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Amazon acelera en IA, pero su flujo libre de efectivo cae 95%

La compañía elevó sus ventas 17% en el primer trimestre y AWS creció 28%. Sin embargo, sus inversiones en IA redujeron su flujo libre de efectivo a 1,200 millones de dólares.
mié 29 abril 2026 03:45 PM
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El reporte muestra que las compras de propiedad y equipo, netas de ventas e incentivos, llegaron a 147,300 millones de dólares en los últimos 12 meses, 67% más que un año antes. (Foto: Vía Facebook)

Las big techs padecen el mismo problema de tener una ambición costosa. Pues la IA y sobre todo el desarrollo de su infraestructura les está pegando en sus reportes trimestrales.

Amazon vendió más, ganó más y logró que su negocio de nube volviera a crecer con fuerza, pero también señaló que buena parte de su efectivo disponible está destinado para financiar la infraestructura que exige la IA.

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Esto porque su flujo libre de efectivo cayó 95% en los últimos 12 meses, al pasar de 25,900 millones de dólares a solo 1,200 millones, a causa de que las compras de propiedad y equipo aumentaron en 59,300 millones de dólares, principalmente por inversiones en IA.

En el lado positivo de su reporte, sus ventas netas crecieron 17% en el primer trimestre, hasta 181,500 millones de dólares. La utilidad operativa subió de 18,400 millones a 23,900 millones. Y AWS, su negocio de nube, avanzó 28%, hasta 37,600 millones de dólares, el ritmo más alto de crecimiento para esa división en 15 trimestres, según Andy Jassy, CEO de la empresa.

Amazon destacó que su negocio de chips, que incluye Graviton, Trainium y Nitro, ya supera un ritmo anualizado de ingresos de 20,000 millones de dólares y crece a tasas de triple dígito.

La empresa también informó compromisos relevantes con OpenAI y Anthropic. OpenAI consumirá aproximadamente dos gigawatts de capacidad Trainium a través de infraestructura de AWS a partir de 2027, mientras que Anthropic aseguró hasta cinco gigawatts de generaciones actuales y futuras de chips Trainium para entrenar y operar sus modelos avanzados.

Amazon también informó avances en Bedrock, su plataforma para que las empresas usen modelos de IA generativa. Según el reporte, Bedrock procesó más tokens en el primer trimestre que en todos los años anteriores combinados y el gasto de clientes en la plataforma creció 170% frente al trimestre previo.

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Aunque la firma generó 148,500 millones de dólares de flujo operativo en los últimos 12 meses, 30% más que en el periodo comparable anterior. Sin embargo, la inversión en propiedad y equipo creció con tal fuerza que casi borró el efectivo libre disponible. El reporte muestra que las compras de propiedad y equipo, netas de ventas e incentivos, llegaron a 147,300 millones de dólares en los últimos 12 meses, 67% más que un año antes.

En su negocio de comercio electrónico, las tiendas online crecieron 12%, los servicios a vendedores externos avanzaron 14%, las suscripciones subieron 15% y la publicidad creció 24%. Este último negocio es especialmente relevante porque Amazon ya no compite solo por ventas de comercio electrónico, sino también por presupuestos publicitarios que antes se destinaban a medios, televisión o plataformas digitales tradicionales.

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amazon Reportes trimestrales

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