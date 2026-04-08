Crecer con estrategia: más usuarios, tecnología eficiente y negocios rentables

En México, este debate es particularmente relevante. El país tiene un enorme potencial para el desarrollo de empresas tecnológicas, pero también enfrenta desafíos estructurales en la población: grandes brechas de acceso a servicios financieros, profundas diferencias regionales y una diversidad de realidades económicas que obligan a diseñar soluciones mucho más adaptadas al contexto local.

La experiencia del sector ha dejado claro algo importante: un producto aislado rara vez resuelve un problema estructural; por lo mismo, se deben de tener ecosistemas digitales que integren servicios financieros que ayuden en el día a día de las personas y que administren con mayor facilidad los recursos de los usuarios.

Pero detrás de esta evolución hay un factor menos visible y mucho más determinante: la disciplina en el uso de la tecnología y del capital. En el sector tecnológico existen dos caminos. El primero es depender ampliamente de proveedores externos para operar. El segundo es invertir en desarrollar infraestructura tecnológica propia. Aunque este último implica mayores costos iniciales, también ofrece ventajas importantes a largo plazo: mayor control sobre los productos, mayor velocidad de innovación y una estructura de costos más eficiente conforme el negocio escala.

Un ejemplo de ello es cómo la Inteligencia Artificial (IA) está transformando la forma en que operan las empresas financieras digitales. Ya no se trata únicamente de automatizar procesos, sino de aprovechar los datos para entender mejor a los usuarios, gestionar riesgos con mayor precisión y ofrecer productos más personalizados.

Esto es particularmente relevante en un país como México, donde la diversidad económica y social es enorme. No existe un único perfil de usuario ni una sola realidad financiera. Las necesidades de una persona en una gran ciudad pueden ser completamente distintas a las de alguien que vive en una ciudad más pequeña o que trabaja en la economía informal. Comprender esas diferencias requiere algo más que intuición: requiere datos, análisis y herramientas tecnológicas capaces de adaptarse a distintos contextos.