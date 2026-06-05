Usuarios de AT&T México reportaron este viernes fallas en los servicios de telefonía e internet móvil en distintas zonas del país, una situación que la propia compañía reconoció a través de sus redes sociales.

"Nuestro servicio de voz y datos podría estar presentando intermitencias en algunas zonas del país. Sabemos la importancia que tiene para nuestros clientes mantener la conectividad en todo momento", informó la empresa en un mensaje publicado en X.

Minutos después, la compañía aseguró que su equipo técnico ya trabaja para restablecer el servicio.

"El equipo de AT&T México está trabajando para normalizar el servicio a la brevedad. Gracias por tu comprensión", añadió.