Valmex apunta que la cifra no debe leerse como “gasto puro en IA”, porque las compañías no reportan una línea contable separada para ese concepto. Lo que sí muestran sus reportes es que la IA está empujando el gasto de capital.

Alphabet elevó su guía anual de inversiones de este tipo a entre 185,000 y 190,000 millones de dólares; Microsoft anticipa alrededor de 190,000 millones para el año calendario 2026; Meta revisó su expectativa a 125,000 millones de dólares y Tesla, según Valmex, espera cerca de 25,000 millones.

“El ejemplo más claro de que la inversión en IA ya está dando resultados es el crecimiento que lograron en el último trimestre los segmentos de Cloud de Amazon, Alphabet y Microsoft”, dijo en entrevista Rolando Rogers, portfolio manager de Fintual.

Esos negocios, señaló Rogers, están directamente ligados a la inversión en infraestructura y a la demanda de IA a través de los centros de datos.

Alphabet es uno de los casos más visibles, ya que sus ingresos crecieron 22% en el trimestre, a 109,900 millones de dólares, donde el verdadero motor fue Google Cloud, que avanzó 63% hasta 20,000 millones.. La compañía atribuyó ese salto a soluciones empresariales de IA, infraestructura de IA y servicios centrales de Google Cloud.