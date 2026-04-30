En un año en el que buena parte de la conversación tecnológica gira alrededor de la inteligencia artificial, Apple volvió a recordarle al mercado que su negocio todavía depende, en gran medida, de una maquinaria más clásica, la venta de dispositivos.
La compañía reportó ingresos por 111,200 millones de dólares en su segundo trimestre fiscal de 2026, un avance anual de 17%. Apple presentó esos resultados como su mejor trimestre de marzo en ingresos.
“Tuvimos nuestro mejor trimestre de marzo, señaló Tim Cook, CEO de Apple, quien atribuyó el desempeño a un crecimiento de doble dígito en todos los segmentos geográficos, a la demanda por la línea iPhone 17 y a otro récord en servicios.