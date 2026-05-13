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México exporta tecnología para centros de datos; sector crece 153%

Entre enero y marzo de este año, el sector movió 37,223 millones de dólares, una cifra que representa un 17.2% más que el total de exportaciones de 2023 en este sector.
mié 13 mayo 2026 02:00 PM
Exportaciones de centros de datos crecen 153%
Entre las compañías más relevantes con presencia y capacidad de exportación desde México a EU se encuentran Foxconn, Ingrasys, PCE Technology, Pegatron, Quanta Computer y Wiwynn. (Hispanolistic/Getty Images)

México ya no es solo un importante exportador de automóviles hacia Estados Unidos. Ahora también es uno de los vendedores de tecnología más relevantes de la región, pues de acuerdo con el Banco de México, las exportaciones de cómputo y tecnología avanzada para centros de datos crecieron un 153% en el primer trimestre del año.

Entre enero y marzo, las empresas del sector de Chihuahua, Querétaro, Jalisco, Nuevo León y Tijuana movieron más de 37,223 millones de dólares, lo que representa un 17.2% que todo el equipo que se exportó a lo largo del 2023, cuando se reportaron 31,762 millones de dólares.

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Javier Cendejas Meneses, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, resaltó a Forbes que estos datos demuestran la rapidez con la que México crece en el sector de hardware avanzado.

Asimismo, apuntó que los próximos años serán relevantes para América del Norte, pues México ya superó a China como el principal proveedor de productos de tecnología avanzada para Estados Unidos, de la mano tanto de empresas taiwanesas, principalmente.

Entre las compañías más relevantes con presencia y capacidad de exportación desde México a EU se encuentran Foxconn, Ingrasys, PCE Technology, Pegatron, Quanta Computer y Wiwynn, todas de origen taiwanés, así como la estadounidense Flex.

Los datos de Banxico también resaltan que México es el segundo mayor vendedor de este tipo de hardware a Estados Unidos, únicamente por detrás de Taiwán, y por encima de países como Vietnam, Corea del Sur y China, que se ha visto afectado por la guerra arancelaria.

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Las exportaciones de computadoras también se disparan

Otro rubro que también tuvo un crecimiento veloz es el de las computadoras, pues a lo largo del 2025, este sector registró un alza del 145%, pasando de 35,000 millones de dólares en 2024 a 85,000 millones en 2025.

Con esto, el país pasó del quinto lugar mundial de fabricantes de computadoras para Estados Unidos, al tercer lugar, solo por detrás de Taiwán y China. Además, el buen ritmo se ha mantenido, pues en el primer trimestre este sector creció un 55% respecto al año pasado.

Entre las empresas que lideran esta vertical se encuentran, una vez más, Foxconn, pero también otras fabricantes como Dell, HP y Lanix, las cuales ya tenían operación en el país, pero ahora es más marcada.

Las razones por las cuales estos dos sectores de hardware crecen en México son el auge de la Inteligencia Artificial y la capacidad de procesamiento en Estados Unidos; cercanía con las empresas; y una capacidad de fabricación lista.

Y si bien el sector automotriz aún concentra el 40% del intercambio entre México y Estados Unidos, estas cifras demuestran la relevancia del sector tecnológico como un elemento importante en las exportaciones nacionales.

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