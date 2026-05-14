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Wall Street responde en favor de las tecnológicas en su visita a China

La Bolsa de Nueva York cerró de nuevo al alza este jueves, impulsada por el sector tecnológico y por el diálogo entre Donald Trump y Xi Jinping en China.
jue 14 mayo 2026 04:03 PM
Wall Street da su 'visto bueno' a las tecnológicas: cierra con ganancias tras visita de Nvidia y otras a China
Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX; secretario de Estado de EU, Marco Rubio; secretario de Defensa de EU, Pete Hegseth; representante comercial de EU, Jamieson Greer, y el presidente y CEO de Nvidia, Jensen Huang, acompañan al presidente Donald Trump. (Foto: AFP )

Los mercados celebran la reunión de Donald Trump y Xi Jiping en China, pues el índice Nasdaq subió 0.88% y el índice ampliado S&P 500 también subió 0.77%, lo que significa que alcanzaron nuevos máximos al cierre por segunda sesión consecutiva. El Dow Jones se apuntó una subida de 0.75%.

"El clima sigue siendo en general optimista", comentó a la AFP Patrick O'Hare, de Briefing.com . "El mercado continúa avanzando a pesar de las voces que se alzan para decir que está sobrevalorado a corto plazo", agregó el analista.

El mercado sigue impulsado por los valores tecnológicos, entre ellos algunos de los grandes nombres del sector de los semiconductores.

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En paralelo al reporte de ganancias, Estados Unidos autorizó a unas 10 empresas chinas a comprar el H200, el segundo chip de IA más potente de Nvidia, pero hasta el momento no se ha realizado ni una sola entrega, según tres personas familiarizadas con el asunto que hablaron con la agencia Reuters, lo que deja un importante acuerdo tecnológico en el limbo.

Jensen Huang, CEO de Nvidia, es parte de la comitiva que busca un avance en acuerdos comerciales con China esta semana. Huang, que inicialmente no figuraba en la delegación de la Casa Blanca, se unió al viaje tras una invitación del presidente Donald Trump.

Trump lo recogió en Alaska de camino a una cumbre con el presidente chino Xi Jinping, lo que generó esperanzas de que el viaje pudiera finalmente desbloquear los esfuerzos estancados para vender los chips H200 en China.

En cuanto al conflicto en Oriente Medio, el presidente estadounidense declaró que su homólogo chino, Xi Jinping, le había ofrecido su ayuda respecto al estrecho de Ormuz, cuyo bloqueo tiene importantes repercusiones en el suministro mundial de oro negro.

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The Wolf of Wall Street Inteligencia artificial DeepSeek

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