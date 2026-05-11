De experimentar en Día de las Madres a usar algoritmos para el mundial

La magnitud económica también explica por qué la fecha importa para el sector servicios. Concanaco Servytur estimó una derrama de 94,000 millones de pesos por el Día de las Madres en comercios, servicios y turismo, con un crecimiento de 7% frente a 2025 y un gasto promedio cercano a 2,000 pesos por persona.

Reed explica que una de las herramientas más relevantes está en la automatización de llamadas y reservas, y aunque matiza que la apuesta no está en reemplazar personal, sino en moverlo hacia tareas de mayor valor dentro del restaurante.

“No se está sustituyendo a la parte humana, más bien se está haciendo más eficiente el trabajo de cada quien”, afirmó.

En fechas como el 10 de mayo, los restaurantes ajustan sus planos de mesas para acomodar grupos más grandes y con data se anticipan a los cambios de hábitos de los comensales, para esto, la plataforma ha impulsado que los restaurantes mantengan actualizados sus perfiles para aparecer en búsquedas cada vez más específicas.

El usuario ya no busca únicamente “restaurante en Polanco”, sino “un lugar para festejar a mamá, con juegos para niños, menú vegetariano y cierto rango de precio”. Para Reed, tener esa información correcta “es valiosísimo” porque permite que las herramientas de recomendación encuentren al restaurante adecuado.

El Mundial será el siguiente examen, ya que México espera recibir millones de visitantes por el torneo, estimaciones oficiales señalaron una llegada de 5.5 millones de visitantes y una derrama superior a 1,000 millones de dólares, mientras que otros análisis elevan el impacto económico hasta 3,000 millones de dólares.

“Ha habido muchísimo trabajo, ha sido exhaustivo en meses de planeación para que los restaurantes estén llenos”, dijo.

La diferencia es que el Mundial no será un solo día, serán semanas de turistas, grupos, partidos, consumo fuera de casa y demanda cruzada entre restaurantes, bares, hoteles, delivery y movilidad.