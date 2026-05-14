“Washington y Beijing ya se tratan mutuamente como rivales tecnológicos sistémicos, la propia estrategia oficial de Trump lo establece: la IA debe usarse para liderar, exportar influencia y bloquear el avance de adversarios. El plan de acción de la Casa Blanca es innovar más rápido, construir infraestructura a gran escala y liderar la diplomacia y la seguridad internacionales de la IA”, señaló Alejandro Ruelas-Grassi, académico de la Universidad de Navarra.

Karen Hao describió el auge de las grandes firmas de IA como una nueva jerarquía imperial basada en la extracción de datos, trabajo, energía y agua, una crítica dirigida sobre todo al modelo representado por empresas como OpenAI y, en general, por el ecosistema de Silicon Valley articulado alrededor de Nvidia, Microsoft, Google y Anthropic.

“La IA norteamericana no solo se está construyendo como un avance científico, sino como una infraestructura de escala planetaria, intensiva en recursos, concentrada en pocas empresas y cada vez más ligada a la idea de liderazgo nacional”, señaló en una entrevista con Reuters, Hao.

China ha convertido el “AI Plus” en una pieza central de la política económica y de su nuevo plan quinquenal, con la intención de insertar IA en la manufactura, el consumo, la investigación, la logística y la llamada embodied AI, la inteligencia incorporada en robots y sistemas físicos.

En Guangdong, la mayor economía provincial del país, funcionarios y ejecutivos hablaron ya de reconfigurar una economía de 2 billones de dólares alrededor de esa estrategia. Durante la sesión abierta de la Asamblea Popular Nacional, el gobernador Meng Fanli, el secretario provincial Huang Kunming y el alcalde de Shenzhen, Qin Weizhong, delinearon la apuesta de la provincia por la IA como eje de modernización industrial, según un reporte de Reuters.

Modelos de Alibaba, Moonshot y MiniMax encabezan rankings de uso en plataformas como HuggingFace y OpenRouter, mientras DeepSeek mostró que era posible acercarse a la frontera tecnológica con costos más bajos y una estrategia menos cerrada, lo que también provocó que las finanzas de empresas como Nvidia se desplomaran cuando salió al mercado.