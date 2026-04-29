Amazon acelera en IA, pero su flujo libre de efectivo cae 95%

Esto porque su flujo libre de efectivo cayó 95% en los últimos 12 meses, al pasar de 25,900 millones de dólares a solo 1,200 millones, a causa de que las compras de propiedad y equipo aumentaron en 59,300 millones de dólares, principalmente por inversiones en IA.

En el lado positivo de su reporte, sus ventas netas crecieron 17% en el primer trimestre, hasta 181,500 millones de dólares. La utilidad operativa subió de 18,400 millones a 23,900 millones. Y AWS, su negocio de nube, avanzó 28%, hasta 37,600 millones de dólares, el ritmo más alto de crecimiento para esa división en 15 trimestres, según Andy Jassy, CEO de la empresa.

Amazon destacó que su negocio de chips, que incluye Graviton, Trainium y Nitro, ya supera un ritmo anualizado de ingresos de 20,000 millones de dólares y crece a tasas de triple dígito.

La empresa también informó compromisos relevantes con OpenAI y Anthropic. OpenAI consumirá aproximadamente dos gigawatts de capacidad Trainium a través de infraestructura de AWS a partir de 2027, mientras que Anthropic aseguró hasta cinco gigawatts de generaciones actuales y futuras de chips Trainium para entrenar y operar sus modelos avanzados.

Amazon también informó avances en Bedrock, su plataforma para que las empresas usen modelos de IA generativa. Según el reporte, Bedrock procesó más tokens en el primer trimestre que en todos los años anteriores combinados y el gasto de clientes en la plataforma creció 170% frente al trimestre previo.