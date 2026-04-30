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Usuarios de iPhone hacen 75% más compras iniciales en apps que Android

Aunque Android lidera en volumen, iOS concentra mayor monetización y atrae más inversión de marcas y desarrolladores.
jue 30 abril 2026 05:55 AM
Android domina en México, pero iOS se queda con el dinero: la brecha que redefine el mercado de smartphones
Este patrón se relaciona tanto con el poder adquisitivo como con el ecosistema cerrado de Apple, que facilita la integración de pagos y experiencias dentro de las apps.
 (Foto: Vladislav Skrynko/Getty Images)

En México, la mayoría de los smartphones son Android, pero cuando se trata de gastar dentro de aplicaciones, el dominio cambia de manos. Hoy, tres de cada cuatro usuarios de iPhone en el país realizan una compra en su primer mes tras instalar una aplicación, de acuerdo con datos de AppsFlyer, plataforma de medición y atribución que permite a las empresas rastrear el origen y el comportamiento de sus usuarios en apps móviles.

“México está madurando, y su economía de apps también. Vemos consumidores migrando a segmentos más premium y el iPhone va con ellos”, señala Guille Álvarez, vicepresidente de ventas para Latinoamérica de AppsFlyer.

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El especialista asegura que México ya es un mercado móvil en toda forma, pues cerca del 80% de las compras digitales ocurre desde el celular, y el país cuenta con más de 118 millones de usuarios de smartphones, según datos de Statista.

iPhone: menos usuarios, más gasto

A nivel global, el sistema operativo de Google mantiene una cuota de mercado cercana al 72%, frente a 27% de Apple, según Statista. En México, la brecha también se mantiene. Datos de AppsFlyer indican que la penetración de iPhone pasó de alrededor de 10% a 31% en un periodo reciente, impulsada por mayores facilidades de financiamiento y su carácter aspiracional, mientras que el resto corresponde a Android.

Las cifras del Instituto Federal de Telecomunicaciones confirman el dominio de Android en el país, impulsado por una mayor oferta de dispositivos en distintos rangos de precio. El organismo señala que el acceso a smartphones se ha masificado en los últimos años, lo que explica por qué el volumen de usuarios se concentra en ese sistema operativo, incluso cuando los patrones de gasto favorecen a iOS.

Sin embargo, cuando se trata de ventas en el ecosistema de aplicaciones, la ecuación cambia. De acuerdo con un estudio presentado por AppsFlyer, el 75% de los usuarios de iOS en México concreta al menos una compra en los primeros 30 días de uso de una aplicación, frente al 66% en Android. Esta diferencia también ha inclinado la inversión hacia iOS, pues el gasto en adquisición de usuarios por parte de las marcas cayó 31% en Android durante 2025, mientras que en iOS creció 77%.

Aunque durante años, las marcas midieron su crecimiento por descargas, hoy, el enfoque cambió hacia el uso y la monetización. “Descargar una app no es ganar dinero; la clave es que el usuario regrese y compre”, explica Álvarez.

Es así como el llamado re-engagement, es decir, las estrategias para reactivar usuarios existentes, se disparó hasta 6.6 veces en iOS y cuatro veces en Android entre 2024 y 2025.

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La diferencia en el comportamiento de los usuarios no es exclusiva de México, un análisis de la firma Adapty muestra que los usuarios de iPhone tienden a gastar más en aplicaciones, presentan mayores tasas de retención y muestran una disposición más alta a pagar por servicios digitales, en comparación con Android. Este patrón se relaciona tanto con el poder adquisitivo como con el ecosistema cerrado de Apple, que facilita la integración de pagos y experiencias dentro de las apps.

Además, la empresa de gestión de ingresos para compras en la aplicación asegura que Apple ha logrado mantener a su base de usuarios más actualizada en términos de sistema operativo, lo que permite a desarrolladores y empresas implementar funciones más rápido y con menos fricción.

En contraste, la fragmentación de Android, con múltiples fabricantes y versiones activas, complica la estandarización de experiencias y puede afectar la conversión.

Un cambio que redefine la competencia

El desplazamiento del gasto hacia iOS no significa el fin de Android, aclara Álvarez, sino una reconfiguración del ecosistema. Las marcas ahora diseñan estrategias diferenciadas para cada plataforma, con Android como base de volumen y iOS como motor de ingresos.

El reto hacia adelante será equilibrar ambos mundos en un entorno cada vez más complejo. La fragmentación de canales, el uso de inteligencia artificial en campañas y eventos de alto impacto, como el Hot Sale y el Mundial de 2026, dice, “elevarán la competencia por la atención del usuario”.

El especialista señala que México se perfila como un laboratorio clave, con una población altamente conectada y hábitos de consumo móvil consolidados. Por ahora, el país muestra hacia dónde se dirige la economía de las apps: menos descargas y más valor de venta.

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