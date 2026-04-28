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La identidad de un mexicano se vende desde 70 dólares en la dark web

Un análisis de NordVPN advierte que correos, tarjetas y cuentas digitales se comercializan como productos de bajo costo en mercados ilegales.
mar 28 abril 2026 06:00 PM
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A nivel global, Estados Unidos domina este mercado, pero no por el valor de sus datos, sino por el volumen. (Foto: NordVPN)

Los datos personales de los mexicanos son una mercancía accesible dentro de la economía ilegal digital. De acuerdo con un análisis de servicio de Red Privada Virtual NordVPN, en colaboración con la plataforma NordStellar, un paquete completo, conocido como “fullz”, puede adquirirse por apenas 70 dólares, un precio comparable al de llenar un tanque de gasolina.

El estudio revisó cerca de 75,000 listados en mercados de la dark web entre enero de 2025 y febrero de 2026, revelando que la información personal se comercializa de forma sistemática y a bajo costo. Por ejemplo, una tarjeta de crédito mexicana robada cuesta en promedio entre 11 y 12 dólares, mientras que una cuenta de Netflix puede encontrarse por menos de cinco dólares.

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"Todas tus cuentas online tienen un precio en la dark web", afirma Marijus Briedis, director de tecnología (CTO) de NordVPN. "Tus suscripciones a plataformas streaming, tu email, el acceso a tu banco, tus perfiles de redes sociales. La mayoría de las personas se sorprendería al saber lo poco que le cuesta a un delincuente comprar toda una identidad digital".

A nivel global, Estados Unidos domina este mercado, pero no por el valor de sus datos, sino por el volumen. Más del 70% de las tarjetas robadas disponibles provienen de Norteamérica, lo que ha reducido sus precios al convertirlos en un “commodity”, es decir, algo que se vuelve tan abundante y estandarizado que pierde diferenciación y se vende casi como producto genérico. En contraste, en países donde la información es más escasa, como Japón o Singapur, los precios son más altos.

El análisis también muestra que no todos los datos tienen el mismo valor, pues mientras que un correo personal puede venderse en lotes por apenas un dólar, las cuentas corporativas representan un activo mucho más lucrativo. Credenciales de servicios como Office 365 alcanzan precios superiores a los 26 dólares, ya que pueden servir como puerta de entrada a redes empresariales completas.

Este tipo de accesos suele ser comercializado por intermediarios especializados en vulnerar sistemas para luego revenderlos a otros ciberdelincuentes.

Las redes sociales también forman parte del mercado y una cuenta de Facebook ronda los 38 dólares y puede dar acceso a perfiles vinculados, páginas comerciales y herramientas publicitarias. En tanto, las cuentas de TikTok pueden costar hasta 60 dólares.

Incluso plataformas de comercio electrónico y criptomonedas tienen un valor relativamente accesible, como una cuenta de Amazon que se vende por unos 50 dólares, mientras que billeteras digitales de plataformas como Coinbase o Binance pueden superar los 100 dólares debido a su potencial acceso directo a fondos.

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Para dimensionar este fenómeno, NordVPN desarrolló una herramienta interactiva que permite a los usuarios calcular cuánto podrían valer sus datos en la dark web.

“La mayoría de las personas se sorprendería al saber lo poco que cuesta comprar una identidad digital completa”, advirtió Marijus Briedis.

Investigaciones previas de la firma de ciberseguridad Kaspersky Lab ya advertían desde 2018 que el valor económico de los datos personales puede ser bajo, pero su utilidad para los delincuentes es mucho mayor. En ese momento, la compañía encontró que una identidad digital completa, incluyendo redes sociales, servicios de streaming, información bancaria y accesos a plataformas populares, podía venderse por menos de 50 dólares en la dark web, mientras que cuentas individuales llegaban a ofrecerse por apenas un dólar, incluso con descuentos por volumen.

El estudio también subrayó que, más allá del precio, el verdadero riesgo está en el uso que se le da a la información robada. Con estos datos, los ciberdelincuentes pueden cometer fraudes, suplantar identidades, acceder a múltiples cuentas reutilizando contraseñas o incluso involucrar a las víctimas en actividades ilícitas. Además, prácticas como el phishing o la explotación de vulnerabilidades siguen siendo las principales puertas de entrada, en un contexto donde la falta de conciencia sobre el valor de los datos personales facilita su exposición.

¿Qué hacer para estar protegido?

Los especialistas de NordVPN y NordStellar recomiendan reforzar las medidas de seguridad digital. Entre las principales acciones están:

-Uso de contraseñas únicas

-Activación de autenticación multifactor

-Revisión constante de movimientos bancarios

-Limitación de información personal compartida en línea

También sugieren utilizar herramientas de monitoreo que alerten cuando los datos aparecen en mercados ilegales.

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Tags

ciberseguridad deep web

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