“Uber Mujeres es resultado de nuestro compromiso de largo plazo para priorizar la experiencia de las mujeres en la plataforma”, dijo Cecilia Román, gerente de comunicación de seguridad de la empresa en México.

Sin embargo, el alcance de la herramienta se enfrenta a una realidad estadística compleja, pues en México, solo el 7% de las personas que conducen con la app son mujeres, según datos compartidos por la empresa, contra el 50% de usuarias.

Cómo funcionará la opción Uber Mujeres

Uber implementará la función de forma gradual y diferenciada bajo tres modalidades:

Preferencias: Configuración en la app para priorizar la asignación de conductoras siempre que sea posible. Bajo demanda (Tiempo real): Disponible únicamente en la Ciudad de México durante todo el día, donde la masa crítica de conductoras permite una respuesta eficiente. Reservaciones: En Guadalajara, Monterrey, Cancún y Los Cabos, la función se limitará inicialmente a trayectos nocturnos (entre las 23:00 y las 05:00 horas) y deberá solicitarse con al menos 30 minutos de anticipación mediante Uber Reserve.

"Buscamos dar más opciones y control para que las usuarias elijan cómo quieren viajar", explicó Román subrayando que la movilidad tiene un rol fundamental en la inclusión económica.

La función aparecerá como “Uber Mujeres” para las usuarias dadas de alta en la app en la misma sección que lo hacen otras modalidades de viaje, como “Confort”, “XL” o “Black”.

Román confirmó que la nueva función no tendrá un costo adicional ni tarifas diferenciadas; los precios se mantendrán basados en el esquema estándar de tiempo y distancia. En caso de que no haya una conductora disponible tras solicitar el servicio, la app notificará a la usuaria para que decida si desea esperar más tiempo o cambiar a un conductor cercano.

Un análisis de Oxford Economics estima un aumento del 2.5% al ​​3.5% en el número de mujeres en la fuerza laboral como uno de los beneficios potenciales del crecimiento de los servicios de movilidad por aplicación en México.