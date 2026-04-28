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Elon Musk se enfrenta a OpenAI en el primer día de juicio

El dueño de Tesla argumenta que la empresa se fundó bajo un principio distinto al que ahora la rige y ante eso pide que pague una indemnización.
mar 28 abril 2026 04:38 PM
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De acuerdo con la demanda de Musk, la alianza entre OpenAI y Microsoft alteró el equilibrio original de la organización y concentró el poder de una tecnología crítica en manos corporativas.
 (Foto: LISA O'CONNOR JACK GUEZ/AFP)

El juicio entre Elon Musk, Sam Altman y OpenAI arrancó como algo más grande que una disputa entre multimillonarios. En la corte federal de Oakland, California, lo que está en juego no es sólo quién traicionó a quién dentro de una de las empresas más influyentes de la inteligencia artificial, sino qué significa fundar una organización con fines altruistas y verla transformarse en una de las empresas más conocidas del planeta.

Musk acusa a OpenAI, a Altman, a Greg Brockman y a Microsoft de desviar a la compañía de su promesa original, pues argumenta que en sus inicios el objetivo era desarrollar IA avanzada en beneficio de la humanidad, bajo una estructura sin fines de lucro y con principios de apertura y seguridad.

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Ante la corte Musk sostuvo que ayudó a crear y financiar la organización en 2015 porque veía a la IA como una tecnología demasiado poderosa para quedar en manos de Google u otras grandes tecnológicas. Según su versión, OpenAI nació como una suerte de contrapeso.

Además, afirmó que donó decenas de millones de dólares bajo esa premisa y que Altman y Brockman terminaron usando esa base filantrópica para construir una compañía cerrada, asociada estrechamente con Microsoft y orientada al beneficio económico. La frase más contundente de la jornada fue la acusación de que OpenAI “robó” o “saqueó” una organización benéfica.

El dueño también de Tesla y X pide que cualquier daño otorgado vaya al brazo sin fines de lucro de OpenAI. Algunos medios internacionales y agencias, como Reuters reportan que la demanda asciende a unos 150,000 millones de dólares, mientras que The Guardian habla de 134,000 millones. Musk también exige que OpenAI regrese a una estructura sin fines de lucro y que Altman y Brockman sean removidos de posiciones de control.

Del lado de la defensa de OpenAI, sus abogados argumentan que Musk no está actuando por pureza moral, sino por resentimiento y competencia. Según esa versión, el empresario apoyó en su momento la necesidad de una estructura con fines de lucro para atraer capital y talento, pero se alejó cuando no consiguió el control absoluto de la organización.

OpenAI también subrayó que Musk ahora dirige xAI, un rival directo, por lo que su demanda puede leerse como parte de una batalla comercial más amplia dentro de la industria de la IA.

Los abogados además defienden que la transformación hacia un modelo híbrido o con fines de lucro era inevitable, pues para entrenar modelos cada vez más avanzados se requiere miles de millones de dólares, centros de datos, chips, investigadores de élite y alianzas industriales.

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¿Dónde queda Microsoft?

De acuerdo con la demanda de Musk, la alianza entre OpenAI y Microsoft alteró el equilibrio original de la organización y concentró el poder de una tecnología crítica en manos corporativas.

Su argumento es que la IA puede abrir un futuro utópico o uno catastrófico, y que OpenAI fue concebida para inclinar la balanza hacia el primero. Durante el juicio, de acuerdo con medios como The Verge, Musk buscó proyectarse ante el jurado como alguien movido por la supervivencia de la humanidad.

¿Qué sigue?

Musk fue el primer testigo llamado por su propio equipo, pero después están previstos testimonios de Sam Altman, Greg Brockman y Satya Nadella, CEO de Microsoft. Además de otras figuras como Ilya Sutskever y Mira Murati, quienes estuvieron en los inicios de OpenAI.

Algunos analistas citados por The New York Times en su cobertura señalaron que OpenAI insistirá en que crear una entidad comercial en 2019 fue indispensable para conseguir talento, cómputo e inversión, sobre todo frente a rivales como Google DeepMind y que se espera un juicio de unas tres semanas.

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OpenAI Inteligencia artificial Elon Musk

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