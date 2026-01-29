Microsoft Azure rebasa los 50,000 mdd en un trimestre

La firma reportó ingresos totales por 81,300 millones de dólares, un crecimiento de 17%, así como una utilidad neta de 30,900 millones de dólares.

La división Microsoft Cloud, que agrupa Azure, servicios empresariales, bases de datos, herramientas de productividad y plataformas de desarrollo, creció 26% frente al mismo periodo del año anterior, mientras que Azure avanzó 39%.

Hoy, la nube de Microsoft genera en tres meses lo que muchas empresas tecnológicas obtienen en un año. Por ejemplo, Uber o Airbnb que en solo un año generaron 40,000 millones de dólares.

Además Azure se beneficia del crecimiento de la IA, pues buena parte del crecimiento está asociado a cargas de trabajo de IA generativa, entrenamiento de modelos y despliegue de aplicaciones basadas en aprendizaje automático.

Satya Nadella, CEO de Microsoft, reiteró que la compañía se encuentra en una transición hacia una plataforma AI-first, donde cada producto se concibe como un punto de entrada a capacidades de inteligencia artificial alojadas en la nube.