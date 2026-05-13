México exporta tecnología para centros de datos; sector crece 153%

Las exportaciones de computadoras también se disparan

Otro rubro que también tuvo un crecimiento veloz es el de las computadoras, pues a lo largo del 2025, este sector registró un alza del 145%, pasando de 35,000 millones de dólares en 2024 a 85,000 millones en 2025.

Con esto, el país pasó del quinto lugar mundial de fabricantes de computadoras para Estados Unidos, al tercer lugar, solo por detrás de Taiwán y China. Además, el buen ritmo se ha mantenido, pues en el primer trimestre este sector creció un 55% respecto al año pasado.

Entre las empresas que lideran esta vertical se encuentran, una vez más, Foxconn, pero también otras fabricantes como Dell, HP y Lanix, las cuales ya tenían operación en el país, pero ahora es más marcada.

Las razones por las cuales estos dos sectores de hardware crecen en México son el auge de la Inteligencia Artificial y la capacidad de procesamiento en Estados Unidos; cercanía con las empresas; y una capacidad de fabricación lista.

Y si bien el sector automotriz aún concentra el 40% del intercambio entre México y Estados Unidos, estas cifras demuestran la relevancia del sector tecnológico como un elemento importante en las exportaciones nacionales.