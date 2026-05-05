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Las Big tech prevén invertir más de 500,000 mdd en IA durante 2026

El gasto en infraestructura —centros de datos, chips y nube— se acelera ante la creciente monetización de IA en cloud, publicidad y software empresarial.
mar 05 mayo 2026 05:55 AM
big tech inversión ia medio billón de dolares
Las empresas buscan demostrar que su ROI en herramientas de IA es suficiente pretexto para seguir invirtiendo millones de dólares en infraestructura. (MrJub/Getty Images)

La IA ya dejó de ser solo una promesa en las presentaciones de las grandes tecnológicas. Ahora se justifica que las inversiones que se han hecho ya tienen un retorno de inversión en distintas verticales de las empresas tecnológicas, como el precio de los anuncios o el crecimiento de servicios de nube.

Pero el costo de sostener esa carrera es más alto: Alphabet, Microsoft y Meta prevén invertir entre 500,000 y 525,000 millones de dólares en infraestructura de IA durante 2026, una cifra equivalente a más de medio billón de dólares. La idea es tener más centros de datos, servidores, chips, redes y capacidad de cómputo.

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Valmex apunta que la cifra no debe leerse como “gasto puro en IA”, porque las compañías no reportan una línea contable separada para ese concepto. Lo que sí muestran sus reportes es que la IA está empujando el gasto de capital.

Alphabet elevó su guía anual de inversiones de este tipo a entre 185,000 y 190,000 millones de dólares; Microsoft anticipa alrededor de 190,000 millones para el año calendario 2026; Meta revisó su expectativa a 125,000 millones de dólares y Tesla, según Valmex, espera cerca de 25,000 millones.

gasto en ia big tech 2026

“El ejemplo más claro de que la inversión en IA ya está dando resultados es el crecimiento que lograron en el último trimestre los segmentos de Cloud de Amazon, Alphabet y Microsoft”, dijo en entrevista Rolando Rogers, portfolio manager de Fintual.

Esos negocios, señaló Rogers, están directamente ligados a la inversión en infraestructura y a la demanda de IA a través de los centros de datos.

Alphabet es uno de los casos más visibles, ya que sus ingresos crecieron 22% en el trimestre, a 109,900 millones de dólares, donde el verdadero motor fue Google Cloud, que avanzó 63% hasta 20,000 millones.. La compañía atribuyó ese salto a soluciones empresariales de IA, infraestructura de IA y servicios centrales de Google Cloud.

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Sundar Pichai, CEO de Alphabet y Google, dijo que sus inversiones en IA ya forman parte de la rentabilidad de su empresa y de otras compañías, y como ejemplo señaló que Gemini ya procesa más de 16,000 millones de tokens por minuto mediante uso directo de API por clientes.

Según Valmex, Google Cloud casi duplicó frente al trimestre anterior su cartera de pedidos pendientes, que ya supera los 460,000 millones de dólares. Esto significa que la compañía tiene contratos que aún no se reflejan por completo en sus ingresos, pero que podrían convertirse en ventas conforme entregue servicios de nube e inteligencia artificial.

Además, Google empezó a ofrecer a clientes externos sus TPUs, chips diseñados para entrenar y operar modelos de IA. Con ello, busca convertir parte de la infraestructura que antes usaba principalmente para sus propios productos en una nueva fuente de negocio.

Microsoft tiene una lectura similar, aunque con un modelo más anclado en software empresarial. La compañía reportó ingresos por 82,900 millones de dólares, 18% más que un año antes, y dijo que su negocio de IA superó una tasa anualizada de ingresos de 37,000 millones de dólares, con crecimiento de 123% interanual. Azure y otros servicios de nube crecieron 40%, mientras Microsoft Cloud llegó a 54,500 millones de dólares, 29% más.

Para Valmex, el ingreso promedio por usuario estuvo impulsado por E5 y M365 Copilot, una señal de que la IA ya empieza a monetizarse en las capas de productividad y no solo en infraestructura.

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Amazon muestra el mismo patrón desde AWS, ya que la división de nube creció 28% y alcanzó 37,600 millones de dólares en ventas trimestrales, mientras su utilidad operativa llegó a 14,200 millones. La compañía también reportó que su negocio de chips, que incluye Graviton, Trainium y Nitro, superó sus ingresos de 20,000 millones de dólares y crece a triple dígito.

Además, anunció compromisos de OpenAI y Anthropic para consumir capacidad de Trainium, y dijo que Bedrock procesó en el primer trimestre más tokens que en todos los años previos combinados, aunque no dio una cifra concreta.

Meta representa una versión distinta de la monetización. No vende nube como Amazon, Microsoft o Google, pero usa IA para volver más eficiente su maquinaria publicitaria. En el trimestre, sus ingresos crecieron 33%, a 56,300 millones de dólares, mientras las impresiones publicitarias aumentaron 19% y el precio promedio por anuncio subió 12%.

Valmex atribuye parte del avance en Family Apps al mayor porcentaje de conversión derivado de la personalización de contenido por IA.

La apuesta de Meta es que la IA mejore la calidad de los anuncios, pero el reporte también revela que la firma espera invertir de 125,000 a 145,000 millones de dólares en 2026 en mayor infraestructura de IA.

“Seguimos en un mercado racional basado en fundamentales y no una burbuja”, afirmó Rogers, quien advierte que el mercado ya no mira solo a Nvidia y a los fabricantes de chips, sino a las compañías que están gastando en infraestructura para saber si podrán rentabilizarla.

“Todo depende de cómo continúe la demanda por IA”, argumenta Rogers.

Si los modelos se vuelven cada vez más esenciales en la vida cotidiana y profesional, el riesgo de sobreinversión disminuye.

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Inversión Inteligencia artificial Google

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