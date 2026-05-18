De acuerdo con Apple, la WWDC26 mostrará “avances en IA”, nuevas herramientas de desarrollo y tecnologías para sus plataformas. La empresa también ofrecerá más de 100 sesiones técnicas y encuentros con ingenieros y diseñadores de la marca.

Entre los anuncios más esperados aparece iOS 27, sistema operativo que podría integrar una nueva generación de Siri con capacidades conversacionales más cercanas a asistentes como ChatGPT. La previsón es que se presente una interfaz renovada, integración con Dynamic Island, historial de conversaciones y funciones capaces de interpretar documentos e imágenes.

También crece la expectativa por cambios en el diseño visual de los sistemas operativos. Apple introdujo en 2025 el lenguaje “Liquid Glass”, una estética con transparencias y efectos dinámicos que unificó la apariencia de iPhone, iPad y Mac. , este año se esperaa una evolución de esta interfaz.

En hardware, la WWDC suele priorizar software, aunque podrían hacerce anuncios relacionados con nuevos chips M5 y actualizaciones para la línea Mac. Sin embargo, el foco principal recaerá en la estrategia de inteligencia artificial de Apple, un área donde la empresa busca competir con gigantes como Google, Microsoft y OpenAI.

La keynote inaugural podrá verse desde el sitio oficial de desarrolladores de Apple y YouTube.

La compañía enfrenta críticas por los retrasos en el despliegue de varias funciones de inteligencia artificial que prometió desde 2024 bajo la plataforma Apple Intelligence, en especial una nueva versión de Siri con capacidades más conversacionales y contextuales. Los anuncios impulsaron parte de la estrategia comercial del iPhone 16, pero varias de esas herramientas nunca llegaron en los tiempos que Apple comunicó.

La situación derivó en demandas colectivas en Estados Unidos que llevaron a Apple a aceptar un acuerdo por 250 millones de dólares para resolver acusaciones de publicidad engañosa relacionadas con Siri y Apple Intelligence. Usuarios argumentaron que compraron equipos compatibles con IA bajo la promesa de funciones que todavía no existen o que llegaron incompletas.