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Apple confirma fecha de la WWDC 2026 y crece expectativa por su IA

La conferencia para desarrolladores de Apple ya tiene fecha. La expectativa es que los anuncios estén centrados en inteligencia artificial, Siri, iOS y nuevas herramientas de software.
lun 18 mayo 2026 02:00 PM
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Durante la semana, habrá más de 100 sesiones en video, laboratorios grupales, actividades en los Apple Developer Forums y un encuentro presencial en Apple Park con más de 1,000 desarrolladores, diseñadores y estudiantes. (Foto: Apple)

Apple confirmó que la edición 2026 de la Worldwide Developers Conference (WWDC) arrancará el próximo 8 de junio y se extenderá hasta el día 12. La compañía realizará el evento en formato híbrido, con actividades en línea y una jornada presencial en Apple Park.

La conferencia representa uno de los anuncios tecnológicos más relevantes del año para la industria móvil y de software. Apple suele utilizar este escaparate para presentar las nuevas versiones de iOS, macOS, iPadOS y watchOS, además de herramientas para desarrolladores y avances ligados a inteligencia artificial. Este año, la expectativa gira alrededor de una renovación profunda de Siri y de nuevas funciones impulsadas por IA.

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De acuerdo con Apple, la WWDC26 mostrará “avances en IA”, nuevas herramientas de desarrollo y tecnologías para sus plataformas. La empresa también ofrecerá más de 100 sesiones técnicas y encuentros con ingenieros y diseñadores de la marca.

Entre los anuncios más esperados aparece iOS 27, sistema operativo que podría integrar una nueva generación de Siri con capacidades conversacionales más cercanas a asistentes como ChatGPT. La previsón es que se presente una interfaz renovada, integración con Dynamic Island, historial de conversaciones y funciones capaces de interpretar documentos e imágenes.

También crece la expectativa por cambios en el diseño visual de los sistemas operativos. Apple introdujo en 2025 el lenguaje “Liquid Glass”, una estética con transparencias y efectos dinámicos que unificó la apariencia de iPhone, iPad y Mac. , este año se esperaa una evolución de esta interfaz.

En hardware, la WWDC suele priorizar software, aunque podrían hacerce anuncios relacionados con nuevos chips M5 y actualizaciones para la línea Mac. Sin embargo, el foco principal recaerá en la estrategia de inteligencia artificial de Apple, un área donde la empresa busca competir con gigantes como Google, Microsoft y OpenAI.

La keynote inaugural podrá verse desde el sitio oficial de desarrolladores de Apple y YouTube.

La compañía enfrenta críticas por los retrasos en el despliegue de varias funciones de inteligencia artificial que prometió desde 2024 bajo la plataforma Apple Intelligence, en especial una nueva versión de Siri con capacidades más conversacionales y contextuales. Los anuncios impulsaron parte de la estrategia comercial del iPhone 16, pero varias de esas herramientas nunca llegaron en los tiempos que Apple comunicó.

La situación derivó en demandas colectivas en Estados Unidos que llevaron a Apple a aceptar un acuerdo por 250 millones de dólares para resolver acusaciones de publicidad engañosa relacionadas con Siri y Apple Intelligence. Usuarios argumentaron que compraron equipos compatibles con IA bajo la promesa de funciones que todavía no existen o que llegaron incompletas.

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A este escenario se suma la tensión con OpenAI, pues reportes recientes indican que la empresa de Sam Altman analiza acciones legales contra Apple por desacuerdos en torno a la integración de ChatGPT en Siri y iPhone. OpenAI considera que Apple limitó el alcance de la alianza y frenó una integración más profunda de sus modelos de IA dentro del ecosistema. Mientras tanto, Apple explora acuerdos con otros jugadores como Google Gemini y Claude de Anthropic, movimiento que refleja la presión que enfrenta para acelerar su estrategia de inteligencia artificial frente a sus competidores.

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