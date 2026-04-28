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OpenAI estaría trabajando con Qualcomm y Mediatek en nuevo chip

La empresa de IA da guiños al porqué de la contratación de John Ive, diseñador legendario de Apple, sobre un posible smartphone.
mar 28 abril 2026 09:30 AM
OpenAI se alía con Qualcomm y Mediatek para desarrollar su propio chip para smartphones
La incorporación de Ive, quien estuvo en Apple por muchos años, generó muchas dudas que podrían resolverse con este proyecto de las empresas. (Olemedia/Getty Images)

Algunas herramientas tienen injerencia en múltiples verticales de negocio, como la inteligencia artificial que podría mover una pieza que parecía fija. La posibilidad de que OpenAI trabaje con Qualcomm y MediaTek en procesadores para un nuevo dispositivo de IA movió los intereses del mercado.

La noticia tomó fuerza luego de que Reuters reportó un alza en las acciones de Qualcomm tras un análisis de Ming Chi Kuo, uno de los observadores más seguidos de la cadena de suministro tecnológica, quien dijo que OpenAI colabora con Qualcomm y MediaTek en chips para un teléfono inteligente centrado en IA.

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La producción masiva de este dispositivo llegaría hasta 2028 y Luxshare, proveedor chino con experiencia en manufactura para Apple, asumiría el diseño de sistema y la fabricación como socio exclusivo.

Desde que la compañía integró io Products, la firma fundada por Jony Ive, el exjefe de diseño de Apple, la expectativa se concentró en un dispositivo distinto al teléfono, incluso cuando llegó Ive al círculo cercano de Altman hablaron de una nueva categoría, una especie de tercer aparato central en la vida digital, diferente al celular y a la computadora.

Esa promesa generó curiosidad porque sugería una ruptura con el formato dominante de los últimos 15 años. Sin embargo, el reporte de Kuo devuelve el debate al ya competido terreno de los smartphones.

Para OpenAI, tener un teléfono propio es crecer a ChatGPT como servicio web y como infraestructura para otras empresas. Pero la relación cotidiana con los usuarios sigue mediada por plataformas ajenas. En el iPhone depende de Apple, en Android depende de Google y de los fabricantes.

En la computadora vive dentro del navegador, del sistema operativo o de aplicaciones que no controla por completo. Un dispositivo propio le daría una puerta directa al usuario, sin intermediarios que definan reglas, comisiones, permisos o acceso a datos.

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Qualcomm por su parte, tiene sus plataformas Snapdragon que ya incorporan unidades de procesamiento neuronal para ejecutar modelos en celulares, computadoras y otros equipos. Si OpenAI diseña un producto que requiere voz continua, reconocimiento visual, memoria personal y respuestas rápidas, un chip optimizado para IA local deja de ser un accesorio y se vuelve el corazón del dispositivo.

En el caso de la firma taiwanesa Mediatek una alianza con OpenAI le permitiría disputar prestigio tecnológico en un segmento donde el valor no dependería únicamente de potencia gráfica o eficiencia energética, sino de la capacidad de sostener experiencias de IA.

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QUALCOMM OpenAI Smartphones

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