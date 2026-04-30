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Apple ingresa 111,200 mdd y confirma que su negocio sigue siendo el iPhone

La firma de Cupertino tuvo un trimestre sólido en la venta de iPhones, lo que le llevó a reportar en un solo trimestre una cifra récord.
jue 30 abril 2026 03:51 PM
apple reporte trimestral
Entre hardware y servicios, la empresa obtuvo el 79% de sus ingresos. (Getty Images)

En un año en el que buena parte de la conversación tecnológica gira alrededor de la inteligencia artificial, Apple volvió a recordarle al mercado que su negocio todavía depende, en gran medida, de una maquinaria más clásica, la venta de dispositivos.

La compañía reportó ingresos por 111,200 millones de dólares en su segundo trimestre fiscal de 2026, un avance anual de 17%. Apple presentó esos resultados como su mejor trimestre de marzo en ingresos.

“Tuvimos nuestro mejor trimestre de marzo, señaló Tim Cook, CEO de Apple, quien atribuyó el desempeño a un crecimiento de doble dígito en todos los segmentos geográficos, a la demanda por la línea iPhone 17 y a otro récord en servicios.

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También mencionó nuevos productos como el iPhone 17e, el iPad Air con chip M4 y la MacBook Neo, pero el centro de la narrativa no fue una promesa futurista, sino la fortaleza de la línea de productos actual.

A diferencia de otras tecnológicas que han tenido que justificar sus valuaciones a partir de inversiones masivas en centros de datos, modelos fundacionales o infraestructura, Apple mostró que su ecosistema todavía puede crecer con la venta de hardware.

El iPhone generó 56,994 millones de dólares en el trimestre, frente a 46,841 millones un año antes, un crecimiento cercano al 22%. Servicios sumó 30,976 millones, 16% más anual. Juntos, iPhone y servicios representaron casi 79% de las ventas trimestrales de la tecnológica.

Una señal llamativa está en China, pues Apple reportó 20,497 millones de dólares, contra 16,002 millones del año anterior, un crecimiento aproximado de 28%.

Kevan Parekh, director financiero de Apple, dijo que el trimestre generó más de 28,000 millones de dólares en flujo operativo y marcó récords de marzo tanto en flujo operativo como en utilidad por acción. La compañía también anunció un aumento de 4% en el dividendo trimestral y autorizó un nuevo programa de recompra de acciones por hasta 100,000 millones de dólares.

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Apple Inc Reportes trimestrales IPhone

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