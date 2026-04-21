John Ternus, nuevo CEO de Apple, enfrenta el reto de cuidar un negocio de 4 billones de dólares e innovar

A pesar de la labor de Cook al frente de Apple, su paso por la empresa tiene una sombra. En la etapa en que Microsoft, Google, Meta y Nvidia redefinieron la conversación alrededor de la IA, Apple lució lenta, cautelosa y, por momentos, defensiva.

Y hasta hace algunos meses, cuando la empresa decidió integrar a Gemini de Google en Siri, todavía no presenta el dispositivo emblemático o la experiencia de IA que marque la pauta del sector.

Ternus entró a la compañía en 2001, arrancó en diseño de producto y fue escalando hasta convertirse en vicepresidente senior de ingeniería de hardware en 2021. Su proyecto más visible reciente fue el iPhone Air lanzado en 2025, la mayor revisión del teléfono desde 2017.

Mark Gurman, periodista de Bloomberg, había señalado semanas antes que Ternus era el favorito desde 2024, aunque sostenía que la carrera no estaba del todo cerrada. El candidato alternativo más lógico era Sabih Khan, otro veterano de varias décadas que recientemente asumió como COO, el mismo puesto desde el que Cook saltó a la jefatura. Antes también figuraba Jeff Williams, pero su retiro en 2025 achicó el campo y terminó despejando la pista.

“En lugar de eso, elevó al hombre de hardware y al mismo tiempo nombró a Johny Srouji como chief hardware officer, dándole una estructura formal al mundo técnico que Ternus deja atrás”, señaló Gurman en su análisis.

Bajarin, por su parte, señala que Apple no pretende ganar la carrera de la IA pareciéndose a OpenAI ni a Google, sino pareciéndose aún más a Apple, pero la vara para Ternus no será preservar el legado de Cook, sino demostrar que una empresa de 4 billones de dólares todavía puede sorprender sin traicionarse.

Roberto Cano, director general de Operadora Valmex, señaló que el impulso de la IA mantiene una valuación importante en Wall Street y sostiene que las empresas líderes de la IA generativa ya concentran una valuación de 10 billones de dólares, por lo que parte de las exigencias a Ternus estarán focalizadas en innovar sobre este tema.