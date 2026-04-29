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Microsoft Azure crece 40%, mientras Xbox cae 7%

La firma liderada por Satya Nadella reportó ingresos por 82,900 millones de dólares, donde la estrella es su negocio de nube, pero padece con hardware y gaming.
mié 29 abril 2026 04:30 PM
microsoft reporte trimestral
Microsoft Gaming muestra señales de crisis en la venta de hardware y de software. (Getty Images)

Las empresas de tecnología siguen demostrando su capacidad de diversificación y rentabilidad, aunque Microsoft volvió a entregar un trimestre sólido para Wall Street, el reporte también dejó una fotografía cada vez más clara de sus prioridades y de sus problemas.

La compañía reportó ingresos por 82,900 millones de dólares en su tercer trimestre fiscal de 2026, un crecimiento anual de 18% y una utilidad neta de 31,800 millones. La empresa atribuyó el desempeño a la demanda por Microsoft Cloud, Azure e IA, los negocios que hoy sostienen la narrativa de crecimiento de la tecnológica.

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El contraste está en Xbox, su vertical de videojuegos que durante los últimos meses vio la despedida de Phil Spencer como su líder y afronta retos de flujo. Mientras Azure y otros servicios en la nube crecieron 40%, el negocio de videojuegos de Microsoft cayó 7%, equivalente a 380 millones de dólares menos frente al mismo periodo del año anterior.

Dentro de Gaming, el hardware de Xbox retrocedió 33% por menor volumen de consolas vendidas, mientras Xbox content and services, que incluye videojuegos, Game Pass, suscripciones, cloud gaming y otros servicios, bajó 5%.

En el lado contrario, Microsoft Cloud generó 54,500 millones de dólares en el trimestre, un crecimiento anual de 29%, y Satya Nadella, CEO de Microsoft, dijo que el negocio de IA ya superó sus ingresos anuales, pues tuvo un avance del 123%.

Durante los últimos trimestres, la compañía ha defendido su inversión en infraestructura, centros de datos, chips y alianzas estratégicas como una apuesta de largo plazo. El reporte de este trimestre le da argumentos para sostener que esa inversión ya se está convirtiendo en ingresos. Azure no solo crece a doble dígito alto, sino que es la pieza que conecta sus principales apuestas, como nube empresarial, Copilot, GitHub, consumo de IA y servicios asociados a OpenAI.

Xbox ya venía de una etapa de recortes y reorganización. En 2024, Microsoft cerró estudios como Arkane Austin, Tango Gameworks y Alpha Dog, y consolidó equipos como parte de un ajuste de costos dentro de su división de videojuegos. En 2025, Microsoft anunció recortes equivalentes a casi 4% de su plantilla global en medio de mayores inversiones en infraestructura de IA.

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Microsoft Corp Reportes trimestrales Xbox

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