México exporta tecnología para centros de datos; sector crece 153%

México ya no es solo un importante exportador de automóviles hacia Estados Unidos. Ahora también es uno de los vendedores de tecnología más relevantes de la región, pues de acuerdo con el Banco de México, las exportaciones de cómputo y tecnología avanzada para centros de datos crecieron un 153% en el primer trimestre del año.
Entre enero y marzo, las empresas del sector de Chihuahua, Querétaro, Jalisco, Nuevo León y Tijuana movieron más de 37,223 millones de dólares, lo que representa un 17.2% que todo el equipo que se exportó a lo largo del 2023, cuando se reportaron 31,762 millones de dólares.