Durante los últimos dos años, Alphabet tuvo que defender que Google seguiría siendo la puerta principal de entrada a internet. La aparición de ChatGPT, Perplexity, Claude y otros servicios de inteligencia artificial generativa puso bajo presión el modelo que durante décadas sostuvo al gigante tecnológico, pero en su último reporte trimestral no sólo demuestra que sigue siendo rentable, sino que ahora también su IA lo es.

Sus ingresos crecieron 22%, hasta 109,896 millones de dólares y su utilidad operativa aumentó 30%,pero además los motores de negocio ahora son tres: Search, Cloud y suscripciones.

Sundar Pichai, CEO de Alphabet y Google, dijo que las inversiones en IA y el enfoque de “full stack” de la compañía están iluminando cada parte del negocio.