Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

De experimentar en Día de las Madres a usar algoritmos para el mundial

Open Table es una plataforma que reforzó durante los últimos meses la presencia de IA en sus soluciones.
lun 11 mayo 2026 05:00 PM
OpenTable experimenta con sus algoritmos
De acuerdo con OpenTable, 74% de los mexicanos planeaba salir a un restaurante para celebrar el Día de las Madres este año y 92% considera que comer fuera juega un papel importante en la fecha. (Debalina Ghosh/Getty Images)

Algunas celebraciones en México generan mucho movimiento en restaurantes o comercios, como es el caso del 10 de mayo, donde en el caso de restaurantes existe un pico de reservaciones y cambios en los hábitos de consumo usual de los usuarios.

Este Día de las Madres 2026 fue particularmente movido por ser en domingo, un día donde muchos descansan y tienen tiempo para desayunar, comer o cenar, lo que genera más presión operativa para los restaurantes que los obliga a reorganizar mesas, personal y cocina.

Publicidad

De acuerdo con OpenTable, 74% de los mexicanos planeaba salir a un restaurante para celebrar el Día de las Madres este año y 92% considera que comer fuera juega un papel importante en la fecha.

La plataforma también registró que las comidas del Día de las Madres crecieron 26% año contra año en 2025, mientras que los grupos de seis o más personas aumentaron 35%, una señal de que la celebración se ha convertido en una operación de mesas grandes y familias extendidas.

“Hemos hecho partnerships con empresas de IA que utilizan la plataforma Google para gestionar todas las reservaciones. Entonces, esto reduce el volumen de llamadas, gestiona la reservación, la pone en el sistema y el restaurante captura esta reservación de manera muy rápida”, señaló en entrevista Juan Luis Reed, gerente general de Open Table para América Latina.

Esa demanda no sólo se observa en restaurantes con reservación. Rappi estimó que durante el fin de semana del 9 y 10 de mayo los pedidos en su plataforma crecerían entre 18% y 22% en México, impulsados por comida, flores, bebidas, postres y productos de retail. En comida, la pizza representó 19% de los pedidos asociados a la fecha, seguida de hamburguesas, café o té, pollo y tacos.

Publicidad

La magnitud económica también explica por qué la fecha importa para el sector servicios. Concanaco Servytur estimó una derrama de 94,000 millones de pesos por el Día de las Madres en comercios, servicios y turismo, con un crecimiento de 7% frente a 2025 y un gasto promedio cercano a 2,000 pesos por persona.

Reed explica que una de las herramientas más relevantes está en la automatización de llamadas y reservas, y aunque matiza que la apuesta no está en reemplazar personal, sino en moverlo hacia tareas de mayor valor dentro del restaurante.

“No se está sustituyendo a la parte humana, más bien se está haciendo más eficiente el trabajo de cada quien”, afirmó.

En fechas como el 10 de mayo, los restaurantes ajustan sus planos de mesas para acomodar grupos más grandes y con data se anticipan a los cambios de hábitos de los comensales, para esto, la plataforma ha impulsado que los restaurantes mantengan actualizados sus perfiles para aparecer en búsquedas cada vez más específicas.

El usuario ya no busca únicamente “restaurante en Polanco”, sino “un lugar para festejar a mamá, con juegos para niños, menú vegetariano y cierto rango de precio”. Para Reed, tener esa información correcta “es valiosísimo” porque permite que las herramientas de recomendación encuentren al restaurante adecuado.

El Mundial será el siguiente examen, ya que México espera recibir millones de visitantes por el torneo, estimaciones oficiales señalaron una llegada de 5.5 millones de visitantes y una derrama superior a 1,000 millones de dólares, mientras que otros análisis elevan el impacto económico hasta 3,000 millones de dólares.

“Ha habido muchísimo trabajo, ha sido exhaustivo en meses de planeación para que los restaurantes estén llenos”, dijo.

La diferencia es que el Mundial no será un solo día, serán semanas de turistas, grupos, partidos, consumo fuera de casa y demanda cruzada entre restaurantes, bares, hoteles, delivery y movilidad.

Publicidad

Tags

Inteligencia artificial

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad