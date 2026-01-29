Publicidad

Tecnología

Microsoft Azure rebasa los 50,000 mdd en un trimestre

Microsoft tuvo un trimestre positivo, pues creció 17% y logró ingresos por 81,300 millones de dólares.
jue 29 enero 2026 09:00 AM
microsoft azure rebasa 50000 mdd
Sin embargo divisiones como Xbox tuvieron una contracción en sus ganancias. (Getty)

Las empresas de tecnología apuestan fuerte por la infraestructura y el mercado responde con un empuje en sus ingresos. Prueba de ello es lo que reportó Microsoft, que solo en su área de nube, Azure, superó por primera vez los 50,000 millones de dólares de ingresos en un solo trimestre.

El desempeño de esta división fue el principal motor detrás de unos resultados que, en general, superaron las expectativas del mercado.

La firma reportó ingresos totales por 81,300 millones de dólares, un crecimiento de 17%, así como una utilidad neta de 30,900 millones de dólares.

La división Microsoft Cloud, que agrupa Azure, servicios empresariales, bases de datos, herramientas de productividad y plataformas de desarrollo, creció 26% frente al mismo periodo del año anterior, mientras que Azure avanzó 39%.

Hoy, la nube de Microsoft genera en tres meses lo que muchas empresas tecnológicas obtienen en un año. Por ejemplo, Uber o Airbnb que en solo un año generaron 40,000 millones de dólares.

Además Azure se beneficia del crecimiento de la IA, pues buena parte del crecimiento está asociado a cargas de trabajo de IA generativa, entrenamiento de modelos y despliegue de aplicaciones basadas en aprendizaje automático.

Satya Nadella, CEO de Microsoft, reiteró que la compañía se encuentra en una transición hacia una plataforma AI-first, donde cada producto se concibe como un punto de entrada a capacidades de inteligencia artificial alojadas en la nube.

Eso sí, la empresa ha invertido para mantener este crecimiento, durante el trimestre, la firma destinó alrededor de 37,500 millones de dólares a gastos de capital, principalmente para construir y expandir centros de datos, adquirir chips especializados y reforzar su infraestructura para IA. Se trata de un aumento de alrededor de 66%, uno de los mayores incrementos de inversión en la historia de la empresa.

Más allá de la nube, el resto de los negocios de Microsoft mostró un comportamiento mixto. Las áreas de productividad y procesos de negocio, como Microsoft 365 y LinkedIn, mantuvieron un crecimiento sólido, apoyadas en el aumento de suscriptores y en mayores ingresos por usuario.

En contraste, el segmento de More Personal Computing, que abarca Windows, Surface y Xbox, registró una caída en ingresos, con un desempeño particularmente débil en hardware para videojuegos.

