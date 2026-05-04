Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

Instagram prueba etiqueta para identificar cuentas que crean contenido con IA

La red social comenzó a probar su herramienta “Creador de IA”, en un intento por dar mayor transparencia a los usuarios del contenido que consumen.
lun 04 mayo 2026 05:00 PM
Instagram prueba etiqueta para identificar cuentas que crean contenido con IA del hecho por humanos
La función, anunciada como una prueba inicial, está dirigida a cuentas que utilizan de forma frecuente herramientas de IA en la creación de contenido. (Foto: Brandon Bell/Getty Images)

Ante el crecimiento del contenido generado con inteligencia artificial en redes sociales, Instagram comenzó a probar una nueva etiqueta que permitirá a ciertos perfiles identificarse como “Creador de IA”, en un intento por ofrecer mayor transparencia a los usuarios sobre el origen de lo que consumen.

La función, anunciada como una prueba inicial, está dirigida a cuentas que utilizan de forma frecuente herramientas de IA en la creación de contenido. Aquellos que opten por activarla verán la etiqueta visible en distintos espacios de la plataforma, como el perfil, el feed, Reels y la sección Explore.

Publicidad

“Hemos escuchado que quieren mayor transparencia sobre quién o qué está detrás de lo que ven, por eso estamos tomando medidas para elevar el estándar de transparencia en IA en Instagram y ayudar a que las personas reconozcan cuándo algo ha sido creado con IA”, señaló la compañía a través de un comunicado.

La nueva etiqueta se apoya en mecanismos ya existentes dentro de la plataforma, que permiten identificar contenido generado con IA tanto de forma manual, cuando los creadores lo declaran, como automática, a partir de sistemas de detección. Con “Creador de IA”, la identificación se traslada del contenido individual al perfil completo.

Por ahora, la prueba será limitada, pero la compañía adelantó que expandirá a más usuarios en las próximas semanas, en función de los resultados iniciales.

Una tendencia hacia la verificación de identidad

El movimiento coincide con una tendencia que diferentes plataformas siguen conforme más creadores incorporan IA en sus procesos creativos. Un ejemplo es YouTube, que ya implementa medidas para detectar y etiquetar contenido creado con inteligencia artificial (IA), especialmente aquel que imita rostros reales, voces o manipula eventos.

En este caso, la plataforma exige a los creadores declarar si su contenido es sintético y ha añadido etiquetas automáticas ("AI-generated") para mayor transparencia.

En el caso de streaming musical, Spotify lanzó recientemente “Verificado por Spotify”, una insignia que busca confirmar la autenticidad de los perfiles de artistas.

A diferencia del enfoque de Instagram, la plataforma de streaming excluye explícitamente a perfiles generados por IA o identidades artificiales de este sistema de verificación. Para obtener la insignia, los artistas deben cumplir con criterios como actividad sostenida de oyentes, apego a las políticas del servicio y señales de que representan a una persona real.

Publicidad

Según la compañía, más del 99% de los artistas que los usuarios buscan activamente ya cuentan con esta verificación, que se implementará de manera progresiva junto con otras herramientas orientadas a reforzar la identidad y el contexto de los perfiles musicales.

Publicidad

Tags

Instagram Redes sociales Inteligencia artificial

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad