzar tres tipos de agentes especializados, rojo, azul y verde, que tendrán distintas funciones. El agente rojo se encarga de realizar pruebas de penetración continuas, el azul verifica compromisos reales y el verde automatiza la remediación a nivel de código o configuración.

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De acuerdo con Anthony Grieco, vicepresidente senior y director de Seguridad y Confianza en Cisco, esta clase de nuevas herramientas deben desencadenar nuevas capacidades y acciones por parte de las compañías para detectar y corregir vulnerabilidades que a velocidades y escalas que antes era imposible.

“Aunque las capacidades de las que disponen ahora los defensores son notables, pronto también estarán al alcance de los adversarios, lo que define el punto de inflexión crítico al que nos enfrentamos hoy", advierte Grieco.

“En el ámbito defensivo, la IA nos permite analizar y proteger vastas bases de código a una escala antes inimaginable. Sin embargo, también reduce el umbral de los atacantes, lo que permite a actores menos calificados lanzar campañas complejas y de gran impacto”.

También alertó que si bien estas tecnologías representan un rápido avance en el sector, la transición no será fluida y, por lo tanto, todas las organizaciones “pueden esperar una presión creciente por parte de las amenazas impulsadas por la IA”, al tiempo que se mantiene la labor de reforzar los sistemas, desarrollar soluciones y desplegar actualizaciones.

Workspace integrará una IA con más contexto de tu trabajo

En el ámbito de la productividad, Google Workspace recibirá actualizaciones para sus principales herramientas. Google Chat, por ejemplo, ofrecerá un resumen diario que destaca las tareas importantes, los hilos no leídos y las acciones urgentes, además de que será capaz de generar documentos o diapositivas e incluso programar reuniones.

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Por otra parte, la IA de Workspace será capaz de recuperar correos electrónicos, chats, archivos e información relevante de la web para transformar ideas en borradores con el formato del usuario, imitando su voz, marca, estilo y las plantillas de su empresa.

En las Hojas de cálculo será posible crear o editar hojas completas utilizando lenguaje natural para describir lo que se necesita, mientras que Docs tendrá la capacidad de mejorar un documento con infografías basadas en datos empresariales y editar varias imágenes a la vez para crear coherencia visual en todo el documento.

Por otra parte, la empresa presentó la plataforma Gemini Enterprise, que habilita a las empresas construir, escalar y gestionar sus agentes. Al respecto, Kurian explicó que su objetivo es que los agentes puedan “conectarse a sistemas de registro, piensen en ellos como bases de datos, aplicaciones SaaS o sistemas externos para que tengan contexto de negocio real”.

Además, pretende ser una plataforma que ofrezca capacidades de gobernanza, identidad y seguridad para gestionar los agentes a gran escala, a través de la definición de políticas para asegurar que la información sensible no se filtre fuera de la organización.

Entre las innovaciones más prácticas se encuentran el "Modo Canvas", que permite crear y editar agentes directamente en Gemini Enterprise, así como el concepto de "Bandeja de Entrada de Agentes", para gestionar agentes de larga ejecución, es decir, aquellos que pueden realizar tareas durante horas y donde el sistema envía notificaciones sobre el estado y los resultados de las misiones asignadas.

Esta evolución, detalló Kurian, es parte de una transformación agéntica, donde los modelos dejan de solo responder preguntas para empezar a ejecutar tareas en nombre de las personas, un cambio fundamental para el desarrollo de la nueva arquitectura de nube.

“Creo que el gran cambio para los usuarios ahora es que las versiones iniciales de los modelos de IA se centraban en responder preguntas y asistir en tareas creativas. Ahora vemos que la gente quiere delegar tareas y secuencias de tareas o flujos de trabajo”, concluyó Kurian.

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