Android domina en México, pero iOS se queda con el dinero: la brecha que redefine el mercado de smartphones

El especialista asegura que México ya es un mercado móvil en toda forma, pues cerca del 80% de las compras digitales ocurre desde el celular, y el país cuenta con más de 118 millones de usuarios de smartphones, según datos de Statista.

iPhone: menos usuarios, más gasto

A nivel global, el sistema operativo de Google mantiene una cuota de mercado cercana al 72%, frente a 27% de Apple, según Statista. En México, la brecha también se mantiene. Datos de AppsFlyer indican que la penetración de iPhone pasó de alrededor de 10% a 31% en un periodo reciente, impulsada por mayores facilidades de financiamiento y su carácter aspiracional, mientras que el resto corresponde a Android.

Las cifras del Instituto Federal de Telecomunicaciones confirman el dominio de Android en el país, impulsado por una mayor oferta de dispositivos en distintos rangos de precio. El organismo señala que el acceso a smartphones se ha masificado en los últimos años, lo que explica por qué el volumen de usuarios se concentra en ese sistema operativo, incluso cuando los patrones de gasto favorecen a iOS.

Sin embargo, cuando se trata de ventas en el ecosistema de aplicaciones, la ecuación cambia. De acuerdo con un estudio presentado por AppsFlyer, el 75% de los usuarios de iOS en México concreta al menos una compra en los primeros 30 días de uso de una aplicación, frente al 66% en Android. Esta diferencia también ha inclinado la inversión hacia iOS, pues el gasto en adquisición de usuarios por parte de las marcas cayó 31% en Android durante 2025, mientras que en iOS creció 77%.

Aunque durante años, las marcas midieron su crecimiento por descargas, hoy, el enfoque cambió hacia el uso y la monetización. “Descargar una app no es ganar dinero; la clave es que el usuario regrese y compre”, explica Álvarez.

Es así como el llamado re-engagement, es decir, las estrategias para reactivar usuarios existentes, se disparó hasta 6.6 veces en iOS y cuatro veces en Android entre 2024 y 2025.