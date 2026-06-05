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AT&T reconoce fallas en su red; usuarios reportan problemas de internet y señal móvil

Las quejas por fallas en la red de AT&T aumentaron después del mediodía. Internet móvil, señal y servicio 5G figuran entre los principales problemas.
vie 05 junio 2026 01:58 PM
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AT&T México
AT&T México reconoció fallas e intermitencias en sus servicios de voz y datos. (Expansión/Google AI Studio)

Usuarios de AT&T México reportaron este viernes fallas en los servicios de telefonía e internet móvil en distintas zonas del país, una situación que la propia compañía reconoció a través de sus redes sociales.

"Nuestro servicio de voz y datos podría estar presentando intermitencias en algunas zonas del país. Sabemos la importancia que tiene para nuestros clientes mantener la conectividad en todo momento", informó la empresa en un mensaje publicado en X.

Minutos después, la compañía aseguró que su equipo técnico ya trabaja para restablecer el servicio.

"El equipo de AT&T México está trabajando para normalizar el servicio a la brevedad. Gracias por tu comprensión", añadió.

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¿Qué paso con las fallas en AT&T México?

Los reportes de fallas comenzaron a aumentar después del mediodía de este viernes, según datos de DownDetector , una plataforma que monitorea interrupciones en servicios digitales y de telecomunicaciones a partir de reportes de usuarios.

De acuerdo con el sitio, el principal problema detectado corresponde al internet móvil, que concentra el 48% de las incidencias reportadas. Le siguen los problemas de señal móvil, con 29%, y las fallas relacionadas con el servicio de internet residencial 5G, con 15%.

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CDMX y Guadalajara concentran los reportes

Aunque las quejas se han registrado en diversas regiones del país, los mapas de DownDetector muestran una mayor concentración de reportes en la Ciudad de México y la zona metropolitana de Guadalajara.

En redes sociales, algunos usuarios señalaron dificultades para navegar en internet móvil, realizar llamadas o utilizar aplicaciones que requieren conexión de datos.

Hasta el momento, AT&T no ha detallado las causas de las intermitencias ni ha informado cuánto tiempo podría tomar la normalización total del servicio.

La compañía tampoco ha precisado cuántos usuarios podrían verse afectados por la incidencia.

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AT&T, una de las principales operadoras del país

AT&T México es una de las principales compañías de telecomunicaciones del país y compite con Telcel y Movistar en los mercados de telefonía móvil y conectividad.

De acuerdo con sus reportes más recientes, la empresa cuenta con 24.1 millones de usuarios en México , por lo que cualquier interrupción en su red tiene el potencial de afectar a una parte importante del mercado de telecomunicaciones.

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