Wall Street da su 'visto bueno' a las tecnológicas: cierra con ganancias tras visita de Nvidia y otras a China

Los mercados celebran la reunión de Donald Trump y Xi Jiping en China, pues el índice Nasdaq subió 0.88% y el índice ampliado S&P 500 también subió 0.77%, lo que significa que alcanzaron nuevos máximos al cierre por segunda sesión consecutiva. El Dow Jones se apuntó una subida de 0.75%.

"El clima sigue siendo en general optimista", comentó a la AFP Patrick O'Hare, de Briefing.com . "El mercado continúa avanzando a pesar de las voces que se alzan para decir que está sobrevalorado a corto plazo", agregó el analista.

El mercado sigue impulsado por los valores tecnológicos, entre ellos algunos de los grandes nombres del sector de los semiconductores.