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Google Cloud crece 63% y confirma que la IA ya es uno de los motores de Alphabet

Alphabet reportó un trimestre sólido en ingresos y operación, impulsado por Search, Google Cloud y suscripciones.
mié 29 abril 2026 03:15 PM
google cloud crece 63%
La empresa logró 350 millones de suscripciones pagadas en Gemini. (Facebook de Google)

Durante los últimos dos años, Alphabet tuvo que defender que Google seguiría siendo la puerta principal de entrada a internet. La aparición de ChatGPT, Perplexity, Claude y otros servicios de inteligencia artificial generativa puso bajo presión el modelo que durante décadas sostuvo al gigante tecnológico, pero en su último reporte trimestral no sólo demuestra que sigue siendo rentable, sino que ahora también su IA lo es.

Sus ingresos crecieron 22%, hasta 109,896 millones de dólares y su utilidad operativa aumentó 30%,pero además los motores de negocio ahora son tres: Search, Cloud y suscripciones.

Sundar Pichai, CEO de Alphabet y Google, dijo que las inversiones en IA y el enfoque de “full stack” de la compañía están iluminando cada parte del negocio.

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Esa integración empieza a aparecer en los números. Alphabet reportó que Search tuvo un trimestre fuerte, con experiencias de IA impulsando el uso, consultas en máximos históricos y crecimiento de 19% en ingresos.

El segundo frente relevante es Google Cloud, que tuvo uno de los desempeños más llamativos del trimestre. Sus ingresos crecieron 63%, hasta 20,028 millones de dólares, impulsados por Google Cloud Platform en soluciones empresariales de IA, infraestructura de IA y servicios centrales de nube. Además, su utilidad operativa pasó de 2,177 millones a 6,598 millones de dólares en un año.

El reporte también menciona que el backlog de Google Cloud casi se duplicó trimestre contra trimestre y superó los 460,000 millones de dólares. En términos simples, el backlog representa compromisos de ingresos futuros asociados con contratos y servicios que los clientes ya han contratado o comprometido.

En un tercer frente está Gemini, pues la empresa dijo que este fue su trimestre más fuerte para planes de IA de consumo, impulsado por la app de Gemini, y que el número total de suscripciones pagadas llegó a 350 millones, con YouTube y Google One como principales motores.

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Gemini Enterprise tuvo un crecimiento de 40% trimestre contra trimestre en usuarios activos mensuales pagados. Aunque el reporte no detalla la base absoluta de usuarios, el crecimiento ayuda a sostener la idea de que la IA generativa ya está entrando en presupuestos corporativos.

Alphabet dijo que procesan más de 16,000 millones de tokens por minuto mediante uso directo de API por parte de clientes, un aumento de 60% frente al trimestre anterior. Para quienes no están familiarizados con el término, los tokens son fragmentos de texto o información que los modelos de IA procesan para entender instrucciones, generar respuestas, resumir documentos o ejecutar tareas.

Si una empresa usa la API de Gemini para atender clientes, analizar documentos, programar código o crear contenido, cada interacción consume tokens.

En cuanto a los gastos, Alphabet reportó compras de propiedad y equipo por 35,674 millones de dólares en el trimestre, más del doble que los 17,197 millones del mismo periodo del año anterior. Ese gasto de capital refleja, en buena medida, la carrera por construir infraestructura suficiente para sostener la demanda de IA y nube.

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