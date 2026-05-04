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Uber lanza opción para viajar solo con conductoras en México

La plataforma permitirá elegir viajes con conductoras en cinco ciudades, pero la baja participación femenina, de apenas 7%, elevará tiempos de espera.
lun 04 mayo 2026 10:37 AM
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En México, solo el 7% de las personas que conducen con la app son mujeres, según datos compartidos por la empresa, contra el 50% de usuarias. (Foto: Uber)

Según una encuesta de la Red Unidas a 77 trabajadoras, casi 7 de cada 10 (69.7%) han sufrido agresiones por parte de usuarios de apps de movilidad, un factor que de acuerdo con la investigación frena su ingreso a la economía digital.

En este contexto en el que se desenvuelve la movilidad, Uber lanzó en México “Uber Mujeres”, una herramienta para que las usuarias viajen exclusivamente con conductoras, fomentando un entorno más seguro para ambas partes.

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“Uber Mujeres es resultado de nuestro compromiso de largo plazo para priorizar la experiencia de las mujeres en la plataforma”, dijo Cecilia Román, gerente de comunicación de seguridad de la empresa en México.

Sin embargo, el alcance de la herramienta se enfrenta a una realidad estadística compleja, pues en México, solo el 7% de las personas que conducen con la app son mujeres, según datos compartidos por la empresa, contra el 50% de usuarias.

Cómo funcionará la opción Uber Mujeres

Uber implementará la función de forma gradual y diferenciada bajo tres modalidades:

  1. Preferencias: Configuración en la app para priorizar la asignación de conductoras siempre que sea posible.
  2. Bajo demanda (Tiempo real): Disponible únicamente en la Ciudad de México durante todo el día, donde la masa crítica de conductoras permite una respuesta eficiente.
  3. Reservaciones: En Guadalajara, Monterrey, Cancún y Los Cabos, la función se limitará inicialmente a trayectos nocturnos (entre las 23:00 y las 05:00 horas) y deberá solicitarse con al menos 30 minutos de anticipación mediante Uber Reserve.

"Buscamos dar más opciones y control para que las usuarias elijan cómo quieren viajar", explicó Román subrayando que la movilidad tiene un rol fundamental en la inclusión económica.

La función aparecerá como “Uber Mujeres” para las usuarias dadas de alta en la app en la misma sección que lo hacen otras modalidades de viaje, como “Confort”, “XL” o “Black”.

Román confirmó que la nueva función no tendrá un costo adicional ni tarifas diferenciadas; los precios se mantendrán basados en el esquema estándar de tiempo y distancia. En caso de que no haya una conductora disponible tras solicitar el servicio, la app notificará a la usuaria para que decida si desea esperar más tiempo o cambiar a un conductor cercano.

Un análisis de Oxford Economics estima un aumento del 2.5% al ​​3.5% en el número de mujeres en la fuerza laboral como uno de los beneficios potenciales del crecimiento de los servicios de movilidad por aplicación en México.

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Los datos presentados por Oxford Economics arrojan que, entre las mujeres que usan frecuentemente las aplicaciones como Uber en México, la gran mayoría (80%) considera que les proporciona una manera más segura de trasladarse al trabajo, y que les ayuda a equilibrar las responsabilidades laborales y familiares (82%). Más de dos tercios consideran que estos servicios han contribuido a aumentar su independencia, con un 65% de las mujeres encuestadas afirmando que su uso les ha permitido ingresar a la fuerza laboral.

Hacia el Mundial 2026

El lanzamiento, programado oficialmente para el 5 de mayo, también mira hacia el futuro cercano con la llegada de eventos internacionales como la Copa del Mundo 2026, la empresa prevé que "Uber Mujeres" sea una alternativa clave para las visitantes extranjeras y nacionales que incrementarán la demanda de movilidad en las sedes principales.

Sin embargo, Román aclara que no es una medida diseñada para este momento, sino una herramienta que prevé permanezca en el mercado a largo plazo.

“El compromiso con la experiencia de las mujeres en la plataforma es de largo plazo y vamos a seguir invirtiendo en ello, más allá del Mundial”, afirmó.

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