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Apple se juega 4 billones dólares con John Ternus

La empresa anunció la salida de Tim Cook como CEO, tras 15 años donde la rentabilidad de la compañía la posicionó como una de las más valiosas.
mar 21 abril 2026 03:00 PM
John Ternus, nuevo CEO de Apple, enfrenta el reto de cuidar un negocio de 4 billones de dólares e innovar
Ternus es descrito como un perfeccionista del diseño y ha liderado el área de hardware de 2021. (HANDOUT/AFP)

Una de las empresas más icónicas en Estados Unidos es Apple, que recién eligió a John Ternus como su nuevo CEO, pero esta nueva etapa responderá a ciertas exigencias que el mercado le hizo a Cook durante varios meses.

A partir del 1 de septiembre de 2026, Ternus sustituirá a Tim Cook, mientras este pasará a ser executive chairman. La decisión significa que pasa de un rol operativo a uno enfocado en ingeniería, ya que Ternus es la mente detrás de productos como los Apple Vision Pro o el Apple Watch.

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Durante casi 15 años, Cook hizo de Apple una máquina de dinero. Cuando tomó el relevo de Steve Jobs en 2011, perfeccionó la cadena de suministro, expandió la huella internacional, multiplicó la base instalada hasta más de 2,500 millones de dispositivos activos y llevó la capitalización de mercado de la empresa de unos 350,000 millones de dólares a 4 billones.

Los ingresos anuales casi se cuadruplicaron hasta 416,000 millones de dólares, y aunque Cook no inventó el iPhone, convirtió a Apple en la compañía más disciplinada del planeta para monetizarlo.

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Trayectoria de Cook y Ternus en Apple

La línea de tiempo de la gestión de Cook se puede leer como una lenta sofisticación del modelo Apple. Primero consolidó el negocio que heredó de Jobs, luego abrió nuevas verticales con Apple Watch en 2015 y AirPods en 2016, dos productos que parecían accesorios y terminaron ayudando a construir una división de wearables gigantesca.

Más tarde empujó la expansión de servicios, un negocio decisivo para reducir la dependencia del iPhone y volver más predecible el flujo de caja, para después apostar por una jugada más técnica, divorciarse de Intel y crear para Mac sus propios chips. Proyectos en los que Ternus estuvo involucrado directamente y que hacen guiño hacia el futuro próximo de la empresa, que es perfeccionar el hardware.

“Es un perfeccionista del producto, que está atento al detalle y que heredó una filosofía similar a la de Jobs”, señaló Ben Bajarin, CEO de Creative Strategies, a Reuters.

Cook definió a Ternus como alguien con “la mente de un ingeniero y el alma de un innovador”. Ternus, por su parte, prometió liderar con los valores y la visión que han definido a Apple durante medio siglo.

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A pesar de la labor de Cook al frente de Apple, su paso por la empresa tiene una sombra. En la etapa en que Microsoft, Google, Meta y Nvidia redefinieron la conversación alrededor de la IA, Apple lució lenta, cautelosa y, por momentos, defensiva.

Y hasta hace algunos meses, cuando la empresa decidió integrar a Gemini de Google en Siri, todavía no presenta el dispositivo emblemático o la experiencia de IA que marque la pauta del sector.

Ternus entró a la compañía en 2001, arrancó en diseño de producto y fue escalando hasta convertirse en vicepresidente senior de ingeniería de hardware en 2021. Su proyecto más visible reciente fue el iPhone Air lanzado en 2025, la mayor revisión del teléfono desde 2017.

Mark Gurman, periodista de Bloomberg, había señalado semanas antes que Ternus era el favorito desde 2024, aunque sostenía que la carrera no estaba del todo cerrada. El candidato alternativo más lógico era Sabih Khan, otro veterano de varias décadas que recientemente asumió como COO, el mismo puesto desde el que Cook saltó a la jefatura. Antes también figuraba Jeff Williams, pero su retiro en 2025 achicó el campo y terminó despejando la pista.

“En lugar de eso, elevó al hombre de hardware y al mismo tiempo nombró a Johny Srouji como chief hardware officer, dándole una estructura formal al mundo técnico que Ternus deja atrás”, señaló Gurman en su análisis.

Bajarin, por su parte, señala que Apple no pretende ganar la carrera de la IA pareciéndose a OpenAI ni a Google, sino pareciéndose aún más a Apple, pero la vara para Ternus no será preservar el legado de Cook, sino demostrar que una empresa de 4 billones de dólares todavía puede sorprender sin traicionarse.

Roberto Cano, director general de Operadora Valmex, señaló que el impulso de la IA mantiene una valuación importante en Wall Street y sostiene que las empresas líderes de la IA generativa ya concentran una valuación de 10 billones de dólares, por lo que parte de las exigencias a Ternus estarán focalizadas en innovar sobre este tema.

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Apple Inc shot on iPhone Tim Cook

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