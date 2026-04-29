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La adopción de IA divide a las empresas: hasta 44% de jóvenes la sabotea

El miedo a perder el empleo, dudas sobre seguridad y falta de capacitación explican por qué muchas estrategias corporativas de IA fracasan desde dentro.
mié 29 abril 2026 05:55 AM
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Ya sea por desconfianza o temor a quedarse sin empleo, algunos colaboradores deciden 'saboterla'. (Aleksei Morozov/Getty Images)

Una implementación forzada de procesos puede derivar en relaciones laborales nocivas dentro de las organizaciones, incluso difíciles de anticipar mediante IA.

Un estudio realizado por Writer, una consultora de trabajo, afirma que 29% de los empleados admitió sabotear la estrategia de IA de su empresa, cifra que sube a 44% entre la Generación Z.

El sabotaje no se plantea solo como una oposición ideológica, aparece en prácticas muy concretas como ingresar información propietaria de la empresa en herramientas públicas, usar aplicaciones no aprobadas, negarse a usar outputs generados por IA, ignorar lineamientos internos, producir deliberadamente resultados de baja calidad para hacer que la IA parezca ineficiente, rechazar capacitaciones o manipular métricas de desempeño.

El reporte no interpreta este sabotaje únicamente como mala fe, sino como resultado de factores estructurales. De acuerdo a Writer, 30% dice que no quiere que la IA le quite su trabajo, 28% cree que la IA tiene demasiados problemas de seguridad, 26% considera que la estrategia de IA de su empresa está mal ejecutada y otro 26% siente que la IA disminuye su valor o creatividad.

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Duane Barnes, presidente de RapidScale, dijo hace unas semanas a Axios que “la IA no crea valor solo por ser desplegada; necesita datos confiables e integración en el flujo donde se toman decisiones”. Un aspecto en el que coincide el reporte de Writer.

El sabotaje no surge porque los empleados no entiendan la tecnología, sino porque perciben que la IA amenaza su autonomía, su valor profesional o la calidad de su trabajo.

“Es una forma de resistencia ante una transformación que muchos sienten impuesta desde arriba”, menciona May Habib, CEO y cofundadora de Writer en la introducción al estudio.

Otro reporte hecho por la empresa de recursos humanos y gestión, Gallup, muestra que incluso cuando las organizaciones ponen herramientas de IA a disposición de sus empleados, el uso no se distribuye de manera pareja, ya que 67% de los líderes las utiliza con frecuencia, frente a 46% de los colaboradores individuales.

Gallup encontró que entre los trabajadores que no usan IA pesan razones como la preferencia por mantener sus métodos actuales, las preocupaciones de privacidad y seguridad, las objeciones éticas y la duda sobre si estas herramientas realmente sirven para su trabajo.

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También se abre otra brecha con quienes usan IA

El reporte describe una especie de nuevo estrato laboral dentro de las empresas, donde existen empleados que dominan la IA, especialmente agentes, y que empiezan a ser tratados como más valiosos, más productivos y más alineados con el futuro de la compañía.

Writer afirma que 92% de los ejecutivos C-level asegura estar cultivando activamente una nueva clase de empleados ‘AI elite‘, o sea, empleados que saben usar IA y que no solo producen más, sino que se vuelven nodos estratégicos dentro de la organización. El reporte incluso señala que 87% de los ejecutivos considera que los “AI super-users” son al menos cinco veces más productivos que los rezagados.

Pero esa élite también genera brechas y fracturas dentro de las empresas, ya que según el reporte, aunque 86% del C-suite reconoce que la empresa está presionando a los empleados para usar IA. La mayoría de los trabajadores siente que no ha recibido suficiente apoyo, capacitación o educación para adoptarla; además, 60% de los ejecutivos planea despedir empleados que no puedan o no quieran usar IA.

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Inteligencia artificial Recursos humanos Gestión empresarial

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