Instagram prueba etiqueta para identificar cuentas que crean contenido con IA del hecho por humanos

“Hemos escuchado que quieren mayor transparencia sobre quién o qué está detrás de lo que ven, por eso estamos tomando medidas para elevar el estándar de transparencia en IA en Instagram y ayudar a que las personas reconozcan cuándo algo ha sido creado con IA”, señaló la compañía a través de un comunicado.

La nueva etiqueta se apoya en mecanismos ya existentes dentro de la plataforma, que permiten identificar contenido generado con IA tanto de forma manual, cuando los creadores lo declaran, como automática, a partir de sistemas de detección. Con “Creador de IA”, la identificación se traslada del contenido individual al perfil completo.

Por ahora, la prueba será limitada, pero la compañía adelantó que expandirá a más usuarios en las próximas semanas, en función de los resultados iniciales.

Una tendencia hacia la verificación de identidad

El movimiento coincide con una tendencia que diferentes plataformas siguen conforme más creadores incorporan IA en sus procesos creativos. Un ejemplo es YouTube, que ya implementa medidas para detectar y etiquetar contenido creado con inteligencia artificial (IA), especialmente aquel que imita rostros reales, voces o manipula eventos.

En este caso, la plataforma exige a los creadores declarar si su contenido es sintético y ha añadido etiquetas automáticas ("AI-generated") para mayor transparencia.

En el caso de streaming musical, Spotify lanzó recientemente “Verificado por Spotify”, una insignia que busca confirmar la autenticidad de los perfiles de artistas.

A diferencia del enfoque de Instagram, la plataforma de streaming excluye explícitamente a perfiles generados por IA o identidades artificiales de este sistema de verificación. Para obtener la insignia, los artistas deben cumplir con criterios como actividad sostenida de oyentes, apego a las políticas del servicio y señales de que representan a una persona real.