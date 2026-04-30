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Solo Elon Musk puede despedirse a sí mismo de SpaceX

Elon Musk mantendrá el control efectivo de SpaceX gracias a una estructura accionaria con derechos de voto reforzados.
jue 30 abril 2026 01:30 PM
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Expertos en gobierno corporativo advierten que la estructura de control en SpaceX se aparta de las prácticas habituales en empresas públicas. (Foto: BENJAMIN FANJOY/Getty Images via AFP)

Elon Musk se asegura un control prácticamente absoluto sobre SpaceX rumbo a su esperada salida a bolsa. De acuerdo con documentos de registro revisados por Reuters , el empresario no puede ser removido de su cargo como director ejecutivo ni como presidente del consejo sin su propio consentimiento.

La estructura se basa en un esquema de acciones con derechos de voto diferenciados. Musk conservará acciones clase B con “supervoto”, cada una equivalente a diez votos, lo que le permite decidir la composición del consejo y, en los hechos, vetar cualquier intento de destitución. En términos prácticos, esto implica que solo él puede “despedirse” a sí mismo.

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Aunque en otras compañías el consejo mantiene formalmente la facultad de remover al CEO, aquí ese poder queda subordinado al control accionario de Musk, lo que limita la influencia de futuros inversionistas públicos en la gobernanza corporativa.

El blindaje se da en el contexto de una oferta pública inicial (IPO) que podría convertirse en la más grande de la historia, con valuaciones estimadas de hasta 1.75 billones de dólares. SpaceX llevar su posicionamiento más alla del negocio aeroespacial, y actur también como un elemento clave en infraestructura para inteligencia artificial, con proyectos que van desde centros de datos en órbita hasta la colonización de Marte.

Lucian Bebchuk, profesor de la Universidad de Harvard citado por Reuters, señala que no es común que la facultad de destituir al director ejecutivo quede fuera del alcance del consejo de administración. A la par, el propio documento de registro de la empresa reconoce que su operación depende en gran medida de Elon Musk y advierte sobre riesgos asociados a su eventual ausencia, incluida la falta de un sucesor claro.

El poder concentrado del empresario se refuerza con incentivos igualmente atípicos: su compensación está ligada a metas como establecer una colonia de un millón de personas en Marte o alcanzar valuaciones de varios billones de dólares. Este esquema, también revelado en los documentos, subraya hasta qué punto el futuro de SpaceX está atado a la figura de su fundador.

En conjunto, la estructura corporativa de SpaceX deja claro que, incluso como empresa pública, el control no se diluirá.

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