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Tecnología

Fortnite regresa a la App Store, tras más de 5 años en disputa legal con Apple

El videojuego finalmente se podrá descargar desde la tienda de aplicaciones de iOS en todo el mundo, aunque la empresa sigue en una batalla por las altas comisiones de la plataforma.
mar 19 mayo 2026 11:50 AM
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Juicio Apple y Epic Games
Desde el inicio de la demanda contra Apple, en 2020, Epic argumentó que el gigante tecnológico llevaba a cabo prácticas anticompetitivas al cobrar una comisión de hasta el 30% en los pagos dentro de la aplicación, asunto que ha sido criticado por múltiples desarrolladores de apps. (Savusia Konstantin/Getty Images)

Epic Games, la empresa desarrolladora de Fortnite, y Apple han estado en una larga disputa legal desde hace más de cinco años, pero finalmente el videojuego está de regreso en la App Store a nivel mundial, lo que representa una victoria para Epic y sus usuarios.

La decisión llega luego de que Epic mostrara confianza en un resultado favorable de una demanda en contra de Apple respecto al caso de las comisiones que cobra la tecnológica por cada descarga desde su tienda de aplicaciones.

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De acuerdo con un comunicado que lanzó Epic, Apple sabe que la corte federal de Estados Unidos la obligará a ser transparente sobre cómo cobra las tarifas de la App Store. “Una vez que Apple se vea obligada a mostrar sus costos, los gobiernos alrededor del mundo no permitirán que estas tarifas abusivas continúen”, dijo el desarrollador.

Desde el inicio de la demanda contra Apple, en 2020, Epic argumentó que el gigante tecnológico llevaba a cabo prácticas anticompetitivas al cobrar una comisión de hasta el 30% en los pagos dentro de la aplicación, asunto que ha sido criticado por múltiples desarrolladores de apps.

“Seguiremos desafiando las prácticas anticompetitivas de Apple dentro de la App Store, incluyendo la prohibición de tiendas de aplicaciones alternativas y la competencia en métodos de pago”, dijo Epic, misma que señaló avances para atender estas prácticas con reguladores aprobando leyes en Japón, la Unión Europea y el Reino Unido.

En medio de esta decisión, Epic también señaló que a pesar de las decisiones de jueces a lo largo de estos cinco años, Apple también ha evadido estas leyes “mediante mensajes restrictivos, tarifas y requisitos excesivos”.

Cabe recordar que el primer fallo del caso sucedió en 2021, cuando la jueza federal Yvonne Rogers determinó que Apple, si bien no es un monopolio, sus reglas que impiden el direccionamiento a otros sitios violaban las leyes de competencia de California y, como primer logro para Epic, la obligó a permitir enlaces externos para métodos de pago web.

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