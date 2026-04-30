SPEI procesa millones de pagos, pero las empresas pierden hasta 30 millones de pesos al año por no automatizar

La confianza es el último eslabón

A pesar del despliegue técnico que comienza a surgir, la autonomía financiera depende de la trasparencia con que se aplique. El informe CX Trends 2026 de Zendesk destaca que para el 79% de los líderes en Latinoamérica, el uso ético y claro de la IA será un requisito no negociable en los próximos dos años. Además, el 63% de los directivos considera vital que la tecnología muestre su razonamiento para que los equipos humanos mantengan el control y la rendición de cuentas.

“Si un agente de IA resuelve un caso complejo, un humano no debería tener que adivinar su lógica. La confianza se construye al abrir esa “caja negra” y entender cómo se toman las decisiones. Esa visibilidad convierte a la IA en un aliado confiable y auditable”, dice Shana Simmons, chief legal officer en Zendesk.

Cuando los sistemas pueden explicar su razonamiento, los equipos pasan de supervisar a aprender de ellos. Este cambio es especialmente relevante si se considera que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) advierte que 84 millones de empleos en la región están expuestos a la automatización, lo que coloca al reskilling o la actualización de habilidades como una prioridad estratégica para las compañías.

El objetivo final de la transparencia y la explicabilidad es asegurar que las personas sigan teniendo el control, incluso cuando la IA asume cada vez más interacciones de servicio.

“Cuando la IA es capaz de explicar su razonamiento, empodera a los equipos para supervisar de forma efectiva. Este modelo de human-in-the-loop es clave para mantener el control sobre los valores de la marca y garantizar que las interacciones automatizadas sigan siendo empáticas y precisas”, agrega Simmons.

La especialista concluye que en esta nueva era, las empresas más exitosas no serán necesariamente las que tengan la IA más avanzada, sino aquellas en las que las personas realmente puedan confiar.

