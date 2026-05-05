Amazon muestra el mismo patrón desde AWS, ya que la división de nube creció 28% y alcanzó 37,600 millones de dólares en ventas trimestrales, mientras su utilidad operativa llegó a 14,200 millones. La compañía también reportó que su negocio de chips, que incluye Graviton, Trainium y Nitro, superó sus ingresos de 20,000 millones de dólares y crece a triple dígito.
Además, anunció compromisos de OpenAI y Anthropic para consumir capacidad de Trainium, y dijo que Bedrock procesó en el primer trimestre más tokens que en todos los años previos combinados, aunque no dio una cifra concreta.
Meta representa una versión distinta de la monetización. No vende nube como Amazon, Microsoft o Google, pero usa IA para volver más eficiente su maquinaria publicitaria. En el trimestre, sus ingresos crecieron 33%, a 56,300 millones de dólares, mientras las impresiones publicitarias aumentaron 19% y el precio promedio por anuncio subió 12%.
Valmex atribuye parte del avance en Family Apps al mayor porcentaje de conversión derivado de la personalización de contenido por IA.
La apuesta de Meta es que la IA mejore la calidad de los anuncios, pero el reporte también revela que la firma espera invertir de 125,000 a 145,000 millones de dólares en 2026 en mayor infraestructura de IA.
“Seguimos en un mercado racional basado en fundamentales y no una burbuja”, afirmó Rogers, quien advierte que el mercado ya no mira solo a Nvidia y a los fabricantes de chips, sino a las compañías que están gastando en infraestructura para saber si podrán rentabilizarla.
“Todo depende de cómo continúe la demanda por IA”, argumenta Rogers.
Si los modelos se vuelven cada vez más esenciales en la vida cotidiana y profesional, el riesgo de sobreinversión disminuye.